В Татарстане подсчитали сроки накопления на новый автомобиль

Объектом исследования стали три модели: LADA Granta, HAVAL Jolion и Geely Monjaro

Фото: Роман Хасаев

Специалисты определили, сколько времени потребуется жителям Татарстана для покупки популярных новых автомобилей. Эксперты сервисов «Авито Авто» и «Авито Работа» провели совместное исследование, данные которого имеются у «Реального времени».

Объектом исследования стали три модели: LADA Granta, HAVAL Jolion и Geely Monjaro. В третьем квартале 2025 года средняя зарплата в Татарстане составила 79 тыс. рублей. При таком уровне дохода жителям региона потребуется 13,5 месяца для накопления на LADA Granta, которая стоит 1,08 млн рублей, 31,3 месяца — на HAVAL Jolion, стоящий 2,4 млн рублей, и 60,7 месяца — на Geely Monjaro с ценой 4,8 млн рублей.

Для сравнения: при средней зарплате по России — 82 тыс. рублей — сроки накопления немного меньше: 13,2 месяца на LADA Granta, 30,4 месяца на HAVAL Jolion и 59,1 месяца на Geely Monjaro.

Наталья Жирнова