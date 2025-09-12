Экономику России попытаются разморозить

Эксперты считают, что ключевую ставку сегодня могут понизить на 2%

Фото: Реальное время

Абсолютное большинство экспертов ожидает снижения ключевой ставки с 18 до 16%. Причина — в резком снижении инфляции и заморозке экономики. Впрочем, не исключено, что ЦБ РФ выберет более умеренный шаг снижения. Инфляционные ожидания населения, по последним замерам, подросли до 14,9%, безработица сохраняется на историческом минимуме, рост зарплат продолжается — все это не способствует устойчивому снижению инфляции. Какие факторы будут влиять на решение совета директоров ЦБ РФ и что сегодня происходит с экономикой страны — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Регулятор снизит ставку до 16% и возьмет паузу

Нынешнее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке проходит на фоне заметного ослабления российской валюты. Впервые с июля 2025 года внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля. И это только начало, предупреждают эксперты — бюджету не выгоден крепкий рубль.

— Движения финансового рынка, в том числе курс рубля, показывают, что участники рынка ставят на снижение на 200 б. п. — до 16%, — прокомментировал «Реальному времени» главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. — Это наиболее вероятный сценарий, а дальше будет пауза. Мотивация — заморозка экономики и резкое снижение инфляции.

Впрочем, по мнению Табаха, не исключены и другие варианты — снижение до 17% в сентябре и еще на один базовый пункт в октябре.

Нынешнее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке проходит на фоне заметного ослабления российской валюты. скриншот с сайта Яндекс.карты

Риски сильного роста инфляции осенью

Абсолютное большинство экспертов сейчас ожидает снижения ставки с 18% до 16%, говорит финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Ян Арт.

— Я считаю, что ЦБ снизит ставку (если снизит) максимум до 17%. Данные по инфляции слишком неутешительны — сезонное снижение летом не так велико. Есть риск, что осенью инфляция опять пойдет не просто в рост, а в сильный рост. По последним замерам, опять подросли инфляционные ожидания — до 14,9%, — отметил Арт.

На ПМЭФ и ВЭФ многие государственные менеджеры призывали опустить ставку и рубль, напомнил Ян Арт. Традиционный аргумент — высокая ставка мешает развитию экономики и повышает риски рецессии. Однако Владимир Путин заявил, что логично идти на «мягкую посадку» экономики, и сказал, что считает снижение инфляции важным достижением». «По сути это означает, что он занял нейтральную позицию между сторонниками снижения ставки и рубля и сторонниками поддержания нынешней монетарной политики. Так что давления на ЦБ РФ со стороны верховной власти не случилось, и Эльвира Набиуллина имеет все ресурсы отстаивать свою позицию», — отметил эксперт.



На ПМЭФ и ВЭФ многие государственные менеджеры призывали опустить ставку и рубль, напомнил Ян Арт. взято с сайта Росконгресса

«Жесткость денежно-кредитных условий создает задел по нормализации процентной политики»

Руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев полагает, что Банк России понизит ставку на 150 б. п. ‒ до 16,5%.

ЦБ РФ, снизив ставку в июле на 200 б. п., до 18%, обновил прогноз, по которому с 28 июля и до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,3—18,%. В отличие от предыдущих оценок, новый прогноз не предполагает возможности повышения ключевой ставки, однако вполне допускает возможность ее сохранения на текущем уровне вплоть до конца 2025 года, подчеркивает аналитик.

Прогноз по ставке увязан с ожиданиями по динамике инфляции — регулятор поддерживает такую жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ), которая, по его мнению, необходима для устойчивого возвращения инфляции к 4% в 2026 году и закрепления ее вблизи этого уровня. Это выражается в том, что ЦБ сохраняет значительный размер превышения уровня ключевой ставки над инфляцией. Если исходить из текущего прогноза ЦБ по инфляции на конец декабря 2025 года (6—7%), размер реальной ключевой ставки должен составить 7—12 п. п., что примерно соответствует среднему значению в 2024 году (9,1 п. п.).

Прогноз по ставке увязан с ожиданиями по динамике инфляции. Мария Зверева / realnoevremya.ru

ЦБ высоко оценивает эффективность своей политики, отметив в июльском пресс-релизе, что в снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос. Это находит свое отражение и в статистике: согласно последним данным, в годовом выражении инфляция в РФ в августе 2025 года замедлилась до примерно 8,3% с 8,79% в июле. Напомним, что она была 9,40% на конец июня, 9,88% на конец мая, 10,23% на конец апреля и 10,34% на конец марта этого года.

— Важным моментом является то, что жесткость денежно-кредитных условий и создает основной задел по нормализации процентной политики в перспективе. Так, согласно прогнозу ЦБ, средняя реальная ключевая ставка сократится до 7,65% в 2026 году и до 4% в 2027 году, — отметил Алексей Ковалев.

Безработица на историческом минимуме

Что касается перспективы до конца 2025 года, то основные надежды на снижение ключевой ставки связаны с тенденцией ослабления ценового давления и движением инфляции к ожидаемым значениям. С момента последнего заседания динамика инфляции складывается ближе к нижней границе прогноза ЦБ, что позволяет в сентябре ожидать решения по ставке, которое соответствовало бы оптимистическому сценарию.

