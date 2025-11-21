АвтоВАЗ спрогнозировал очередное снижение продаж Lada в 2025 году
Продажи автомобилей Lada весь год оставались на относительно низком уровне, заключил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов
Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил журналистам, что компания планирует реализовать около 370 тыс. автомобилей Lada в 2025 году с учетом экспорта. Из этого объема примерно 350 тыс. придутся на российский рынок, передает «Интерфакс».
Для сравнения, в 2024 году АвтоВАЗ реализовал 458,9 тысячи машин на российском рынке и экспортировал 21 тыс. единиц.
По словам Соколова, общий объем российского автомобильного рынка в 2025 году оценивается в 1,4 млн автомобилей. Он охарактеризовал текущий год как «вялый» для рынка, за исключением октября.
— За исключением октября, когда взлет продаж был подогрет решением об индексации утильсбора для физических лиц. Но это затронуло преимущественно китайские модели и машины, которые приходят через параллельный импорт. Продажи автомобилей Lada весь год оставались на относительно низком уровне, — отметил президент АвтоВАЗа.
Эксперты «Реального времени» ранее отмечали, что больше всего от повышения утильсбора на иномарки выигрывает АвтоВАЗ и АО «Кама» с электромобилем «Атом». Первый получает деньги обратно после продажи авто, что дает ему преимущество. Но когда сбор растет и машины дорожают, компания тоже поднимает цены. В результате конечный потребитель не ощущает явной выгоды от поддержки отечественного производителя.
Ситуация со стоками в автопроме, по его словам, в течение года выровнялась как у Lada, так и у иностранных брендов.
— Мы сейчас держим стоки в пределах 60—65 тыс. автомобилей, это сбалансированный с точки зрения продаж двухмесячный запас для комфортной работы дилерских центров, — уточнил Соколов.
Около 80% продаж Lada приходится на кредитные продукты. Соколов выразил надежду, что прогнозы ЦБ и Минэкономразвития по снижению средней ключевой ставки до 13—13,5% в следующем году станут драйвером для роста продаж.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует вернуться к досанкционному уровню экспорта к 2027 году.
