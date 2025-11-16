Татарстан оказался в топ-3 по популярности новых Lada Aura

В регионе зафиксировали 10% от общего числа продаж новой модели

По данным директора агентства «Автостат» Сергей Целикова, за период с января по октябрь 2025 года в России было зарегистрировано 1 118 автомобилей Lada Aura. Он отметил, что модель остается самой дорогой в линейке АвтоВАЗа.

Согласно приведенной статистике, наибольший спрос на модель зафиксирован в Московском регионе: на Москву и Московскую область приходится 13% всех продаж. За ними следует на третьем месте Татарстан — в регионе 10% продаж по стране. Далее идут Самарская область (8%) и Санкт‑Петербург (4%). Около 3% продаж пришлось на Воронежскую, Челябинскую и Свердловскую области.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Расклад покупателей между физическими и юридическими лицами с небольшим перевесом в сторону первых. «Физики» приобрели 586 «Аур» (52,4%), а «юрики» 532 штуки (47,6%), — написал в своем телеграм-канале Целиков.

Ранее Минпромторг опубликовал список «разрешенных» автомобилей для такси. Туда вошли все модели марки Lada.

Наталья Жирнова