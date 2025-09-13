Магия крови

«Наличники» казанской писательницы Юлии Шляпниковой — это история о семье, одиночестве и прощении в жанре магического реализма

Родной город Юлии Шляпниковой — Чистополь. Оттуда она приехала в Казань, где училась на психолога, писала рассказы и повести для площадок самиздата и гуляла по улицам города. Во время одной из таких прогулок Юлия увидела девушку, фотографирующую наличники на почти исчезнувших домах деревянного зодчества. Это стало триггерной точкой, с которой начался роман «Наличники». О говорящей с призраками, прощении себя и близких, а также о том, сколько наличников в романе, — в материале литературной обозревательницы «Реального времени» Екатерины Петровой.

Сила наличников

Девушка, фотографировавшая на улице наличники, дала Юлии Шляпниковой идею: было бы здорово, написать историю с главной героиней, которая ведет блог с фотографиями наличников. Аня как раз и стала тем персонажем. Она возвращается из Города в родной Джукетау. Это небольшой, но очень уютный городок, в котором легко считывается Чистополь. В принципе, Шляпникова не скрывает, что описывает именно его. Но в «Наличниках» происходят события, которые никак не могут происходить в реальном Чистополе. Конечно, если вы не верите в эзотерику и возможность общения с призраками. Поэтому фантастический городок стал в романе уже несуществующем Джукетау, древним городом Волжской Булгарии недалеко от Чистополя. Сейчас на его месте поле, с которого открывается красивый вид на Каму, и холмы, слегка намекающие на то, что когда-то здесь было городище.

Джукетау — место силы главной героини. Сюда она приехала зализывать раны от несчастной любви, которая настолько сильно ее травмировала, что Ане диагностировали депрессию. Она подавлена и замкнута. Чтобы как-то стабилизировать свое состояние, режим дня Ани невыносимо однообразен. В противоположность тому, как было раньше, когда девушка жила в неназванном Городе, в котором также легко угадывается Казань. Шляпникова оставляет всю топонимику, по которой можно составлять маршруты. Этим, кстати, писательница планирует заняться и водить экскурсии по местам «Наличников» в Казани и Чистополе. В отличие от уютного и маленького Джукетау Казань — большая и холодная, город боли и страданий для главной героини.

Сама Шляпникова неоднократно говорила, что для нее важно было показать эти два города и связать их с наличниками. Для Казани наличники — редкость. Огромный квартал уникального деревянного зодчества в центре города был уничтожен в начале «нулевых» во время подготовки к тысячелетию столицы Татарстана. Для города это навсегда потерянная история и утраченная часть городской идентичности. В Чистополе наличников больше. Но Юлия видит, как постепенно исчезают и они. Блог Ани в романе — это попытка сохранить память о городе с точки зрения персонажа и привлечение внимания к проблеме архитектурного и исторического наследия с точки зрения самой писательницы. И, пожалуй, это единственная связь романа с его названием. О блоге с фотографиями наличников в романе упоминается от силы раза три и всегда как бы между прочим. Чего не скажешь о социальном эффекте. Читатели романа, выкладывая отзывы в соцсетях, зачастую фотографируют книгу на фоне наличников на деревянных домах в родных городах. И если к названию есть вопросы, то социальный эффект их нивелировал.

Говорящая с призраками

В Джукетау Аню встретила большая, но при этом неполная семья. Когда главной героине было 15 лет, она потеряла мать. А не так давно умерла и бабушка. Отца девочка никогда не знала. Мать и бабушка были самыми близкими людьми. Сейчас заботой и любовью Аню окружили двоюродные братья со своими семьями и две тетки, которые, кстати, списаны с реальных теток писательницы. А также все предки семьи еще со времен Золотой Орды и даже раньше.

Все эти многочисленные родственники появились еще в 2020 году, когда во время пандемии Юлия Шляпникова начала собирать свое генеалогическое древо. Многие персонажи из прошлого в романе — это предки самой писательницы. По крайней мере, их имена, которые Юлия наполнила историями и с которыми может общаться Аня. В ее семье всем женщинам с карими глазами передаются сверхъестественные способности. По сути, они ведьмы. Дар был у бабушки и у матери Ани. Но Аня единственная, кто может общаться с призраками. Больше никто их не видит.

