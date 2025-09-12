В бюджет Татарстана поступило 440 млрд рублей доходов, но налог на прибыль снизился из-за падения цен на нефть

Раису республики представили прогноз бюджета на 2026 год

За восемь месяцев этого года ВРП Татарстана достиг почти 3,7 трлн рублей, сообщили сегодня на заседании Кабмина, посвященном прогнозу социально-экономического развития республики на 2026—2028 годы. В казну за этот период поступило 440 млрд рублей, а в 2026 году этот показатель должен достичь 604,8 млрд. Подробнее — в материале «Реального времени».

По итогам года рост ВРП должен составить 102,4%

Валовой региональный продукт (ВРП) в Татарстане по итогам восьми месяцев этого года достиг почти 3,7 трлн рублей. В сопоставимых ценах это +102,7% к уровню января — августа прошлого года, сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин. Индекс промышленного производства составил 110,7%.

Как добавил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, экономика республики растет благодаря обрабатывающим производствам, таким как нефтехимия, нефтепереработка, машиностроение (в первую очередь ОПК). Кроме того, свою роль сыграли увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, умеренная потребительская активность в условиях сокращения потребительского кредитования, сберегательная модель поведения населения. Вклад внесли и предприятия малого и среднего бизнеса (МСП).

— С учетом прогнозов развития предприятий, реализуемых проектов и наращивания объемов промышленного производства, а также роста в сельском хозяйстве и сохранения положительной динамики на потребительском рынке рост ВРП по итогам 2025 года оценивается на уровне 102,4%. Валовой региональный продукт в 2026 году прогнозируется на уровне 102,1%, — заявил Мидхат Шагиахметов.

Ожидается, что в 2026 году индекс промышленного производства в республике будет на уровне 101,7% (в этом году прогнозируется на уровне 109%, — прим. ред.), объем строительных работ — 100,8—101,5%, производство сельхозпродукции — 101,5%, оборот розничной торговли — 102,8—103,1%. Реальная зарплата татарстанцев в 2026 году должна вырасти на 2,8%.



Поступления по налогу на прибыль упали из-за снижения стоимости нефти

За восемь месяцев этого года в консолидированный бюджет Татарстана поступило доходов в сумме 440 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых — 380 млрд. Общий объем доходов в 2026 году ожидается на уровне 604,8 млрд рублей, сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов. Прогноз на 2027 год составил 644,2 млрд рублей, на 2028-й — 687 млрд.

Планируемые поступления в бюджет республики:

налог на прибыль в 2026-м — 130 млрд рублей, в 2027-м — 136 млрд рублей, в 2028-м — 141 млрд рублей; налог на доходы физлиц в 2026-м — 236 млрд рублей, 2027-м — 253 млрд рублей, в 2028-м — 271 млрд рублей; поступления акцизов в 2026-м — 51,1 млрд рублей, в 2027—2028 годах — по 53,6 млрд рублей; налог на имущество организаций в 2026-м — 44,6 млрд рублей, в 2027-м — 45,4 млрд рублей, в 2028-м — 46,6 млрд рублей; транспортный налог в 2026-м — 8 млрд рублей, в 2027-м — 8,2 млрд рублей, в 2028-м — 8,4 млрд рублей; налоги на совокупный доход в 2026-м — 37,7 млрд рублей, в 2027-м — 39,2 млрд рублей, в 2028-м — 40,8 млрд рублей; налог на имущество физических лиц, полностью зачисляемый в бюджеты муниципальных образований, в 2026-м — 4,19 млрд рублей, в 2027-м — 4,2 млрд рублей, в 2028-м — 4,21 млрд рублей. неналоговые доходы в 2026-м — 37,5 млрд рублей, в 2027-м — 40,2 млрд рублей, в 2028-м году — 51,5 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Обращаю ваше внимание, что, несмотря на положительную динамику по доходам в целом, поступления по налогу на прибыль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 5,3 млрд рублей. Это связано прежде всего с уменьшением поступлений в нефтяной отрасли, в основном в связи со снижением цен на нефть и курса доллара. Для обеспечения качественного исполнения бюджета до конца текущего года нам вместе с муниципальными образованиями необходимо мобилизовать доходы в заданных параметрах. Также в связи со значительным объемом задолженности по налогам необходимо продолжить работу по ее сокращению, — рассказал Марат Файзрахманов.

Что касается общего объема расходов консолидированного бюджета республики, на 2026 год прогноз составляет 618,2 млрд рублей, на 2027-й — 659,6 млрд, 2028-й — 705,7 млрд. Наибольшие суммы планируется потратить на такие разделы, как «Национальная экономика» (расходы в 2026 году составят 156,6 млрд рублей), «Образование» (191,5 млрд рублей), «Здравоохранение» — (159,1 млрд рублей).

Дефицит консолидированного бюджета прогнозируется в размере:

2026 год — 13,4 млрд рублей;

2027 год — 15,4 млрд рублей;

2028 год — 18,7 млрд рублей.

Фонд ОМС планирует получить 100,1 млрд рублей

По словам директора Территориального фонда ОМС Алсу Мифтаховой, в январе — августе его доходы составили 62,6 млрд рублей, а расходы — 58,3 миллиарда.

— Исполнение бюджета фонда в целом по году прогнозируется в объеме 93,2 млрд рублей — по доходам и 95 млрд рублей — по расходам. <...> В 2026 году доходы бюджета фонда прогнозируются в объеме 100,1 млрд рублей с ростом к уровню текущего года 6,9 млрд рублей, — добавила она.



Подводя итоги заседания, раис Татарстана Рустам Минниханов призвал муниципалитеты придерживаться согласованных с Минфином параметров.

— Все расходные полномочия должны быть подкреплены реальными доходами. Конечно, бюджет муниципалитетов нужно принять без дефицита. Если будут дополнительные доходы — это ваши деньги, они будут отдельно рассматриваться, — подчеркнул глава республики.

