В Татарстане в 2025 году наиболее высокую долю мошеннических звонков зафиксировали летом

В текущем году фиксируется стабильно высокий уровень спам-активности

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Татарстане наиболее высокую долю мошеннических звонков зафиксировали летом, следует из данных «Лаборатории Касперского» за январь — октябрь 2025 года.

Отмечается, что в текущем году фиксируется стабильно высокий уровень спам-активности. В течение января — ноября доля пользователей, получавших нежелательные вызовы, колебалась в пределах 86—93%, что говорит о постоянной нагрузке на абонентов. При этом динамика звонков с потенциальными признаками мошенничества растет: от 17—20% в начале года до 23—25% к маю — июню, летом — до 32—38%. В сентябре активность немного снизилась, но осталась выше уровня первого квартала. Такая траектория соответствует сезонной активности мошенников, использующих периоды отпусков, путешествий и роста объема цифрового общения.

— Пользователи Татарстана сталкиваются с заметным уровнем киберугроз. Веб-атаки, направленные на заражение устройств через интернет-ресурсы, затронули около 24% пользователей. Локальные угрозы — вредоносные файлы, распространяющиеся через внешние носители, вложения или инсталляторы, — были обнаружены почти у 33% пользователей, — говорится в сообщении лаборатории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Риск также ощутим для компаний: попытки веб-компрометации фиксировались примерно у 12% корпоративных пользователей, а локальные заражения — у 17%. Это указывает на то, что злоумышленники работают по двум направлениям одновременно — против домашних устройств и корпоративной инфраструктуры.

«Татарстан демонстрирует типичную для 2025 года модель: высокий фон спам-звонков при постепенном росте доли потенциально мошеннических вызовов, с пиком в летний период, когда он превышал 30%. Цифровые угрозы касаются как обычных пользователей, так и компаний — фиксируются попытки веб-взлома и локального заражения, что говорит о многоканальности атак. Особенно важно усилить внимание в предновогодние недели, когда увеличивается поток звонков, покупок и рассылок, а злоумышленники активнее используют фактор спешки. Внимательность и использование современных защитных решений помогают минимизировать вероятность успешной атаки», — отметил региональный представитель «Лаборатории Касперского» в ПФО Азат Шайхутдинов.

Никита Егоров