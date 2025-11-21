АвтоВАЗ спрогнозировал очередное снижение продаж Lada в 2025 году

Продажи автомобилей Lada весь год оставались на относительно низком уровне, заключил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов

Фото: Максим Платонов

Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил журналистам, что компания планирует реализовать около 370 тыс. автомобилей Lada в 2025 году с учетом экспорта. Из этого объема примерно 350 тыс. придутся на российский рынок, передает «Интерфакс».

Для сравнения, в 2024 году АвтоВАЗ реализовал 458,9 тысячи машин на российском рынке и экспортировал 21 тыс. единиц.

По словам Соколова, общий объем российского автомобильного рынка в 2025 году оценивается в 1,4 млн автомобилей. Он охарактеризовал текущий год как «вялый» для рынка, за исключением октября.

— За исключением октября, когда взлет продаж был подогрет решением об индексации утильсбора для физических лиц. Но это затронуло преимущественно китайские модели и машины, которые приходят через параллельный импорт. Продажи автомобилей Lada весь год оставались на относительно низком уровне, — отметил президент АвтоВАЗа.

Эксперты «Реального времени» ранее отмечали, что больше всего от повышения утильсбора на иномарки выигрывает АвтоВАЗ и АО «Кама» с электромобилем «Атом». Первый получает деньги обратно после продажи авто, что дает ему преимущество. Но когда сбор растет и машины дорожают, компания тоже поднимает цены. В результате конечный потребитель не ощущает явной выгоды от поддержки отечественного производителя.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ситуация со стоками в автопроме, по его словам, в течение года выровнялась как у Lada, так и у иностранных брендов.

— Мы сейчас держим стоки в пределах 60—65 тыс. автомобилей, это сбалансированный с точки зрения продаж двухмесячный запас для комфортной работы дилерских центров, — уточнил Соколов.



Около 80% продаж Lada приходится на кредитные продукты. Соколов выразил надежду, что прогнозы ЦБ и Минэкономразвития по снижению средней ключевой ставки до 13—13,5% в следующем году станут драйвером для роста продаж.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует вернуться к досанкционному уровню экспорта к 2027 году.



Рената Валеева