В России газомоторные автомобили могут освободить от утилизационного сбора

Российские власти рассматривают возможность освобождения владельцев автомобилей, работающих на газомоторном топливе, от уплаты утилизационного сбора. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы профильных ведомств.

Эта мера предусмотрена в проекте Плана реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. Министерство энергетики выразило полную поддержку данной инициативе, отметив, что льготы для такого транспорта необходимы «хотя бы на определенный временной период». В ведомстве подчеркнули «амбициозные цели» по увеличению потребления метана в качестве топлива.

План, включающий дополнительные меры поддержки газомоторного транспорта на федеральном и региональном уровнях, в настоящее время находится на межведомственном согласовании.

Напомним, новые правила уплаты утилизационного сбора для всех видов автомобилей вступают в силу с 1 декабря текущего года. Согласно им, платеж за ввоз автомобилей иностранного производства с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил может составить от 3-5 тысяч до 2-3 млн рублей. Для физлиц, ввозящих машины мощностью менее 160 л.с., предусмотрены льготные коэффициенты.

