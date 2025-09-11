Праздник как дань уважения профессии

В Альметьевске отметили День нефтяника

Фото: Реальное время

Олимпиада профессий, парад спецтехники и шествие трудовых коллективов — так столица юго-востока Татарстана чествовала всех тех, кто связан с добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа. О легендарном празднике людей, сплоченных профессией нефтяника, — в репортаже «Реального времени» из Альметьевска.

Природа, технологии, человек сплетены в истории «Татнефти»

В минувшие выходные Россия отметила День работника нефтяной и газовой промышленности. В Альметьевске праздник прошел под эгидой 75-летия ПАО «Татнефть» — флагмана экономики региона.

Тружеников нефтяной отрасли начали чествовать еще в августе. Друг за другом отметили профессиональный праздник нефтяники Азнакаево, Бавлов, Джалиля, Лениногорска, Елабуги, Нурлата, Нижнекамска — городов деятельности «Татнефти».

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Кульминацией стали мероприятия в Альметьевске 6 сентября. В нефтяной столице Татарстана побывали раис республики Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, министр промышленности и торговли Олег Коробченко, врио министра здравоохранения Альмир Абашев, мэр Казани Ильсур Метшин, президент АН РТ Рифкат Минниханов, глава Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов, руководители районов республики, другие почетные гости.

Торжественная часть — театрализованное представление и вручение ведомственных наград — прошла на площади Ленина. На сцене развернулось полуторачасовое театрально-музыкальное действо, рассказывавшее об истории нефтедобычи на землях Татарстана, о трудовом подвиге нефтяников во время Великой Отечественной войны, о новых технологиях, помогающих развивать промысел сегодня. Природа, технологии и человек могут существовать в согласии и взаимном благополучии. А люди труда — основа процветания страны. Идея благодарности за их труд красной нитью прошла через все события этого дня.

На сцене развернулось полуторачасовое театрально-музыкальное действо, рассказывавшее об истории нефтедобычи на землях Татарстана, о трудовом подвиге нефтяников во время Великой Отечественной войны, о новых технологиях, помогающих развивать промысел сегодня. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— История нефтяного комплекса — не просто летопись промышленного успеха, но и преображение целых регионов! — говорил в приветственной речи раис Татарстана Рустам Минниханов. — Рождение городов и поселков, формирование уникальных научных школ и трудовых династий. <...> Современное поколение достойно продолжает дело предков, сохраняя традиции и привнося инновации.

Шествие нефтяников

Одной из самых зрелищных частей представления стал парад техники, которую использовали и используют нефтяники в своем труде, — от музейных экспонатов, с помощью которых разрабатывались первые скважины, до современных высокотехнологичных многофункциональных платформ на базе мощных вездеходов.

Одной из самых зрелищных частей представления стал парад техники, которую использовали и используют нефтяники в своем труде. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кульминация праздника — парад нефтяников. Сегодня «Татнефть» развивает более 20 бизнес-направлений. Каждое из них сопровождалось собственной демонстрационной платформой. Как на бразильском карнавале — только лучше и с большим смыслом!

Так, добытчики вышли в сопровождении макета нефтяной «качалки», на платформе шинного бизнеса внутри гигантской шины кружился гимнаст, а направление АЗС выстроило макет заправки, на котором на площадь выехали представители дружественных стран, в которых работают АЗС «Татнефти», — Беларуси, Узбекистана, Казахстана и других. В параде нефтяников приняли участие более 1 000 человек.

В параде нефтяников приняли участие более 1000 человек. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нефтегазовый комплекс — стратегический фундамент экономики Татарстана

В честь юбилея ПАО «Татнефть» получило орден «За доблестный труд». А за вклад в победу в Великой Отечественной войне компания удостоена звания «Предприятие трудовой доблести» Республики Татарстан.

Приветствуя нефтяников, раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил о том, что нефтегазовый комплекс — стратегический фундамент экономики Татарстана. Он формирует 20% доходов бюджета республики. По итогам прошлого года в Татарстане добыто 33,8 млн тонн нефти! Порядка двух третей от этого объема перерабатывается в Татарстане — на ТАНЕКО и ТАИФ НК. Глубина собственной переработки татарстанской нефти — свыше 99%! Раис отметил, что «Татнефть» внедряет передовые технологии, реализует проекты импортозамещения, развивает биотехнологии. При участии компании начинается проект ОЭЗ «Зеленая долина», направленный на развитие биотехнологий, биоэкономики, передовых производств в сельском хозяйстве и медицине.

Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил о том, что нефтегазовый комплекс — стратегический фундамент экономики Татарстана. с сайта rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов отметил социальную ответственность «Татнефти», под крылом которой преображается юго-восток Татарстана. Кстати, утром того же дня раис побывал в только что выстроенном «Татнефтью» перинатальном центре Альметьевска, который оснащен по последнему слову техники, рассчитан на одновременное пребывание 168 женщин и 85 малышей. Планируется, что здесь будут появляться на свет до 3,5 тысячи маленьких татарстанцев в год!

