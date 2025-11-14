Путин утвердил стратегию по снижению смертности на дорогах до 2036 года

Стратегия направлена на формирование в обществе нетерпимости к нарушениям ПДД и улучшение технических характеристик автомобилей

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию безопасности на дорогах до 2036 года. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Документ направлен на снижение аварийности, улучшение состояния дорог и повышение уровня транспортной культуры среди водителей и пешеходов. Реализовывать стратегию планируется поэтапно: сначала до 2030 года, потом до 2036-го. Основные меры включают модернизацию контроля за состоянием дорог, разработку мер профилактики ДТП и повышение квалификации медиков, работающих с пострадавшими в авариях.

Стратегия направлена на формирование в обществе нетерпимости к нарушениям ПДД и улучшение технических характеристик автомобилей. Ожидается, что ее реализация приведет к повышению защищенности участников дорожного движения, совершенствованию дорожной инфраструктуры, улучшению качества и оперативности помощи пострадавшим в ДТП.

Напомним, что большинство новых китайских авто в Татарстане имеют чистую историю ДТП.

Наталья Жирнова