Рынок Private LTE в России вырос до 7,4 млрд рублей

ИАА TelecomDaily исследовало российский рынок Private LTE/5G: локомотив роста рынка частных сетей — промышленность, а лидер по количеству проектов — МТС

Фото: Максим Платонов

Private LTE/5G — это выделенные мобильные сети стандартов LTE или 5G, предназначенные для решения технологических задач предприятия и работающие под контролем самого заказчика. На базе технологии разворачиваются системы промышленного интернета вещей (IoT) для сбора телеметрии, реализуется диспетчеризация производств в реальном времени, внедряется интеллектуальное видеонаблюдение. Private LTE обеспечивает высокоточное позиционирование техники и персонала, а также заменяет устаревшие стандарты профессиональной радиосвязи, предлагая современные решения для критически важной коммуникации.

Согласно данным исследования ИАА TelecomDaily, рынок частных сетей в России по итогам 2024 года продемонстрировал резкий рост до 5 млрд рублей. Аналитики агентства ожидают, что на конец 2025 года денежный объем рынка составит 7,4 млрд рублей.

Лидером рынка по реализации проектов с долей 43% является МТС, которая с момента появления первых сетей pLTE в 2018 году и до ноября 2025 года запустила 69 коммерческих и пилотных проектов. На втором месте расположился Мегафон, запустив 56 проектов (35%), а на третьем — Ростелеком с 7 проектами (4%). Еще 30 запусков были реализованы другими участниками отрасли (18%). При этом по общему количеству только коммерческих проектов также лидирует МТС — на долю компании приходится 39 запусков (43%).

Примечательно, что и в 2025 году МТС пользуется преимуществом, запустив 45% от общей суммы проектов: компания реализовала 19 сетей, 17 из которых являются коммерческими. Мегафоном были запущены 18 проектов в текущем году (43%), еще пять — другими поставщиками pLTE-решений (12%).

По мнению экспертов Telecom Daily, трендом рынка является активное импортозамещение и переход на российское оборудование и ПО, стимулируемый государственной политикой технологического суверенитета и включением pLTE в национальные программы цифровизации. Сети все чаще интегрируются с ИИ и edge-решениями для обработки данных в реальном времени, а с переходом к p5G частные сети станут платформой для запуска новых индустриальных сценариев.

Среди основных отраслей-заказчиков горнодобывающая промышленность (46%), нефтегазовый сектор (16%), транспорт (12%), энергетика (11%) и нефтехимия (8%). Средняя стоимость проектов заметно колеблется от года к году. В 2021—2023 годах цена могла варьироваться от нескольких десятков миллионов до более чем 150 млн руб., а в 2024 году диапазон стал шире: от компактных сетей стоимостью около 50—90 млн руб. до крупных инфраструктурных решений, превышающих по цене 200 млн руб. Отдельные комплексные проекты стоили свыше 500 млн рублей.