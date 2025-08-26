«Каждая десятая тонна нефти добывается на лениногорской земле»

Юбилей НГДУ “Лениногорскнефть” и города Лениногорска: нефтяной мюзикл, парад нефтяников и… чайная фабрика в детском доме

Фото: Реальное время

НГДУ «Лениногорскнефть» отпраздновало 80-летие, а Лениногорску исполнилось 70. По этому поводу в городе прошли торжества. Первое нефтедобывающее предприятие Татарстана и самое взрослое НГДУ «Татнефти» получило высшую государственную награду республики, а в Музее нефти в поселке Шугурово состоялась премьера иммерсивного спектакля о первых нефтяниках. О том, как «Татнефть» хранит традиции, как горожане под руководством режиссера московского театра становятся актерами и зачем детскому дому чайная фабрика — в репортаже «Реального времени» с места событий.

Большая триада нефтяных юбилеев Татарстана

История татарстанской нефти началась здесь, на лениногорской земле, близ села Шугурово, где еще с XVIII века пытались изучить «черное золото», а применяли в быту значительно раньше. Правда, самого, Лениногорска в те давние времена еще не было — город был основан лишь 70 лет назад.

С сел Шугурово и Тимяшево Лениногорского района начинали осваивать богатейшие нефтяные месторождения Поволжья — Шугуровское и знаменитое на всю Россию Ромашкинское. С тех пор начинается историческая летопись нефти республики, а с победного 1945 года — первого в республике нефтегазодобывающего управления.

В 1943 году скважиной №1 близ Шугурово был открыт нефтеносный горизонт промышленного значения. Это было историческое событие, которое ознаменовало эру большой татарстанской нефти. Скважина эта работает до сих пор! Шугуровский укрупненный нефтепромысел впоследствии был преобразован в НГДУ «Лениногорскнефть». Ныне каждая десятая тонна татарстанской нефти добывается лениногорскими нефтедобытчиками, в самом взрослом нефтегазодобывающем управлении «Татнефти«. В НГДУ «Лениногорскнефть» работали 13 Героев Социалистического труда. Здесь родились 615 трудовых династий, общий стаж которых составляет более 63 тысяч лет!

С Шугурово начинали осваивать богатейшее нефтяное сокровище Поволжья. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кстати, и самой «Татнефти» в этом году исполняется 75 лет. В 1950 году официальным приказом было образовано объединение «Татнефть», в которое вошел и Шугуровский укрупненный нефтепромысел. Но история компании началась еще в 1930-е годы, когда между Волгой и Уралом началась активная геологоразведка.

Триаду этих больших юбилеев отмечают в 2025-м году татарстанские нефтяники. И два из них прошли в минувшие выходные в Лениногорске, колыбели нефтяной отрасли республики. Начался праздник в Шугурово — в Музее нефти.



В Музее нефти родился новый театральный жанр

Приехавший на торжества раис Татарстана Рустам Минниханов стал первым зрителем премьеры иммерсивного документального спектакля «Кара Алтын», проекта «Татнефти», который поставила режиссерская группа московского Театра Труда. Он посвящен истории черного золота Татарстана. Человек, не знающий своего прошлого, не сможет выстроить будущего — эта идея прошла красной нитью всего праздничного дня.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Продюсер проекта Павел Батуев (московский Театр Труда) рассказывает:

— В 2017 году, когда наша режиссер посетила Музей нефти в Шугурово, у нее появилась идея сделать в этой прекрасной локации спектакль. В 2024 году осенью нас пригласили работать. Главным условием было работать с местными артистами.

Режиссерская группа приезжала в Лениногорск и Альметьевск несколько раз начиная с апреля. В каждый приезд шла плотная работа — актеров учили сценической речи, ставили им вокал, выстраивали сам спектакль, его мизансцены. Продумывали иммерсивный маршрут по Музею нефти — кстати, здесь организовали две почти полноценных театральных сцены, на которых теперь можно воплощать и следующие постановки.

Спектакль, приуроченный к 75-летию ПАО “Татнефть”, отразил ключевые этапы развития татарстанской нефтедобычи — начиная с времен Волжской Булгарии, американского промышленника и исследователя Ласло Шандора, который еще в XIX веке пытался искать нефтяные пласты в Шугурово, и заканчивая сегодняшним днем. Это живая летопись, в которой прозвучали настоящие истории и личные воспоминания. Невероятно, но сценарий писали сами артисты — и весь спектакль построен на событиях, которые проживали их собственные семьи! Здесь люди играют сами себя, рассказывают о своих предках и об их тяжком, но созидательном труде.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— В том числе ребята собрали истории своих бабушек и дедушек, семейные легенды, материалы интервью с ныне живущими ветеранами отрасли. Проект получился очень теплый, документальный и по-настоящему родной. Большое полотно, собранное из множества историй людей. И даже тексты песен ребята писали сами — нашему композитору осталось только положить их на музыку!

