Казанцам рассказали, как защитить машину от зимних испытаний

Эксперты рекомендуют начать с замены шин и защиты кузова от зимних реагентов

Фото: Михаил Захаров

С выпадением первого снега в Казани автовладельцам стоит уделить особое внимание подготовке своих машин к зимним условиям. Эксперты «Авто.ру» рекомендуют начать с замены шин и комплексной проверки всех систем автомобиля.

Выбор и замена шин является первостепенной задачей. При замене важно проверить глубину протектора (не менее 4 мм), правильно распределить шины по осям и убедиться в подходящей длине болтов. Защита кузова также требует особого внимания, так как зимние реагенты агрессивно воздействуют на лакокрасочное покрытие. Рекомендуется провести глубокую мойку, нанести защитное покрытие, обработать скрытые полости от коррозии и заменить щетки стеклоочистителя на зимние.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Техническая подготовка включает проверку аккумулятора (норма — около 12,6 В), замену омывающей жидкости на зимнюю, а также тестирование работы системы отопления и обогрева. Комплектация автомобиля на зиму должна включать базовый набор: лопату, фонарик, трос, щетку-скребок и пускозарядное устройство. Рекомендуется также иметь термокружку и запасные перчатки.

Наталья Жирнова