Карл Мюфке: директор, заказчик, архитектор, муж

Исследователь Юлия Глазырина — о сыне аптекаря, в короткий срок преобразившем Казань

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «О пользе пожаров и казанской «жемчужине»: архитектор Карл Мюфке»/youtube.com, аккаунт «Крот Казанский»

Краеведческий видеопроект «Крот Казанский», посвященный истории Казани и Поволжья, в новом эпизоде рассказывает об авторе нескольких красивейших зданий Казани, построенных на рубеже веков. О Карле Мюфке беседуют экскурсовод Дина Латыпова и Юлия Глазырина, архитектор, автор книги «Зодчий Карл Мюфке. Жизнь во имя архитектуры». Видео создано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Единственное художественное здание для художников

Карл Мюфке родился в семье аптекаря, у которого было семь детей, и все его остальные дети пошли по стопам отца. Как отмечает Глазырина, Людвиг Мюфке был человеком передовых взглядов: брал на работу женщин, продавал духи, занимался благотворительностью, благодаря своей деятельности получив дворянство. Вероятно, из-за творческой силы семьи Карл и решил поехать учиться в Академию художеств в Петербург. При нем там прошла реорганизация, он провел в альма-матер продолжительное время. Учился он у Антония Томишко, автора комплекса зданий петербургской тюрьмы «Кресты». Обратите внимание, насколько его псевдорусский стиль напоминает Казанскую художественную школу!

скриншот realnoevremya.ru из видео «Тюрьма Кресты. Все о Крестах за 7 минут»/youtube.com, аккаунт «Все о тюрьме», скриншот realnoevremya.ru из видео «О пользе пожаров и казанской «жемчужине»: архитектор Карл Мюфке»/youtube.com, аккаунт «Крот Казанский»

За прилежное обучение Мюфке отправили в Европу, в частности, он привез из Италии статую, которая теперь хранится в музее Арбузовых. Мюфке был женат на сестре химика Александра Арбузова Наталье. Она училась в художественной школе, которая превратилась в творческий центр Казани: выставки, костюмированные балы, театр. Есть фотография Натальи в костюме «жемчужины»: в нем она не смогла выиграть конкурс на балу, поскольку опоздала на него.

Наталья Арбузова как «жемчужина». скриншот realnoevremya.ru из видео «О пользе пожаров и казанской «жемчужине»: архитектор Карл Мюфке»/youtube.com, аккаунт «Крот Казанский»

Мюфке назначили преподавателем архитектурного класса в этой школе, когда ему не было еще 30 лет. В Казани в то время не было базы для подготовки зодчих, так что преподавателя запросили из Петербурга. Вскоре он стал заведовать всей школой, став в итоге и руководителем, и архитектором, и заказчиком здания на нынешней Карла Маркса.

По мнению Глазыриной, это «единственное художественное здание для художников». Оно выстроено так, что им было там удобно учиться, вплоть до понимания, какие предметы под каким светом будут постигаться.

Интересно, что важнейший журнал «Зодчий» в тот момент, когда здесь уже возводили крышу, здание в рецензии разгромил. Через несколько месяцев крыша сгорела. И Мюфке ее кардинально переделал. Если бюджет строительства составил 200 тысяч, то своих денег он туда вложил 5 600.

Дом — Ушкова!



Самое популярное место у туристов, знакомящихся с творчеством Мюфке, — это улица Кремлевская. К юбилею университета он получил должность главного архитектора. И должен был построить и два новых крыла, и реставрировать главный корпус, и возвести множество зданий для медицинского факультета. Из этого удалось сделать только западный пристрой. От работ остались и «кипы по 10 сантиметров толщиной» — архивные дела с доносами на Мюфке. Притом что он у каждого руководителя факультета спрашивал, что они хотят, — и пытался все это воплотить.

Дом Мюфке. скриншот realnoevremya.ru из видео «О пользе пожаров и казанской «жемчужине»: архитектор Карл Мюфке»/youtube.com, аккаунт «Крот Казанский»

Что касается невероятно популярного дома Ушковой, то здесь Глазырина утверждает, что во многом его эффектность зависела и от заказчика. Все-таки многие элементы, которые восхищают нас, в творчестве Мюфке мы до и после не замечаем.

Вероятно, самое неизвестное здание Мюфке в Казани — это его дом на Хади Атласи. Глазырина начала им заниматься еще в университете. И со слов человека, который жил в нем в XX веке, можно сказать: после того как дом разделили на квартиры, в 1956-м этот образец модерна разрушили — и сделали совершенно другое здание.

