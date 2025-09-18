ТЦ «Кольцо»: «Снести нельзя вдохновиться — куда поставить запятую?»

Но сам торговый центр пока не изменил своего облика

«Кольцу» в следующем году исполнится 20 лет. Фото: Мария Зверева

Тему статуса торгового центра «Кольцо» в Казани подняла на этой неделе архитектор-дизайнер и историк архитектуры Юлия Глазырина, которая назвала лекцию в Национальной библиотеке РТ «ТЦ «Кольцо»: «Снести нельзя вдохновиться — куда поставить запятую?». «Памятник архитектуры» начала нулевых уже можно использовать для создания новых объектов — может, в таком виде его и надо сохранить, а само здание, наконец, изменить?

Вдохновиться некрасивым

Лекция началась с рассуждения о том, что художник может вдохновиться некрасивым. А что если вдохновиться «Кольцом»? Дизайнер и историк архитектуры Юлия Глазырина показала, что можно сделать на примере кольца — это, к примеру, костюмы Арины Леоновой, логотип Регины Васильевой и даже интерьеры. Интересно, что лекцию руководитель «Школы дизайна DH Казань» и автор книги «Зодчий Карл Мюфке. Жизнь во имя архитектуры» читает уже второй раз — первый раз ее представили в августе на Черном озере.

Музуровские номера. взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

Зданием, которое стояло раньше на месте «Кольца», владел купец Музуров. Его номера назывались Рыбнорядскими, по наименованию площади Тукая. Здесь была и гостиница, и различные магазины, и столовая. В советские годы долгое время работал ресторан «Татарстан» с живой музыкой, а так был коммуналкой с магазинами на первом этаже. Номера числились в реестре памятников республиканского значения и даже должны были быть реконструированы к 1000-летию Казани.

Юлия Глазырина напомнила, что торговый комплекс, построенный в 2006 году, делали по проекту архитекторов Радика Сафина и Максима Быкова. В дальнейшем о других громких проектах от них уже было не слышно.

В 2019 году появилось девять вариантов перестройки торгового центра, в результате отбора победил проект компании Heads Group. Их вариант близок к виду Музуровских номеров, зданию «Татпотребсоюза» и других объектов, которые были снесены перед постройкой «Кольца». Но в результате реновацию отложили.

Проект реконструкции. Реальное время / realnoevremya.ru

В следующем году — юбилей

Казанское «Кольцо» с нами почти 20 лет, отметила Глазырина. И в нем намешано все: колонны, стеклянный хай-тек, купола из византийского стиля, классицизм. Торговый центр стал одним из символов так называемого «капиталистического романтизма», хотя есть и «наши» названия, вроде «татар базар». Про капром вышла книга, в котором здания, подобные нашему ТЦ, описываются с любовью, что Глазырина объяснила феноменом «стокгольмского синдрома».

Оказывается, «Кольцом» можно вдохновиться. предоставлено Юлией Глазыриной

Спикер указала, что во всем мире этот стиль называется постмодернизмом. Здесь тоже есть обращение к архитектурному наследию, эклектичное сочетание стилей, создание смысловых отсылок. Но новое название потребовалось потому, что в России 1990-2000-х постмодерн делали некачественно. Есть известные примеры постмодерна, из которых к «Кольцу» в Казани ближе всего, видимо, площадь Пьяцца д'Италия Чарльза Мура в Новом Орлеане, сделанная с изяществом.

В конце концов, ярким образцом советского модернизма является и сама Национальная библиотека РТ с ее стилизацией под развевающийся флаг. В этом есть своя логика, поскольку здание строили как «Ленинский мемориал». В «Кольце» такой логики нет.

— Потому оно нас и раздражает, — объяснила Глазырина, — потому что здесь этого не должно быть.

«Старожилы на эту уловку не купились»

В начале осени ТЦ «Кольцо» в Казани внезапно вновь заинтересовало архитекторов и краеведов. К примеру, блогер Руслан Бикуев указал, что в 2004-м предполагалось, что на месте Татпотребсоюза пройдет трасса, в перспективе — двухуровневая развязка с паркингом и сквером. А в результате появился торговый центр: «Авторы проекта замахнулись на историческую подмену: они намеревались заставить казанцев ассоциировать название «Кольцо» со своим магазином, а не с историческим названием площади Тукая. Старожилы на эту уловку не купились, а молодежь — купилась», — отметил Бикуев.

Площадь Тукая раньше также называлась Рыбнорядской, Кооперативной, Куйбышева. Кольцо, на котором разворачивались здесь трамваи, существовало с начала XX века. Теперь уже и трамваи по центру не ходят, рельсы убрали, площадь превратилась в многополосную трассу с подземным переходом. Но ее название все еще живет.