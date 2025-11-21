Продажи электрокаров на вторичном рынке в России выросли на 25%

Тем не менее электромобили теряют в цене в полтора раза быстрее, чем традиционные автомобили с ДВС

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

За первые 10 месяцев 2025 года в России было перепродано более 12 тыс. электромобилей с пробегом, что на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Примечательно, что годовой объем продаж за этот период практически достиг показателя всего 2024 года, сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков.

На рынке подержанных электромобилей лидирует Nissan с моделью Leaf, которая занимает более трети всего рынка. Второе место занимает бренд Zeekr, показавший впечатляющий рост на 67% по сравнению с прошлым годом. Замыкает тройку лидеров Tesla, хотя ее показатели демонстрируют отрицательную динамику.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди других заметных игроков рынка — Volkswagen, «Москвич», Evolute, Hongqi, Audi, Porsche и BMW.

Однако рынок подержанных электрокаров сталкивается с серьезной проблемой — быстрой потерей остаточной стоимости. Электромобили теряют в цене в полтора раза быстрее, чем традиционные автомобили с ДВС. Особенно это затрагивает владельцев, купивших электрокары в 2023—2024 годах на пике рынка. Некоторые модели за 1,5—2 года теряют более половины своей первоначальной стоимости, при этом срок продажи электромобилей значительно превышает сроки реализации бензиновых аналогов.

Напомним, что в Казани зарегистрировали более 1 тыс. электромобилей.

Наталья Жирнова