Московский суд оштрафовал TikTok на 8 млн рублей за неисполнение предписаний

На компанию завели два административных протокола

Мировой судья Таганского района Москвы признал соцсеть TikTok Pte.Ltd виновной в нарушении законодательства РФ и назначил ей административное наказание в виде штрафа на общую сумму 8 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда, уточнив, что компания оштрафована на 4 млн рублей по каждому из двух административных протоколов.

Причиной такого решения стало совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ.

Это не первый случай, когда TikTok привлекается к административной ответственности на территории России.

Напомним, 6 марта 2022 года сама компания TikTok приняла решение временно запретить размещение новых роликов и прямых трансляций в России, ссылаясь на вступивший тогда в силу закон о так называемых фейках.

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщал, что украинские вооруженные силы якобы используют социальную сеть TikTok для вербовки иностранных наемников. По их данным, потенциальным рекрутам предлагались завышенные данные о денежной компенсации — до $5 тыс. в месяц, тогда как в реальности выплаты составляли от $350 до $400. В частности, источники указывали на случаи обнаружения наемников, преимущественно колумбийцев, на херсонском и запорожском направлениях, которые, предположительно, были введены в заблуждение посредством таких вербовочных кампаний.

Рената Валеева