«Закроем ворота на базу»: почему Рахимов не любит матчи в пятницу и ждать ли трансферы в «Рубине»

Репортаж с открытой тренировки перед игрой с махачкалинским «Динамо»

Фото: Артем Дергунов

В преддверии матча с махачкалинским «Динамо» в казанском «Рубине» позвали журналистов на открытую тренировку. Команда занимается в усеченном формате: без сборников и некоторых игроков основы. Несмотря на тяжелые условия подготовки, Рашид Рахимов не выглядел растерянным. Как команда готовится к игре, почему тренер «Рубина» не любит пятничные матчи и будут ли трансферы за три дня до закрытия трансферного окна — читайте в материале «Реального времени».

«Матч будет непростым»



Открытая тренировка казанского «Рубина» перед возобновлением чемпионата после паузы на матчи сборных прошла в плановом режиме. Команда продолжает подготовку к домашней игре против махачкалинского «Динамо» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанцы в понедельник работали в усеченном составе, за исключением большинства игроков основы, находящихся в расположении своих национальных команд. При этом отсутствовали по разным причинам еще ряд футболистов, что создавало дополнительные проблемы для тренеров.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В отсутствие ведущих футболистов Рашид Рахимов привлек к составу молодежь, которые активно участвовали в тренировке. В доступной для журналистов части занятия было уделено особое внимание отработке игровых моментов, в том числе работе под прессингом соперника и быстрому выходу из обороны. Наиболее активным выглядел Алексей Грицаенко. Защитник пару раз эффектно завершал атаки, в том числе ударом пяткой после дриблинга.

До начала тренировочного процесса Грицаенко выступил перед журналистами, поделившись мнением о предстоящем сопернике.

— Матч будет непростым, и нам нужно серьезно готовиться к этому сопернику. Тренировка в усеченном составе? Что нам остается? Тренируемся, готовимся, подтягиваем физическую форму. У нас отсутствует группа игроков, но тем не менее мы здесь. У нас есть время улучшить физические кондиции и отработать тактические моменты. Поэтому все в рабочем режиме, — отметил Грицаенко.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Почему Рахимов не любит пятничные матчи

В плане подготовки к матчу сложнее главному тренеру, который после сборных получит игроков с разным игровым ритмом. Кто-то уже сегодня-завтра вернется в расположение команды, а кого-то придется ждать на базе за день до матча. Рахимов признался, что не любит открывать тур в пятницу по итогам международной паузы именно по этой причине: «В усеченном формате всегда тяжело заниматься, но все равно надо выполнять определенную работу. Мы привлекли к тренировкам целый ряд молодых игроков. Все что планировали, пока выполняем. Хотя приходится делать корректировки, потому что выбывают по одному-два игрока, но объем работы выполняем».

— Не вредит ли команде, что футболисты уехали в свои сборные. Например, Евгений Ставер, который не сыграл ни разу, но поехал на игры с Иорданией и Катаром.

— Он же в сборную поехал, а не на базар. Это же хорошо, что наш игрок попадает в сборную, даже если не выходит играть. У него все-таки вратарская позиция, где не так много шансов сыграть, имея в обойме четыре-пять вратарей. Но то, что он уже один из кандидатов — это хорошо. Конечно, для тренера вратарей, наверное, есть определенные проблемы. Ведь Ставер выбывает из игрового ритма, но это сборная.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Почему так мало игроков из «Рубина» вызывают в сборную России?

— Это вопрос к тренерскому штабу сборной России, а не ко мне. Не мне это оценивать. Естественно, я буду рад, другому количеству моих игроков в сборной. Но это зависит от игроков и от видения тренерского штаба сборной.

— Связывались ли вы с Мирлиндом Даку после его отъезда в сборную Албании? Все ли у него хорошо, потому что любая травма албанца — и у нас сердце, буквально, останавливается.

