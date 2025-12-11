Дания может стать первой в Европе страной с запретом соцсетей для подростков

Запрет может вступить в силу к середине или концу 2026 года

Фото: Артем Дергунов

Дания планирует ввести ограничения на доступ подростков до 15 лет к социальным сетям. О соответствующих намерениях властей сообщила министр цифровизации страны Каролина Стейдж Олсен. По ее словам, запрет может вступить в силу к середине или концу 2026 года. Об этом пишет Associated Press.

Министр подчеркнула: «Слишком долго социальные сети пользовались полной свободой среди детей. Никаких ограничений не было». Она сравнила ситуацию с контролем доступа в ночные клубы, где охрана проверяет возраст посетителей: «В цифровом мире у нас нет вышибал, и они нам определенно нужны».

Инициатива, о которой Стейдж впервые заявила в ноябре, пройдет несколько этапов согласования — в том числе парламентские чтения. Согласно планам, родители смогут в отдельных случаях давать разрешение на доступ к определенным платформам детям до 13 лет.

Решение принято по призыву премьер‑министра Метте Фредериксен, которая выразила обеспокоенность влиянием соцсетей на психическое здоровье детей.

При этом многие платформы уже устанавливают возрастной порог в 13 лет, а законодательство Евросоюза обязывает технологические компании защищать молодежь от неприемлемого контента. Однако, как отмечают датские власти, действующие ограничения неэффективны: по их данным, около 98% детей младше 13 лет и почти 50% младше 10 лет имеют аккаунты хотя бы в одной социальной сети.

Среди наиболее популярных у датской молодежи платформ — Snapchat, YouTube, Instagram* и TikTok.

Если инициатива будет реализована, Дания станет первой страной в Европе, введшей столь масштабные ограничения в отношении соцсетей. На сегодняшний день аналогичный закон уже действует в Австралии: с 9 декабря там запрещен доступ к соцсетям лицам младше 16 лет. Согласно заявлению местного интернет‑регулятора, с 10 декабря платформы обязаны деактивировать аккаунты детей и подростков соответствующего возраста.

Рената Валеева