Большинство новых китайских авто в Татарстане имеют чистую историю ДТП
Наилучшая статистика по отсутствию аварий наблюдается у автомобилей пяти китайских марок
Сервис «Автотека» от «Авито» провел исследование истории китайских автомобилей с пробегом до 5 лет, проданных в Татарстане в 2025 году. Анализ показал, что значительная часть машин не имела в прошлом ДТП.
Исследование выявило, что среди автомобилей возрастом от 2 до 5 лет 69% не имеют записей о ДТП.
Наилучшая статистика по отсутствию аварий наблюдается у автомобилей следующих марок: Changan (72% безаварийных машин), EXEED (71%), OMODA (70%), а также Geely и Chery (67%).
Среди отдельных моделей лидером по отсутствию ДТП стал Geely Monjaro, где 80% автомобилей не имели аварий в прошлом. Хорошие показатели также демонстрируют HAVAL Jolion (69%), Chery Tiggo 7 Pro (64%), Geely Coolray (62%) и HAVAL F7 (59%).
Напомним, что Рустам Минниханов встретился с руководителем автоконцерна Chery. На встрече был отмечен потенциал Татарстана как перспективной площадки для совместных проектов.
