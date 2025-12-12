РКН опроверг введение новых ограничений для Telegram

Заявление прозвучало на фоне обращений российских пользователей, которые отмечали снижение скорости работы

Роскомнадзор опроверг информацию о введении новых ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram. Соответствующее заявление пресс‑службы поступило в «Интерфакс».

— По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется, — сообщили в РКН.

Заявление прозвучало на фоне обращений российских пользователей, которые отмечали снижение скорости работы Telegram по сравнению с обычными показателями.

История взаимодействия регулятора с популярными мессенджерами в этом году включает ряд заметных событий. Так, 13 августа Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp*. В ведомстве пояснили, что мера принята на основании материалов правоохранительных органов и направлена на противодействие преступной деятельности.

22 октября РКН объявил о частичной блокировке Telegram и WhatsApp* в России, вновь связав это с мерами по борьбе с преступностью.

28 ноября ведомство проинформировало о поэтапном введении ограничений в отношении WhatsApp*. Причиной назвали несоблюдение сервисом установленных требований. В РКН предупредили, что ограничительные меры будут продолжены, и не исключили возможности полной блокировки мессенджера.



Рената Валеева