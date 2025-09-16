RuTube и VK Видео изменили правила игры на пиратском рынке контента

Объем пиратского видеоконтента сократился по итогам полугодия более чем на 14%. Но люди не стали чаще обращаться к подпискам на стриминговые сервисы

Фото: Михаил Захаров

Количество заблокированного пиратского контента в России выросло на 42%, и это давно уже не только торренты. Пользователи по-прежнему предпочитают бесплатный контент, находя фильмы и сериалы на RuTube и других ресурсах. Почему борьба с пиратством превратилась в «борьбу Шредингера» и как избежать мошенничества на таких сайтах — в материале «Реального времени».

«ВКонтакте» и RuTube отбирают хлеб у пиратов?

В 2023 году Россия попала в список лидеров по потреблению пиратского контента в мире. Мы уступили только США и Индии. Спрос вырос после 2022-го, когда крупные зарубежные киностудии ушли с рынка. Однако по итогам шести месяцев 2025 года объем пиратского видеоконтента в России сократился более чем на 14%. Его стоимость составила $16,6 млн.

Согласно исследованию F6, «Золотой век» российского онлайн-пиратства пришелся на 2015—2018 годы. Тогда рынок вырос с $32 млн до $87 млн. Пираты же перешли с торрентов на онлайн-кинотеатры, где зрители смотрели большую часть контента, монетизируя его через рекламу онлайн-казино и букмекеров. С 2019 года доходы начали падать из-за ликвидации крупных CDN, усиления законодательства и ухода теневых спонсоров.

— В 2024 было заблокировано 12,5 млн пиратского контента, что на 42,15% больше, чем в 2023 году (8,8 млн). Количество заблокированных пиратских доменов в 2024 году составило 110 000 — это на 37,5% больше, чем в 2023-м, — говорится в исследовании.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Еще в 2020 году Еврокомиссия внесла некоторые российские сайты в «Список наблюдения за контрафактом и пиратством». Среди них оказалась соцсеть «ВКонтакте», мессенджер Telegram, «Авито», торрент-трекер Rutracker, стриминговый сервис Rezka.ag и др.

Снижение объемов пиратского рынка, по всей видимости, обусловлено переходом пользователей на Rutube и VK Видео, где в настоящее время без труда можно найти зарубежный контент в высоком качестве и с дубляжом. Представленная F6 оценка рынка, основанная на объеме рекламы, показывает снижение доходов из-за сокращения поступлений. Однако, несмотря на эту тенденцию, нет никаких свидетельств уменьшения фактического потребления пиратского контента.

«Торренты — это отмирающая штука»

При этом трафик на нелегальные ресурсы продолжает падать, тогда как число новых доменов стремительно растет. Для бумеров и миллениалов хорошо знаком торрент, но по словам экспертов, эта эпоха отмирает. Все изменилось, когда контент стало удобнее получать легально, чем качать. Люди встали перед выбором: или качать два часа с шансом на битый файл, или открыть сайт с фильмами и смотреть за 199 рублей.

— Торрент — это определенное усилие, сложность со Smart TV и непонятная выгода. По исследованиям, торренты — это отмирающая штука, потому что молодое поколение не знает, что это. [Отката после февраля 2022 года] не было, не случилось, — признался директор по медиа Okko Андрей Ивашкевич в интервью для Advertalyze Team.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако люди, которые привыкли получать контент бесплатно, приводят следующий аргумент: пиратство способствует сохранению кинематографического наследия. Значительное количество классических фильмов различных стран и эпох в настоящее время доступно лишь на торрент-трекерах. Причины этого явления многообразны: от экономической нецелесообразности их стриминга до удаления контента под предлогом искаженно понимаемой толерантности. Цензурные ограничения в отдельных государствах также играют свою роль.

Пиратство не уходит из-за алчности корпораций

Клиенты жалуются, что сейчас распространена практика создания многочисленных стриминговых сервисов, предлагающих контент фрагментированно, вкупе с дополнительной оплатой за определенный контент внутри подписки и ограничением просмотра на конкретных устройствах. К этому добавляется цензурирование контента, обусловленное различными причинами, в том числе требованиями госрегуляторов.

«Реальное время» пообщалось с человеком, которым сам занимается «пиратством». Пару лет назад Владислав взломал одну из систем.

— Как тот самый «пират», который взломал web-браузер Chrome 114 для работы устаревшей Windows 7, могу сказать, что пиратство никогда и никуда не уходило — не дождетесь. Если говорить просто и в лоб, это явление расцвело и продолжает набирать обороты только по одной причине — жадность и алчность. Я говорю про корпорации, а не про простых пользователей. Люди, сидящие там, думают прежде всего о прибыли и влиянии на умы остальных, через реализацию в своем ПО каких-либо сомнительных идей, — рассказал он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Владислав объяснил, что просто «кому-то было выгодно», чтобы переходили на новые версии.

— Там же не учитывается мнение миллионов пользователей, которых, например, устраивает текущий вид меню «Пуск». Вместо приоритетного решения проблем с оптимизацией системных ресурсов, внимание уделяется незначительным изменениям вроде «скругленных уголков», — рассказ Владислав.

Мошенники получают прямой доступ к огромной аудитории

Заходя на сайты с бесплатным контентом, пользователь рискует стать жертвой хакеров.

— Мошенники маскируют вирусы, трояны и шпионское программное обеспечение под взломанные программы, фильмы или сериалы. Скачивая и устанавливая такой файл, пользователь заражает свой компьютер. Многие пиратские сайты требуют отключить блокировщик рекламы, пройти «бесплатную регистрацию» или даже предложить оплатить «премиум-доступ» для ускорения скачивания. Вводя данные банковской карты или логины/пароли на таком ресурсе, пользователь рискует передать их прямо в руки мошенников, — рассказала в разговоре с «Реальным временем» руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар» Анастасия Хвещеник.

Такие сайты являются привлекательными тем, что размещенная информация или продукт на них изначально нелегитимен и работает в «серой» зоне. Дистрибьюторы контента или продуктов остаются анонимными. Поэтому мошенники получают прямой доступ к огромной аудитории.

— Можно говорить о явной тенденции к увеличению числа таких схем. Это мировая проблема, которая актуальна не только для России, но и, например, для стран Азии, где также активно продвигаются идеи «независимого интернета». Чем больше официальных блокировок и ограничений вводится в легальном сегменте, тем активнее пользователи ищут обходные пути, а мошенники — возможности этим воспользоваться, — рассказала Хвещеник.