И если немного отойти от магической части романа и приблизиться к реальности, то нужно вспомнить, что у Ани диагностировали депрессию. Она не пытается с ней справиться, не пьет таблетки и бесконечно страдает. Сама писательница говорила, что призраки — это метафора переживания горя. И здесь не только речь о неудавшихся отношениях. Главная героиня очень одинока. Общение с призраками — это не дар, а проклятие. Девочка с детства ощущала себя не такой, как все. Людям, которые общаются с призраками, в реальной жизни обычно ставят клеймо сумасшедших. А Аня живет все-таки в реальном мире, обреченная всю жизнь скрывать свою тайну. Сюда накладывается смерть самых близких людей и неожиданная отмена свадьбы. Именно такой разбитой и одинокой Аня предстает перед читателем на первых страницах романа.

«Аня для меня — это квинтэссенция кризиса, печали и боли», — сказала Юлия Шляпникова о своей героине на паблик-токе семейного книжного фестиваля «Тау» в этом году. В другом интервью она говорила, что «могла быть такой же, как Аня, если бы не пошла на психотерапию». Путь Ани в романе — это путь исцеления и освобождения, где душевную боль заменило родовое проклятие, наложенное еще с незапамятных времен предками главной героини из Билярска (Комитет по туризму Татарстана должен быть в восторге от этого романа). Но прийти к исцелению не так просто, особенно когда на горизонте маячит новая любовь.

Слишком идеальный

Новая любовь — это молодой историк Руслан, с которым Аня сталкивается случайно во время очередной прогулки по Джукетау. Она остановилась у старого деревянного дома и начала фотографировать наличники. Но неожиданно на улицу вышла грозная бабка и по-русски, но с «густым акцентом» спросила: «Ульяна, ты, что ли?» Ульяной звали бабушку Ани. Видимо, женщина приняла Аню за нее, так подумала главная героиня. Бабке стало плохо, и тут выбежал молодой человек Руслан, чтобы помочь своей бабушке вернуться домой.

Позже Аня опять пришла к этому дому, чтобы узнать, откуда пожилая женщина знала ее бабушку, ведь подруг у Ульяны никогда не было. Но Руслан сообщил, что Фирузе Талгатовне (именно так обращался Руслан к своей властной и холодной бабушке) стало плохо после этой встречи, и вскоре она умерла. Но молодые люди продолжили общение, хотели разобраться в непонятном прошлом родственников, и их расследование дало не только ответы, но стало отличной почвой для зарождения любви. Вообще, в Руслана сложно не влюбиться. Он слишком идеальный парень, о котором мечтают все девушки на свете. Мужчина без изъянов: понимающий, отзывчивый, ответственный, умный и привлекательный. Комбо, которое в реальной жизни занесено в Красную книгу.

Только есть одна проблема: Руслану и Ане не суждено быть вместе. Здесь Шляпникова поднимает табуированную для Татарстана тему. Родственники как Ани, так и Руслана категорически против их союза, потому что они разных национальностей. Со стороны Ани — это тетки и приходящие призраки матери, бабушки и остальных женщин рода. У Руслана — наставления всех умерших родственников. Его родители погибли в автокатастрофе, дед и Фируза Талгатовна, которая русских на дух не переносила, тоже недавно скончались. Что мешает Руслану нарушить установки — непонятно. История с межнациональными отношениями — слабая часть хорошо сделанной истории Шляпниковой. Мотивация героев немного натянута, не хватает фактуры. Возможно, сама эта тема настолько большая и сложная, что ее невозможно уместить во второстепенную сюжетную линию и пройтись только по касательной.

К тому же отношениям Ани и Руслана мешает родовое проклятие, которое наложили давние предки еще в Билярске. А вот поиск родственников, их взаимосвязей и давней вражды — самая интересная часть романа. Здесь писательница постаралась: собрала много исторических фактов и увлекательно рассказала историю родного региона в художественной форме. Юлия Шляпникова говорила, что практически все описания прошлого — результат ее работы с историческими документами. Выдуманное — история шамана, точнее, представление о том, каким мог быть шаман тех времен, когда ногайцы совершали набеги на племена, проживающие на территории современного Татарстана.

Юлия Шляпникова, как человек с психологическим образованием, под поиском Ани и Руслана своих корней замаскировала историю развития здоровых и экологичных отношений, сепарации от хоть и любящей, но не отпускающей семьи, и прощении, как главного шага на пути к исцелению.

Издательство: «Полынь»

Количество страниц: 328

Год: 2024

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».