Своеобразной «ложкой дегтя» в ценовой картине стали данные по инфляционным ожиданиям населения в августе 2025 года, отразившие рост значения с 13% в июле до 13,5%. «Инфляционные ожидания — это важный индикатор, учитываемый регулятором при принятии решения по ставке. Например, в пресс-релизе июльского решения прямо указывается, что «дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, — напоминает Ковалев. — Отсутствие прогресса в устойчивом их снижении — значимый проинфляционный фактор в среднесрочной перспективе, который ставит под вопрос возможность ускоренной нормализации денежно-кредитной политики». Впрочем, это не является препятствием для продолжения процесса смягчения политики, ведь пока ключевая ставка значительно превышает уровень инфляционных ожиданий (на 4,5 п. п. в текущий момент), что необычно для российских реалий.

Некоторое беспокойство с точки зрения инфляционных перспектив вызывает ситуация на рынке труда. Безработица сохраняется на историческом минимуме (2,2%), а годовой рост зарплат в июне ускорился до 15% в номинальном выражении и 5,1% в реальном против 14,5% и 4,2% в мае соответственно.

Безработица сохраняется на историческом минимуме (2,2%), а годовой рост зарплат в июне ускорился до 15% в номинальном выражении. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В целом в II квартале 2025 года рост средней начисленной зарплаты оставался высоким (14,9% г/г), лишь немного замедлившись по сравнению с II кварталом 2024 года (16,7% г/г). «Очевидно, что 15%-ный прирост зарплат плохо совместим с инфляцией 4%, — убежден Ковалев. — Из-за того, что рост зарплат превышает темпы роста производительности труда, дефицит рабочих рук остается фактором риска ускорения инфляции».

Если внутренний спрос снова начнет быстро расти без соответствующего повышения производительности, то он быстро упрется в ограничения по трудовым ресурсам. Поэтому не случайно, что к числу основных проинфляционных рисков, наряду с рисками со стороны инфляционных ожиданий, Эльвира Набиуллина относит и ситуацию на рынке труда.

Состояние экономики требует решительных действий Банка России

В июле Банк России заявил, что нормализация бюджетной политики в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект. Однако одновременно с этим было отмечено, что «изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики». Поскольку проект бюджета на три года планируется рассмотреть в правительстве в середине сентября (возможно, уже после заседания по ставке), риск со стороны бюджетного фактора может заставить ЦБ на сентябрьском заседании проявить дополнительную осторожность в шаге или сигнале, не исключает аналитик.

В своем заявлении по итогам июльского заседания ЦБ также обозначил, что значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность.

В июле Банк России заявил, что нормализация бюджетной политики в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект. взято с сайта wiki2.org/ru. Автор; Ludvig14. Лицензия: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported

«Мы ожидаем продолжения нормализации ДКП на сентябрьском заседании. Однако баланс факторов, определяющих конечное решение, и сопроводительный сигнал позволяют ожидать более умеренного, чем в июле, шага, — прогнозирует Алексей Ковалев. — Кроме того, мы полагаем, что Банк России постарается избежать закрепления рыночных ожиданий дальнейшего снижения ставки в ближайшие месяцы, при котором ставки по депозитам и долговым инструментам продолжили бы снижаться с опережением».

Аналитик склоняется к понижению ключевой ставки сегодня на 150 б. п., при этом в своем сигнале регулятор, вероятно, обусловит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в соответствии с динамикой инфляции, инфляционных ожиданий населения, состоянием экономики, бюджетом, а также геополитическими факторами.

— Снижение ключевой ставки — это новость, которую сейчас все ожидают. Сейчас спорят не о том, будет ли снижение ставки, а только обсуждают, насколько она снизится. Наиболее вероятное решение — на 150–200 базисных пунктов — до 16–16,5%, — прокомментировал «Реальному времени» экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

Состояние российской экономики требует решительных действий Банка России. По оценке Минэкономразвития, в июле экономический рост снизился до 0,4% с июньского 1%. Охлаждение экономики происходит по нерегулируемому сценарию и переходит в стадию стагнации, отмечает он. При этом, по оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 1 сентября составила 8,28% после 8,43% на 25 августа.

Кроме того, в конце августа зафиксировали дефляцию — цены на последней неделе снизились на 0,08%. Правительство также заинтересовано в снижении курса рубля, а понижение ключевой ставки — важный фактор, решающий эту задачу, отмечает экономист.

«Следует учитывать, что при уменьшении ключевой ставки снижаются риски бюджетной политики, так как понизятся бюджетные расходы на 200—300 млрд рублей на семейную ипотеку и субсидии оборонной промышленности», — перечислил он.

Дальнейшие действия регулятора будут зависеть от геополитики, инфляционных процессов и ситуации в экономике. При этом потенциальное резкое укрепление доллара в сентябре-октябре ограничивает пространство для маневра, так как повышает инфляционные риски, что может обесценить предыдущие действия Банка России. Поэтому регулятор будет проявлять осторожность в своих решениях, что, безусловно, отразится на денежно-кредитной политике и на величине ключевой ставки.