Депутаты предложили ввести бесплатную парковку для многодетных семей по всей России

Это будет распространяться на один автомобиль

Фото: Мария Зверева

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство России законопроект, предлагающий предоставить многодетным семьям право на бесплатную парковку для одного автомобиля на всей территории страны. Об этом пишет РИА «Новости».

— Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в отношении одного транспортного средства, принадлежащего на праве собственности одному из родителей многодетной семьи в порядке, установленном правительством РФ, — говорится в сопроводительных документах к инициативе.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что порядок, который будет установлен кабмином, призван регламентировать создание единой системы, позволяющей реализовать право на бесплатную парковку для многодетной семьи в каждом субъекте федерации, вне зависимости от особенностей регионального законодательства.

Еще в апреле экс-уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявляла о необходимости предоставления многодетным семьям права на бесплатную парковку.



Рената Валеева