В спектакле сплетены разные жанры: документалистика и мюзикл, хореографическая мистерия и классическая драма. Как признаются постановщики, не всякий профессиональный актер с драматическим образованием справится с такой задачей. А жители Лениногорска, Бугульмы и Альметьевска, обычные люди, актеры Альметьевского театра горожан «Аулак», сотрудники «Татнефти» — справились!

— Мы с первых репетиций видели, что они работают все лучше и лучше. Некоторые ребята с самого начала говорили, что не умеют танцевать и петь. Но в итоге, когда они в себя поверили — они раскрылись! Вы сами видите, какие они артистичные и талантливые! — говорил Василий Буткевич, режиссер драматической части.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Краткая версия спектакля длилась полчаса. Помимо раиса Татарстана Рустама Минниханова, первыми зрителями стали глава «Татнефти» Наиль Маганов и члены республиканского правительства.

Раис Татарстана по окончании «нефтяной оперы» тепло отозвался о спектакле и уникальном таланте непрофессиональных актеров.

1 / 17 Артем Дергунов

Как дружат семья «Татнефти» и семья Лениногорского детского дома

Открывшийся в 1995-м году Лениногорский детский дом тоже отмечает свой юбилей — в этом году — 30-летие. И программа праздничного визита раиса в Лениногорск включала поездку в гости к ребятам.

— У нас живут 37 воспитанников из 11 районов республики. Они обучаются в 8 школах города. 5 детей окончили 9 классов и сдали экзамены. Трое из них продолжают обучение в 10 классе. Дети проживают в 5 группах, которые мы называем семьями, — рассказывает о своих подопечных директор Лениногорского детского дома Раушан Муртазина.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В детском доме главная идея — семья. Детей стараются растить в любви, в осознании того, что семья — ключевая ценность в мире. В холле детского дома есть целая галерея свадебных фотографий выпускников, и директор с гордостью рассказывает о том, какие крепкие семьи создают молодые люди, с какой любовью воспитывают своих детей, как делают карьеру и какими людьми они выросли.

Нефтяников и Лениногорский детский дом связывает многолетняя дружба. Долгие годы главой его попечительского совета является Рафаиль Нурмухаметов, член совета директоров «Татнефти», начальник НГДУ «Лениногорскнефть» с 1989 по 2020 годы.

Силами компании ремонтировали здание детдома, обустраивали его территорию, идет всесторонняя и всемерная поддержка ребят, их проектов и начинаний. Например, в 2023 году в детском доме появилась подаренная ПАО «Татнефть» биолаборатория, а нынешним летом открылась теплица, в которой воспитанники выращивают декоративные растения и сырье для изготовления травяных чайных сборов.

. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Проект «Татнефти» «Школьные биолаборатории» действует на юго-востоке республики. Ребята занимаются прикладной наукой — готовят питательные среды, выращивают на них клонированные растения (декоративные культуры, березу, триплоидную осину, культуры для составления чайных купажей и др). В лаборатории стоит настоящее научное оборудование — вытяжные шкафы, автоклавы, холодильники для реагентов, стерильные боксы со стеллажами и т.д. Директор Лениногорского детского дома Раушан Муртазина признается:

— Мы благодарны нашим друзьям-нефтяникам за этот замечательный подарок. Наши воспитанники работают в биолаборатории с огромным удовольствием, им там очень нравится. Это большой шаг в интеллектуальном развитии детей: они участвуют в больших и интересных научных проектах, защищают их на высоком уровне. Это развивает в них усидчивость, трудовые навыки, целеустременность. «Татнефть» всегда поощряет наших ребят. А мы с благодарностью оправдываем их доверие.

. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Выращенные в биолаборатории ростки раньше сразу же отправлялись на продажу — нефтяники выкупали их у детского дома для озеленения городов и лесонасаждений. Но нефтяники, отмечая собственный юбилей, не забыли и про юбилей детского дома — и сделали ему очередной яркий подарок: круглогодичную теплицу, в которой ребята могут выращивать подготовленные в биолаборатории саженцы-малютки до более жизнеспособного состояния.

