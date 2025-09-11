Кошмарное большинство, «нулевые» лидеры, а Яруллин неожиданно лучший

Первые выводы по старту «Ак Барса» в сезоне

Фото: Динар Фатыхов

В среду «Ак Барс» провел первую домашнюю игру сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Но дебют оказался неудачным. Команда Анвара Гатиятулина крупно проиграла «Автомобилисту» со счетом 3:6. Столько же вратари казанцев пропустили и в последнем матче в Казани в прошлом плей-офф, когда были разгромлены московским «Динамо» (1:6). При этом нынешнее поражение стало уже вторым в сезоне в трех поединках. В чем причина неудачного старта «Ак Барса» — в материале «Реального времени».

Проблема первого периода



«Ак Барс» стартовал с выездной серии по маршруту Магнитогорск — Омск. В первой игре сезона «барсы» проиграли «Металлургу» (3:4 Б) лишь по буллитам. Однако по ходу встречи команде пришлось дважды отыгрываться — с 0:2 и 2:3. В первом периоде уральцы задавили подопечных Гатиятулина скоростями, казанцы едва могли выйти из своей зоны, а в итоге «присели» на двойную разницу в счете.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сценарий повторился и во второй игре, на этот раз в Омске против «Авангарда». Итоговый результат встречи оказался положительным (2:1 в пользу «барсов»), но стартовый период по инициативе остался за хозяевами льда. В отличие от магнитогорского матча, в этот раз «Ак Барсу» удалось забросить первым. Помог точный бросок Григория Денисенко после одной из редких контратак. Далее казанцы действовали с удобной для своего стиля игры позиции, заставляя соперника раскрываться и подстраиваться под условия «барсов». Омичи медленно вкатывались в сезон и не смогли ничего противопоставить в ответ.

С «Автомобилистом» начало первого периода выдалось лучшим из всех трех матчей сезона для «зеленых». Но здесь совпали два фактора. Во-первых, это дебютный домашний матч перед собственными болельщиками. Во-вторых, гости схватили удаление, чуть ли не со стартового вбрасывания. «Ак Барс» идеально воспользовался ситуацией, сходу задавив команду Николая Заварухина и поведя в счете. Но ближе к концу периода все пришло «в норму». «Автомобилист» добавил в движении и агрессии, казанцы стали ошибаться и пропустили дважды. Гатиятулин даже взял тайм-аут, однако решающего значения для общего результата он не оказал.

— После анализа прошлого сезона обозначили одну из основных задач — избегать штормов, которые случались на отдельных отрезках. Здесь тоже пошли ошибки, поэтому решил взять паузу. Вроде вернули себе преимущество, но затем наошибались у своих ворот, — признался после игры в Казани Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Челябинский опыт

При этом штормы случаются у «Ак Барса» в обоих направлениях. Например, после неубедительных первых периодов у казанцев случаются очень крутые вторые двадцатиминутки. Местом силы «барсов» можно назвать отрезок с 25-й по 30-ю минуту. В этом промежутке команда Гатиятулина забила «Металлургу» и «Авангарду». И должна была сравнять в игре с «Автомобилистом». Но свои моменты хозяева не реализовали, а форвард уральцев Рид Буше умело воспользовался ошибкой защитников. «Ак Барс» полетел отыгрываться и нарвался на три подряд пропущенных шайбы.

На старте сезона такие эмоциональные и игровые качели случаются, в этом нет никаких проблем. И делать далекоидущие выводы пока рано. При этом стоит держать в уме, что у «барсов» намечается сложный календарь. В ближайших матчах команде предстоит сыграть дома с «Металлургом», «Нефтехимиком» (татарское дерби), «Салаватом Юлаевым» (зеленое дерби) и «Авангардом». Во всех из них есть своя сложность, даже если игры с буксующими нижнекамцами и уфимцами выглядят проходными (насколько вообще можно считать таковыми дерби).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В тренерской карьере Гатиятулина уже случалось такое, что его команда входила в сезон в качестве одного из фаворитов конференции, а потом сталкивалась с проблемами. «Трактор» два года назад забуксовал на старте, хотя имел неплохой на бумаге подбор игроков. Конечно, сравнивать еще не стоит, но что-то похожее может произойти в «Ак Барсе». Стабильности в игре казанцев не ощущается и есть риск повторения челябинского опыта тренера.

Яруллин — лучший

Лучшим в составе «Ак Барса» в этих матчах является Альберт Яруллин. Уроженец Казани умудрился при шести голах «Автомобилиста» закончить игру с положительной полезностью «+2», оказавшись единственным защитником казанцев без «минуса». И это на фоне разговоров о скором «сокращении» зарплаты Яруллина ради подписания на полноценный контракт Владимира Алистрова. Хотя можно было бы просто расстаться с канадским защитником Уайаттом Калинюком, который третий матч подряд остается вне заявки. Сейчас никакой пользы от иностранца нет.

При этом в заключительной трети матча с «Автомобилистом» Гатиятулин пошел на изменение сочетаний. В первом звене начали выходить Барабанов — Сафонов — Галимов, а во втором Денисенко -Семенов — Яшкин. Экс-капитан казанцев находится не в форме. То ли дело в связке с Брэндоном Биро, которого уже отправили в третью тройку атаки после невыразительного старта в КХЛ, то ли в чем-то другом. Лишился места и Алистров, выходивший в конце матча с «Автомобилистом» вместе с канадцем и Алексеем Пустозеровым.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также разъединили две пары защитников. После нескольких ошибок в обороне временно распался дуэт атакующих оборонцев Никиты Лямкина и Митчелла Миллера. К ним в пару были поставлены более надежные Алексей Марченко и Илья Карпухин. Пока идея с суператакующей связкой защитников в ведущем звене у Гатиятулина не работает. Как и реализация большинства: команда не использовала ни одной попытки из девяти в трех матчах.

Возвращаясь к теме, лучшим в нынешнем составе «Ак Барса» выглядит Яруллин. Смешно, но только из-за того, что Альберт по своему функционалу не подходит для лидерства в топ-клубе, коим продолжают по инерции считать казанскую команду. Яруллин качественно выполняет работу, которую от него требуют, по возможности поддерживая коллектив, являясь опытным наставником для партнеров. Но лидером должны быть нападающие, которые пока не показывают должного уровня. Барабанов, Галимов и Яшкин на троих забросили лишь одну шайбу, что только подчеркивает проблематику.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Хорошо шли в давление»

Сам Гатиятулин с оптимизмом смотрит в будущее. Тренер убежден, что моментами команде удается играть в давление и придерживаться изначальной тактики. Единственное, пока не получается избежать большого количества ошибок.

— Мы хорошо шли в давление, не важно, какой был счет. Накрывали соперника, создавали много моментов, но наделали ошибок, именно индивидуальных. Но это все поправимо, будем работать. Мы провели всего три матча. Если брать игру в целом, то не всегда, но отрезками мы видим игру, которую тренировали. Где-то просматриваются наши корректировки. Но штормов нужно избегать, искать стабильность и солидность в игре, — считает Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч «Ак Барс» проведет 14 сентября в Казани против магнитогорского «Металлурга». Вторая домашняя игра казанцев обязана стать победной. Во-первых, у соперника есть свои проблемы, а во-вторых, негоже тянуть с победами перед собственными болельщиками. А если нет, то у команды еще будут шансы в других матчах. Главное, не уйти в крутое пике прямо на старте чемпионата.