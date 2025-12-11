Time назвал «людей года»: в списке создатели ИИ — Маск, Цукерберг, Альтман и Хуанг
В список вошли ключевые фигуры технологической индустрии
Журнал Time объявил «людьми года» создателей ведущих систем искусственного интеллекта. В список вошли ключевые фигуры технологической индустрии, чьи разработки определяют развитие сферы ИИ в глобальном масштабе.
Среди отмеченных изданием:
- Илон Маск — американский миллиардер и предприниматель;
- Марк Цукерберг — основатель корпорации Meta*;
- Сэм Альтман — глава компании OpenAI;
- Дженсен Хуанг — генеральный директор компании Nvidia.
В новом выпуске Time опубликованы десятки интервью с участниками ИИ‑индустрии: руководителями компаний, инженерами, экономистами, политиками, а также художниками, инвесторами и рядовыми пользователями нейросетей.
Справка
* в РФ признана экстремистской и запрещена.
