Renault и Nissan обсуждают возрождение своего альянса

В 2023 году в рамках преобразований Renault сократила свою долю в японской компании с 43% до 15%, переведя 28,4% акций Nissan во французский трастовый фонд

Фото: Реальное время

Французский автоконцерн Renault и японская компания Nissan ведут переговоры о восстановлении тесных партнерских отношений в рамках действующего альянса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материал издания Financial Times.

Изменение вектора взаимодействия стало возможным после смены руководства в Renault Group. Предыдущий гендиректор Лука де Мео выступал за продажу доли Renault в Nissan с последующим направлением вырученных средств на развитие французской компании. Однако реализовать этот план не удалось — в первую очередь из‑за снижения котировок акций Nissan и завышенной оценочной стоимости, которую настаивал сохранить де Мео.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

С приходом на пост главы Renault Франсуа Прово стратегия компании изменилась: новый руководитель выступает за укрепление альянса с Nissan. По информации представителя французского концерна, Прово и новый исполнительный директор Nissan Иван Эспиноса регулярно проводят переговоры о взаимном сотрудничестве.

Напомним, что в начале 2023 года Renault и Nissan объявили о реформировании альянса. В рамках преобразований Renault сократила свою долю в японской компании с 43% до 15%, переведя 28,4% акций Nissan во французский трастовый фонд. В июле текущего года французский автопроизводитель сообщил о списании 9,5 млрд евро в связи с переоценкой оставшейся доли в Nissan.

Наталья Жирнова