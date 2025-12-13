В Татарстане увеличилось количество умных устройств на 13%

В списке сфер, наиболее активно использующих такие устройства, сельское хозяйство, медицина и транспортная отрасль

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Республика вошла в топ-3 регионов России по темпам роста числа подключенных к сетям связи умных устройств, продемонстрировав значительный рост использования технологий IoT. За прошедший год количество таких устройств увеличилось на 13%, что позволило Татарстану занять третье место среди других регионов, уступив только Свердловской области и Краснодарскому краю, но исключая Москву и Санкт-Петербург, отмечает МТС.

Особенно высокий спрос на умные устройства отмечен в сельскохозяйственном секторе региона. Использование технологий IoT позволяет фермерам повысить эффективность своего бизнеса. Так, число М2М-устройств, применяемых аграриями республики Татарстан, увеличилось за минувший год на 37%. Умные системы позволяют контролировать процессы доения скота и отслеживать состояние животных благодаря датчикам и видеонаблюдению.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Количество медицинских учреждений, использующих устройства для удаленного мониторинга условий хранения лекарственных препаратов, увеличилось на 27% за последний год. Благодаря внедрению инновационных решений обеспечивается безопасность пациентов и сохранность медикаментов.

Тройку лидеров по IoT замыкает транспортная сфера. В ней зафиксирован прирост по 24% как в логистике с интеллектуальными системами для транспорта, так и в мониторинге автопарка. В качестве примера интеграции и эксплуатации, директор МТС в Татарстане Марат Кабанов приводит опыт Набережных Челнов.



— Умное видеонаблюдение и «тревожная кнопка» обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров более трети трамваев в Набережных Челнах. Решением МТС с применением интеллектуальных приборов и датчиков для бесконтактной оплаты проезда и подсчета пассажиропотока оборудована часть автопарка общественного транспорта закамских городов, — рассказал Кабанов.

Ариана Ранцева