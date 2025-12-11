Новости технологий

Time назвал «людей года»: в списке создатели ИИ — Маск, Цукерберг, Альтман и Хуанг

18:22, 11.12.2025

В список вошли ключевые фигуры технологической индустрии

Фото: скриншот из видео «Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд» с канала «Минута по делу»

Журнал Time объявил «людьми года» создателей ведущих систем искусственного интеллекта. В список вошли ключевые фигуры технологической индустрии, чьи разработки определяют развитие сферы ИИ в глобальном масштабе.

Среди отмеченных изданием:

  • Илон Маск — американский миллиардер и предприниматель;
  • Марк Цукерберг — основатель корпорации Meta*;
  • Сэм Альтман — глава компании OpenAI;
  • Дженсен Хуанг — генеральный директор компании Nvidia.
взято с сайта time.com

В новом выпуске Time опубликованы десятки интервью с участниками ИИ‑индустрии: руководителями компаний, инженерами, экономистами, политиками, а также художниками, инвесторами и рядовыми пользователями нейросетей.

Справка

* в РФ признана экстремистской и запрещена.

