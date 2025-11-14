Путин утвердил стратегию по снижению смертности на дорогах до 2036 года
Стратегия направлена на формирование в обществе нетерпимости к нарушениям ПДД и улучшение технических характеристик автомобилей
Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию безопасности на дорогах до 2036 года. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.
Документ направлен на снижение аварийности, улучшение состояния дорог и повышение уровня транспортной культуры среди водителей и пешеходов. Реализовывать стратегию планируется поэтапно: сначала до 2030 года, потом до 2036-го. Основные меры включают модернизацию контроля за состоянием дорог, разработку мер профилактики ДТП и повышение квалификации медиков, работающих с пострадавшими в авариях.
Стратегия направлена на формирование в обществе нетерпимости к нарушениям ПДД и улучшение технических характеристик автомобилей. Ожидается, что ее реализация приведет к повышению защищенности участников дорожного движения, совершенствованию дорожной инфраструктуры, улучшению качества и оперативности помощи пострадавшим в ДТП.
Напомним, что большинство новых китайских авто в Татарстане имеют чистую историю ДТП.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».