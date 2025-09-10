«Сейчас же не 37-й год»: с экс-главы справороссов Татарстана сняли «взятку»

СК предъявил арестованной Рушание Бильгильдеевой новое обвинение в мошенничестве

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», сегодня бывшему партийному лидеру, депутату гордумы Казани и экс-кандидату в президенты республики Рушание Бильгильдеевой предъявили новое обвинение. Под стражу ее заключали по делу о посредничестве взяточничеству на 3,5 млн рублей, но эти подозрения не подтвердились. В итоге следствие посчитало нужным изменить квалификацию и обвинить бизнес-леди в мошенническом хищении средств, при этом их сумма выросла почти до 4 млн. Сама Бильгильдеева продолжает отрицать вину, попутно обвиняя силовиков в давлении.

Следственные действия в СИЗО

Новое обвинение некогда влиятельной в Татарстане партийной даме предъявили прямо в стенах казанского СИЗО-2. После чего следователь допросил Рушанию Бильгильдееву в присутствии ее адвоката Валерия Кузьмина. Этот факт «Реальному времени» подтвердил сам защитник, уточнив, что претензии по коррупционной статье 291.1 УК РФ его клиентке больше не вменяют. Теперь сотрудники СК расценивают ее действия по мошеннической 159-й. «Интересно, что потерпевшего в деле нет, хотя статья предполагает причинение ущерба», — комментирует ситуацию адвокат Кузьмин.

Информация о том, что ранее предъявленное Бильгильдеевой посредничество в передаче взятки не подтверждается, получила огласку накануне, на заседании Верховного суда Татарстана. Там рассматривали жалобы защиты на арест бывшей главы справороссов республики по новому делу. Напомним, старое — по 11 эпизодам предполагаемых афер на 38 млн рублей в отношении 136 потерпевших — уже четыре года рассматривает Вахитовский суд Казани, и по этому делу обвиняемой избран запрет определенных действий. 10 эпизодов того дела связаны с реализацией земельных участков через агентство недвижимости «Пассаж» и оплатой услуг по прокладке коммуникаций в будущих коттеджных поселках.

Новое дело против Рушании Бильгильдеевой возбудили в августе 2025-го о посредничестве взяточничеству. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В СИЗО фигурантку отправили 18 августа этого года по решению Советского райсуда Казани. На тот момент ее заподозрили в получении не менее 3,5 млн рублей для передачи в качестве взятки неустановленным должностным лицам отдела полиции, отдела опеки и попечительства по Советскому району Казани и представителям судебных органов — за незаконные действия органов опеки в пользу матери, возбуждение уголовного дела на отца и благоприятное разрешение судебного спора с ним же. Тогда Бильгильдеевой вменили получение наличных с декабря 2023 года по август 2024-го в разных местах Казани, но ни разу напрямую от предполагаемой взяткодательницы Александры Прониной.

По версии силовиков, Пронина контактировала и неоднократно переводила крупные суммы своей знакомой Елене Бушуевой, а та передавала их давней знакомой партлидера Терезе Надарая, которая и встречалась с Бильгильдеевой. Статус подозреваемых-обвиняемых в деле получили все эти дамы, но под стражей сейчас лишь одна. При этом сама Рушания Габдулахатовна признает факт оказания юридических услуг Прониной, но утверждает — представлять ее интересы по доверенности в суде начала еще до того, как познакомилась с заказчицей лично. Более того, по версии Бильгильдеевой, задолго до возбуждения дела она вернула полученные 250 тысяч рублей, получив по той же цепочке посредников информацию, что Пронина недовольна ее работой.

Обвиняемая: «Все было сделано, чтобы я назвала фамилии»

В Верховном суде Татарстана арестованная и ее адвокат просили о более мягкой мере пресечения — запрете определенных действий либо подписке. Указывали на голословность доводов следствия о возможности давления на свидетелей и намерении уничтожить доказательства, а также — на прошлые заслуги обвиняемой и ее статус ветерана труда.

В своей речи из камеры СИЗО-2 Рушания Бильгильдеева со ссылкой на норму УПК РФ отметила — Советский райсуд не дал оценки ни фактическим обстоятельствам дела, ни ее личности. Заявила — скрываться не собирается и заинтересована в полноценном расследовании.

По словам обвиняемой, в судах сейчас рассматриваются три десятка дел, которые она сопровождала как юрист. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Мне непонятно само постановление о возбуждении — я его на руки не получила. У меня не было возможности даже обжаловать это постановление, — сообщила арестованная, добавив, что во время обыска ничего незаконного не обнаружили, а электронные носители данных она передала добровольно. — Все сделано было, чтобы оказать на меня давление, чтобы я назвала фамилии — кому я давала взятки... Но я, во-первых, не получала денежные средства. Я осуществляла законную предпринимательскую деятельность. И когда заказчик мне сказала через посредников, что она недовольна моей работой, — денежные средства были мною возвращены до 4 декабря 2024 года в полном объеме. Следствием это установлено, но, к сожалению, уже после решения суда об аресте.

Бильгильдеева считает, самую тяжкую меру пресечения следователь запросил без полной оценки доказательств:

— Ходатайство основано только на одном заявлении такой же подозреваемой по уголовному делу. Уважаемый суд, сейчас же не 37-й год, чтобы один человек пришел, написал заявление на другого!.. Причем все эти подозреваемые сегодня находятся под домашним арестом.

Обвиняемая просила Верховный суд учесть — на ее попечении до ареста находились три больных человека — это брат с диагнозом «поражение головного мозга», 87-летняя мать, страдающая одним из старческих заболеваний, теряющая зрение, почти лишившаяся его, а также супруг, который перенес два инфаркта.

Интересы экс-главы справороссов РТ в этом деле представляет адвокат Валерий Кузьмин. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Кроме того, постоялица СИЗО высказала опасение, что ее изоляция ухудшит положение нуждающихся в юридической помощи клиентов: «У меня в производстве — более 30 арбитражных и гражданских дел, что там сейчас происходит — я не знаю. Очень переживаю за судьбы людей, которые мне доверили решение вопросов в судебном порядке».

— На сегодняшний день следствие собирается предъявить новое обвинение — уже по статье 159 УК РФ, сейчас статья более тяжкая. Скрываться от следствия она не собирается, — убеждал вчера суд адвокат Валерий Кузьмин.

По данным защиты, все основные свидетели по делу уже допрошены, очные ставки проведены. Более того, как уверяла сама Бильгильдеева, допрошенные силовиками представители органов власти подтвердили, что она действовала в рамках законодательства.

Представитель прокуратуры Татарстана настаивала на законности ареста. И Верховный суд Татарстана во вторник, 9 сентября, утвердил решение первой инстанции.

А сегодня с Бильгильдеевой сняли претензии в коррупции. Однако в новой редакции обвинения переданная ей сумма выросла до 3,9 млн рублей. Расследование продолжается.