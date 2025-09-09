Ирада Аюпова: «Собирать толпы зевак только для того, чтобы посмотреть на звезду, — разве это правильно?»

Министр культуры республики обсудила «Алтын минбар» и заполняемость залов

Фото: Артем Дергунов

Формально беседа министра культуры республики с журналистами в пресс-центре театра имени Галиаскара Камала была посвящена итогам последних лет. Но в ходе двухчасовой встречи гости обсудили, почему «Алтын минбару» не нужны покупные звезды и какой спектакль вызвал у Ирады Аюповой слезы. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Это абсолютно здоровая история»

Итоги последних лет иллюстрировала презентация, многие слайды которых министр пропустила, пообщав, что ее просто пришлют журналистам. Воодушевление у нее вызвала информация, что в 2024 году сеть театрально-зрелищных учреждений Татарстана (19 театров, 19 концертных организаций и цирк) посетило 1,56 млн человек. Что на 15% больше, чем в 2023-м. И на 52% больше, чем за пять лет. Заполняемость залов составила 81%. И это значит, объяснила Аюпова, что остальные проценты — это билеты для социальных групп граждан.

При этом министр так и не сказала, кто въедет в старое здание Тинчуринского театра: «Я стала таким перестраховщиком, потому что все меняется прямо на ходу». Из зала в очередной раз прозвучал вопрос о создании музыкального театра. В зал в очередной раз ушел ответ, что процесс это непростой, не хватает кадров и репертуара. Но мысль в сторону создания если не музыкального, то музыкально-драматического театра идет (хотя и можно сказать, что теперь этим занимаются и Тинчуринский, и Камаловский).

Сегодня, кстати, Камаловский театр прощается со зданием на Татарстана, 1. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Продолжая тему, наша интернет-газета поинтересовалась о ситуации с переходами режиссеров из театра в театр, уходом директоров — и все это в один сезон! Что за чехарда происходит с кадрами?

— Это абсолютно здоровая история, — отметила Аюпова.

Она указала, что в Нижнекамском татарском театре долгое время должности главного режиссера и директора совмещал Рустям Галиев.

— После того как он оставил должность главного режиссера, он стал директором, у него появился новый главный режиссер. Затем у него был продлен контракт, по истечении срока он сказал, что останется актером. Потому что реально у театра были не самые лучшие показатели, — сказала Аюпова и пояснила, что сейчас театры оцениваются по итогам каждого квартала, по финансово-экономическим и контентным показателям.

Все просто было и по Тинчуринскому театру: Туфан Имамутдинов давно хотел уйти, а Айдар Заббаров долго сомневался.

Уход дирижера Рената Салаватова из оперного театра министр сначала не хотела комментировать, но потом добавила: «Поверьте, он ушел не просто так. И это не связано с тем, что у него были неудовлетворительные условия труда. Просто в жизни каждого человека есть личные обстоятельства».

А вот ситуация с уголовным делом Раиля Садриева, отца Буинского театра, явно не в компетенции Минкульта: здесь также ждут решения суда. Впрочем, Садриев, говорят, даже продолжает где-то работать, но, увы, не в стенах родного театра, куда ему вход официально запрещен.

Судьбу Раиля Садриева сейчас решает не Минкульт. предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

«Кинофестиваль — это не тусовка»

Много на встрече было посвящено кинофестивалю «Алтын минбар», который в этом году шел и в театре Камала. Коллеги посетовали, что в нем мало светских событий (а значит, нечего снять на камеру!).

— Кинофестиваль — это не тусовка, кинофестиваль — это профессиональное сообщество, профессиональная коммуникация. У нас в этом году очень представительная команда жюри и очень сильные картины, — ответила Аюпова, указав, что на фестиваль подали заявки представители 67 стран.

— Катрин Денев, простите, какое отношение имеет к нашему кинофестивалю? — позже добавила она. — Я понимаю, если она приезжает с фильмом. Если они приехали просто так, для того чтобы пройти по красной дорожке. Это важно в первые 20 лет, на третьем десятке — это не важно. Собирать толпы зевак только для того, чтобы посмотреть на звезду, — разве это правильно? Ценность этого фестиваля — не форма, а содержание. Мы делаем акцент на этом.

В этом году «Алтын минбар» не организует красную дорожку на закрытии. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Разговор о татарстанском кино неизбежно привел к беседе о якутском кино. Почему у нас не как в Якутии? «Потому что мы не якуты», — ответили из зала. По мнению Аюповой, в Республике Саха еще и просто больше интересуются тем, что происходит внутри региона:

— Должно быть модно ходить не только на заезжих гастролеров (это тоже нужно, для расширения кругозора и так далее). Нужно проявлять интерес к собственной культуре во всех аспектах: кино, театр, национальные праздники, цирк. «Когда я был молодым, у меня не было запросов, что я снимаю за деньги, за будущую славу. Но мне так много хотелось сказать миру, что я просто не мог не сниматься», — процитировала она Эмиру Кустурицу, уточнив, что, возможно, режиссер говорил это лишь ей лично. — Я анализирую наше кино, не хочу никого выделять, но есть реальные интересные картины, в которых уже читается то, что люди хотят сказать.

И сообщила, что сейчас пробовать снимать кино будут и на базе нового здания театра Камала — в универсальном зале.

Спектакль «Табу»: история композитора Сары Садыковой, математика Сары Шакуловой и просветительницы Фатихи Аитовой. предоставлено фондом «Живой город»

«От чего очень хочется уйти — это доминирование громкого звука»

Коснулась Аюпова темы аутентичности, приведя в пример чувашский праздник «Уяв» и другие праздники, отмечая, что их еще необходимо глубоко изучать:

— Это все требует коммуникации с учеными, сейчас эта работа начинается, это направление мы усиливаем, оно еще не реализовано в полном объеме. Второе, конечно, от чего очень хочется уйти — это доминирование громкого звука.

Возвращаясь к теме театров, журналисты посетовали, что единственный театр, где билеты нельзя купить онлайн нормально — это оперный. Аюпова добавила, что ей также жалуются в этом плане на театр кукол «Экият», где билеты быстро разлетаются:

— Если бы были при этом пустые залы, можно было бы предъявлять какие-то претензии. Для меня как для министра — это счастье. У меня заполняемость залов — 81%, — напомнила Аюпова.

Видимо, придется любителям оперы продолжать общаться с распространителями… Внезапно Аюпову попросили выделить какой-то спектакль за последнее время. Отметив, что любимчиков у нее нет, она вспомнила спектакль, на котором плакала:

— Это был «Табу». Не государственный театр. Но это спектакль, который меня выбил реально.