— Благодаря трудолюбию жителей и ответственному подходу компании, Альметьевск преображается на глазах. Мы видим масштабное оформление социальной сферы, качественное преобразование общественных пространств. Особая гордость — созданные здесь условия для развития науки и инноваций. Высшая школа нефти является настоящей кузницей кадров и центром передовых технологий. Сегодня мы закладываем прочный фундамент для будущих поколений, тех, кто продолжит и приумножит славную историю нефтяного края, — завершил свое выступление Рустам Минниханов.



Участники «нефтяной олимпиады» бурили скважины в центре города и играли в мяч подъемным краном

Вот уже 55-й раз подряд в День нефтяника проходит конкурс профессионального мастерства среди молодых сотрудников группы «Татнефть». За победу соревновались 437 нефтяников и специалистов смежных профессий — соревнования прошли по 30 специальностям. 15 из них прошли заранее — например, соревнования по управлению дронами в августе, а конкурс сварочного профмастерства среди девятиклассников — в мае. Да-да, в этом году к конкурсу подключили и школьников — в продолжение программы профориентации «Татнефти».

На площадке перед дворцом спорта «Юбилейный» и на стадионе «Алнас» прошли соревнования среди поваров, бригад по подземному ремонту скважин, звеньев по добыче нефти и газа, среди медиков и слесарей, операторов АЗС и буровиков… Были особенно зрелищные площадки: например, автокрановщики соревновались и в том, чтобы подцепить краном мяч и положить его в корзину! Или в том, чтобы сбить колонну, составленную из костяшек домино, — а для этого нужна ювелирная точность управления краном.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Артур Хузин, оператор цеха подземного ремонта скважин НГДУ «Ямашнефть», рассказал «Реальному времени», что его бригада на соревнованиях выполняла на скорость монтаж и демонтаж оборудования нефтяной скважины.

— Я работаю нефтяником уже 10 лет, живу в Мактаме, — рассказывает Артур. — Конечно, есть у нас свои сложности — мы ведь не только в хорошую погоду, как сегодня, работаем. В дождь, в снег, в любых условиях. И зимой, в морозы, делаем все то же самое. Но мне это нравится. Тут все привычно, я все умею. Интересно мне и то, что мы работаем на природе — в лесах, в полях. В этом свои плюсы. А компании своей в день рождения я хочу пожелать успехов и дальнейшего процветания! Результатов и свершений! И все это зависит от нас самих.

Артур Хузин, оператор цеха подземного ремонта скважин НГДУ «Ямашнефть», рассказал «Реальному времени», что его бригада на соревнованиях выполняла на скорость монтаж и демонтаж оборудования нефтяной скважины. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ-1 НГДУ «Ямашнефть» Алексей Стариченок работает в нефтедобывающей отрасли чуть менее двух лет. На соревнованиях он отвечал за замену прокладки фланцевого соединения нефтедобывающей установки.

— Мне нравится быть нефтяником, хотя я учился на специалиста сварочного производства. Связываю с «Татнефтью» свою дальнейшую судьбу. Планировал пройти обучение, чтобы повысить разряд, но в этом году пришлось отложить — сын родился, — улыбается Алексей. — На следующий год обязательно обучусь. А компании нашей желаю процветания, легкой работы, взаимопонимания между начальством и рабочими, чтобы всем легко работалось! И, конечно, чтобы никаких порывов на трубопроводах!

Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ-1 НГДУ «Ямашнефть» Алексей Стариченок планирует связать с нефтяной отраслью жизнь. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

«Более половины финалистов конкурса прошлого года показали карьерный рост»

Как рассказал нашему изданию начальник отдела развития корпоративной культуры и молодежной политики управления работы с персоналом ПАО «Татнефть» Евгений Гаврилов, каждый год в «нефтяной олимпиаде» добавляются новые дисциплины. В нынешнем году это операторы оборудования для воздушного мониторинга, автокрановщики, юные сварщики.

— Победители получают в первую очередь признание. Проведя ежегодный анализ по завершении конкурса, мы увидели: среди финалистов прошлого года 52% получили карьерное развитие (либо повышение разряда, либо повышение должности). В моем понимании, это самый главный приз. Заслуги их будут учитываться и дальше. Есть и денежный приз, но, мне кажется, это уже имеет для них второстепенное значение, — говорит Евгений Гаврилов.

Среди финалистов прошлого года 52% получили карьерное развитие (либо повышение разряда, либо повышение должности). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На площадках конкурса любой желающий может увидеть, в чем состоят те или иные нефтяные профессии. За день до финала на репетицию конкурса пришли более 1 000 учеников альметьевских школ.

— Ребята наблюдали, как работают нефтяники. Несмотря на то, что родители многих юных альметьевцев работают на нефтепромысле, на реальное производство у подростков доступа нет: безопасность превыше всего. Так что «нефтяная олимпиада» становится еще и мощным средством ранней профориентации, — объясняет Евгений Гаврилов.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Праздничный концерт, посвященный Дню нефтяника, продлился целый день. В нем принимали участие и профессиональные музыкальные коллективы, и знаменитые исполнители татарской эстрады, и сотрудники «Татнефти». А в апофеозе праздника выступали федеральные звезды — нефтяников поздравила группа «Любэ» под залпы яркого салюта.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