— Но еще не умерли же? Сердце не должно останавливаться. Вы сами делаете на этом акцент. Думаю, связываться с ним постоянно не нужно. Мы переговорили с Даку перед его отъездом. Посмотрим, сыграет ли он полный матч в сборной. Возвращение игроков из сборных — проблема для нас. Те же Иву и Вуячич возвращаются ближе к матчу и это проблематично (уже после тренировки стало известно, что Вуячич получил травму в сборной Черногории, его заменили на седьмой минуте в матче с Хорватией, — прим. ред.).

— Иву сыграл против Роналду. Счет, конечно, не очень приятный для сборной Армении, но он был одним из лучших в своей команде.

— Мне не понравилось поле, но даже в таких условиях португальцы умеют «исполнять». У Иву была тяжелая игра, вторая тоже будет не легче. Для нас важно, чтобы он был здоров и вернулся в хорошем состоянии.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Все ли готовы из оставшихся с вами игроков?

— Есть повреждения у игроков. Сегодня у нас пара футболистов получили паузу, чтобы не участвовать в тренировочном процессе, а восстановиться. Смотрим от тренировки до тренировки.

— «Рубин» и «Динамо» из Махачкалы — две самые неудобные для соперников команды.

— Надо сказать, что они играют в мобильный футбол. Очень много борьбы, длинных передач. Действительно, неудобная команда, которая навязывает борьбу. Многим будет нелегко с ними. Поэтому я не жду легкого матча. Поэтому я не люблю пятничные матчи после сборных, — сказал Рахимов.

«Закроем ворота на базу»

В понедельник появилась информация, что «Рубин» договорился о подписании защитника испанского «Бургоса» Арройо и форварда французского «Генгама» Жака Сивэ. Рахимов не подтвердил и не опроверг их появление в казанском клубе. На открытой тренировке их не было. Надеяться на появление новичков в игре с махачкалинским «Динамо» тоже не приходится. По словам тренера, трансферы новых футболистов возможны, но с наскока в состав их не поставят.

— Есть ли какие-то инсайды по переходу Арройо?

— Я его пока не видел.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Три дня осталось до конца трансферного окна. Увидим ли кого-нибудь?

— Ждем три дня. Надеемся, что будут новички.

— В ближайшей игре они могут появиться?

— У нас так не бывает же. В любом случае, те игроки, которые придут, им нужна будет адаптация. Им нужно время. Поэтому таких надежд, наверное, нет.

— Топов мы уже не ждем? Игрока, условно, уровня Даку.

— Таких сложно подписать и если срок не три дня. Надо смотреть на наши возможности, что мы можем и отталкиваться от них.

— Из «Рубина» никто не уйдет?

— Закроем ворота на базу, — отшутился Рахимов.

Что ждать от «Рубина» дальше

Тренер казанцев умеет скрывать эмоции в разговоре с журналистами, но кто хотел, тот понял лукавство в ответе Рахимова про возможного новичка Андерсона Арройо. В ближайшее время клуб должен объявить о переходе игрока, если стороны уладят последние детали сделки.

Также «Рубин» может расстаться с полузащитником Даниилом Кузнецовым, уже давно не работающим с основным составом. Если футболисту не найдут клуб до закрытия трансферного окна, есть риск, что расторгнут контракт по обоюдному согласию. Нечто подобное уже случалось с защитником Максимом Ширяевым и Мераби Уридией два года назад.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В целом матч с «Динамо» в Казани ожидается тяжелым. Причем не только для казанской команды. Махачкалинцы на днях расстались с лидером обороны Валентином Пальцевым, перешедшим в «Краснодар», но не успели подписать вместо него новичка. И это не считая сборников, которые выйдут против «Рубина» совсем неподготовленными после матчей за сборные.

Сама игра пройдет 12 сентября на стадионе «Ак Барс Арена» в 19:00 по московскому времени. В прошлом сезоне «Рубин» выиграл оба поединка с махачкалинцами — 2:0 и 3:2.