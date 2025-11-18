Продажи легковушек с пробегом в России в октябре выросли на 7,9%

Тройка лидеров среди моделей подержанных автомобилей в середине осени осталась неизменной

Фото: Артем Дергунов

По итогам октября 2025 года продажи легковых машин в России составили 653 тыс. штук, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 18% превышает показатели сентября текущего года. Об этом сообщает «Автостат».

— В октябре 2025 года россияне купили 653 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 18% больше, чем месяцем ранее (в сентябре — 553,3 тысячи штук), и на 7,9% превышает результат октября прошлого года (605,3 тысячи штук), — уточняется в сообщении агентства.

Лидером продаж среди марок на рынке легковых автомобилей с пробегом традиционно осталась отечественная Lada, реализовавшая 149,2 тысячи машин. При этом, в отличие от остальных лидеров, ее продажи в годовом выражении сократились на 0,4%. За Lada следуют японская Toyota (66,2 тысячи штук), корейские Kia (39,6 тысячи штук) и Hyundai (37,4 тысячи штук), а также японский Nissan (28,7 тысячи штук). Все эти представители пятерки лидеров октябрьских продаж показали положительную динамику к аналогичному периоду прошлого года.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Тройка лидеров среди моделей подержанных автомобилей в середине осени осталась неизменной. Первую строчку заняла Lada 2107 с результатом в 13,9 тысячи проданных единиц. Второе место сохранил Kia Rio (13,1 тысячи штук), а третье — Hyundai Solaris (12,5 тысячи штук). На четвертое место в октябре поднялся Ford Focus, реализованный в количестве 10,6 тысячи штук, а пятое место заняла Lada 4x4 (Niva) с результатом в 10,5 тысячи автомобилей.

В целом по итогам января — октября 2025 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом показал рост на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 5,07 млн проданных машин.

В Татарстане средняя стоимость автомобилей с пробегом за октябрь составила 1,47 млн рублей, что на 4,8% ниже показателей сентября.

Рената Валеева