Рената, воспитанница детского дома, с энтузиазмом показывала журналистам теплицу:

— Эта теплица оснащена всем необходимым: в ней есть система полива и зимнее отопление. Это позволяет нам выращивать растения круглый год для приготовления нашего чая. В теплице мы работаем с 14 лет — занимаемся посадкой и поливом. Выращенную мяту, джинуру и листья смородины используем на нашей чайной фабрике.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Да-да, в детском доме есть лаборатория под названием «Детская чайная фабрика»! Причем это не игрушки, а настоящее оборудование для обработки луговых и полевых сборов, которые ребята готовят летом, проживая у себя «на даче» (у детского дома есть оздоровительный лагерь в деревне в Лениногорском районе). На средства гранта были закуплены первые агрегаты — для нарезки, ферментации, сушки трав, их пакетирования и этикетирования упаковки. Ребята показывают свое хозяйство и с гордостью рассказывают о том, какие купажи и сборы готовят. В биолаборатории, используя автоклав, подготавливают под упаковку чайных сборов стеклянные банки, на фабрике собирают купажи. Все при деле — дети старше 10 лет занимаются подготовкой трав, самые старшие работают с оборудованием, а малышам доверено собирать картонные коробки и складывать в них подарочные наборы чая.

— Чай мы пьем сами и дарим друзьям. В этом году, например, подготовили подарок — наборы чая — для наших нефтяников к юбилею. А они ответили: “Мы так не можем!” — и отправили нам подарок в ответ, — улыбается Раушан Муртазина. — Так и поздравляем друг друга с юбилеями!

1 / 27 Артем Дергунов

«НГДУ „Лениногорскнефть“ остаётся одним из флагманов нефтедобычи Татарстана»

«И судьбой своей славит труд людей Лениногорск», — неслись над центральным городским стадионом слова песни, сложенной еще в советские времена о юном городе — колыбели татарстанской нефти.

Силами хореографии и музыки перед тысячными трибунами отразили историю добычи татарстанской нефти. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Большой парад нефтяников стал одним из центральных событий празднования. Люди труда, люди тяжелой работы, люди, чьими руками строится сегодня благополучие республики, ее богатство и процветание — все они в своей рабочей одежде шли по лениногорскому стадиону с флагами своих предприятий. Раис приветствовал с трибуны.

Вручение государственных наград отличившимся нефтяникам стало кульминацией торжекства. В первую очередь, Рустам Минниханов вручил высшую государственную награду республики — знамя и медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» — НГДУ «Лениногорскнефть».

— В 1945 году, когда вся страна праздновала Великую Победу, был создан Шугуровский укрупненный нефтепромысел, который положил начало новой странице в истории нефтяной промышленности страны. Спустя 80 лет мы с гордостью отмечаем, что НГДУ «Лениногорскнефть» остаётся одним из флагманов нефтедобычи Татарстана. За эти годы здесь добыто 677 млн тонн нефти. Сегодня годовая добыча управления превышает 2,7 млн тонн — каждая десятая тонна татарстанской нефти добывается именно здесь, на лениногорской земле. Поистине впечатляющий результат! — говорил раис.

Рустам Минниханов вручил высшую государственную награду республики — знамя и медаль ордена “За заслуги перед Республикой Татарстан” — НГДУ “Лениногорскнефть”. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Директор Лениногорского нефтяного техникума Игорь Врублевский получил медаль «За доблестный труд». Его учебное заведение, по сути, является одним из ресурсных центров компании, готовя нефтяников. В свою очередь, по его словам, без «Татнефти» не было бы ничего — учили бы на пальцах, считали бы на деревянных счетах. А компания делает так, что даже опытные нефтяники, приходя в техникум, удивляются тому оборудованию, которое есть в учебных лабораториях.

Игорь Врублевский поделился с нашим корреспондентом словами любви к родному городу, гордости за успехи родной компании и радости за своих выпускников:

— Я житель Лениногорска. Я родился здесь и вырос. Вся жизнь моя связана с этим городом! В компании «Татнефть» я сразу после института, с 1996 года, начинал инженером по исследованию скважин, потом работал в службе управления персоналом. С 2009 года являюсь директором Лениногорского нефтяного техникума. Мы продолжаем нефтяную традицию, готовим кадры для компании. И очень здорово, когда видишь в глазах молодежи блеск, когда они начинают осваивать профессию нефтяника и понимают, почему они приобщились к этому труду. Нефтяников бывших не бывает, и когда они приезжают, делятся тем, где они сейчас, чего достигли — мы испытываем большую гордость!



Хозяин торжества — генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов в поздравительной речи вспоминал о славной истории нефтедобычи Татарстана. Он напомнил о том, что Татарский геологоразведочный трест был сформирован и вовсе в 1931 году — а значит, истории татарской нефти уже целых 95 лет!

— Наши производственные успехи сегодня с избытком возвращают на родную землю инвестиции не только в промышленность, но и в образование, медицину, новые общественные пространства, строя саму атмосферу жизни, чтобы наш дом становился лучше с каждым днем, — завершил выступление Наиль Маганов

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Празднование юбилея Лениногорска и НГДУ «Лениногорскнефть» завершилось большим концертом Ильсии Бадрутдиновой — уроженки этих мест. Так здесь еще раз доказали: корни свои помнят. И ими гордятся.



1 / 32 Артем Дергунов

