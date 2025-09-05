Новости недвижимости

07:33 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Более 2,5 млрд рублей и почти 2 тыс. объектов культурного наследия в Татарстане

17:45, 05.09.2025

Как в республике продвигается реставрация знаковых памятников и что нужно для привлечения в сферу финансирования

Более 2,5 млрд рублей и почти 2 тыс. объектов культурного наследия в Татарстане
Фото: Михаил Захаров

Более 2,5 млрд рублей с начала 2025 года в Татарстане направили на сохранение объектов культурного наследия. На данный момент на стадии реставрации находятся 15 памятников — большинство из них в Казани. Еще пять уже открыли в этом году после обновления. В то же время активно реализуются программы по привлечению в сферу инвесторов — на эти цели уже направили более 55 млн рублей. О ходе реставрации знаковых объектов рассказал председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин, подробнее — в материале «Реального времени».

На сохранение ОКН направили 2,5 млрд рублей

С начала 2025 года Татарстан направил более 2,5 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия. Для сравнения, в 2024 году сумма составила 5,7 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Комитета республики по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

— Благодаря слаженной работе с федеральным центром и Министерством культуры России за восемь месяцев года удалось выделить эту сумму из регионального и федерального бюджетов, — отметил он.

Из общего объема финансирования 70 млн рублей направлены на разработку научно-проектной документации.

С начала 2025 года Татарстан направил более 2,5 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Добавили в реестр за первые 9 месяцев 2025 года 44 татарстанских объекта — самый старый из них датируется XIV веком:

  • «Черемшанская крепость», 1732—1736 гг., село Черемшан;
  • «Церковь Успенская», 1712 г., 1897—1898 гг., село Алат;
  • «Церковь Кирилло-Белозерская с колокольней», 1723 г., село Каймары;
  • «Церковь Смоленско-Богородицкая», 1735 г., деревня Соловцово;
  • «Церковь Вознесенская», 1784 г., село Мамонино;
  • «Комплекс эпиграфических надмогильных памятников», XIV век, мусульманское кладбище в Чистополе.

Всего в перечне 1 935 объектов культурного наследия Татарстана. Большинство из них — 1 123 — имеют региональное значение, 446 — федеральное значение, 366 — муниципальное.

Кроме того, на территории республики расположено 3 369 выявленных объектов культурного наследия. 580 из них — объекты архитектуры и градостроительства, мемориальные объекты, 2 789 — объекты археологии.

— В текущем году проводится государственная историко-культурная экспертиза в отношении 142 выявленных объектов культурного наследия, в том числе 20 объектов археологии, — сказал Гущин.
Всего за 9 месяцев в перечень выявленных ОКН попали 14 объектов.

Не хватает инвесторов

Остро стоит вопрос привлечения инвесторов в сферу охраны и реставрации объектов культурного наследия, продолжил Гущин. Для решения проблемы правительство разработало несколько стимулирующих программ.

— Одним из действенных механизмов является продажа объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии по льготной цене в 1 рубль. Это своего рода одна из форм государственно-частного партнерства. За 2023—2025 годы по льготной цене в Казани, Елабуге и Чистополе было реализовано 18 объектов, — доложил председатель комитета.

С 2024 года сведения о продаваемых объектах также размещены на платформе «Наследие.Дом.РФ». скриншот с сайта «Наследие.Дом.РФ»

С 2024 года сведения о продаваемых объектах также размещены на платформе «Наследие.Дом.РФ». В список включены 30 памятников Татарстана — большинство находится в Чистополе, Елабуге и Балтасях.

— В настоящее время совместно с главами муниципальных районов мы проводим инвентаризацию объектов в неудовлетворительном состоянии. По итогам проведенной работы каталог объектов будет расширен, — подчеркнул Гущин.

Кроме того, на данный момент действуют льготные кредиты на восстановление объектов культурного наследия. Ставка составляет 9%.

На реализацию мероприятий по госпрограмме Татарстан направил уже 55,1 млн рублей, добавил Гущин. Он отметил, что к концу года эта сумма увеличится.

В этом году после реставрации открыли пять объектов

Гущин также рассказал, какие работы и на каких объектах ведутся на данный момент. Так, например, недавно в Татарстане после реставрации открылись пять памятников.

ОТКРЫТЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОбъектГод постройкиМестонахождениеНовое назначение / Факт
Мечеть1791 г.Кукморский р-н, с. МаскараКультовое, музейное пространство
Памятник павшим воинам1823 г.КазаньХрам-памятник
Дом купца Емельянова с воротами1850 г.Елабуга, ул. Спасская, 11аДетский центр «Эврика»
Дом купеческийкон. XIX — нач. XX вв.Чистополь, ул. Ленина, 55Центр психолого-педагогической помощи «Статус

Еще 10 объектов в Казани только находятся на стадии реставрации.

КАЗАНЬ

ОбъектГод постройкиФинансированиеНовое назначениеТекущий статус
Здание Восточного клубакон. XIX в.727,7 млнТеатр юного зрителяИдут фасадные, кровельные и внутренние работы
Усадьба Боратынского1836 г.70,3 млнМузейВосстановлен сруб флигеля, идут отделочные работы
Дворец пионеров1956—1961 гг.368,6 млнДетский центр искусствУсиление конструкций, ремонт кровли и фасадов
Дом Я.Ф. Шамова1899 г.89,1 млнОфис молодежной организации «Сэлэт»Демонтаж старых конструкций, замена кровли и окон
Дом А.Н. Толстого1845—1846 гг.126,3 млнИнститут развития образованияРеставрация фасадов, замена кровли и окон
Дом П.П. Деевой — П.А. Манасеинанач. XIX в.326,5 млн (на 2 объекта)Министерство образования РТРеставрация близка к завершению
Дом с лавками П.Г. Каменева1774 г., 1843 г.-Министерство образования РТРеставрация фасадов завершена, идут финальные работы
Дом Каюма Насыри1902 г.40,3 млнМузейНачало работ: демонтаж, изготовление материалов
Казанская учительская семинария1873 г.40,5 млнКолледж технологии и дизайнаНачало работ: укрепление конструкций, замена кровли
Объекты Богородицкого монастыряXVIII—XIX вв.--

Пять объектов на данный момент реставрируются в районах Татарстана.

РАЙОНЫ ТАТАРСТАНА

Объект Год Местонахождение Финансирование Новое назначение
Заводская контора товарищества «П.К. Ушков и К»1870 г.Менделеевск-Музей
Здание Ремесленного училища-Новый Кокшан43,7 млнМузей
Здание конторы фабрики братьев Комаровых1870-е гг.Кукмор57 млнКраеведческий музей
Дом Жукова К.И.1910 г.Мамадыш-Дворец единоборств
Здание гостиницы Муртазы-бая1911 г.Карадуван-Краеведческий музей

Два объекта деревянного зодчества обновляются за счет благотворительных средств.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО)

Объект Год постройкиМестонахождениеФинансированиеНовое назначение
Мечетьнач. XX в.Айбаш92 млнРеставрация интерьеров (60% готовности)
Троицкая церковь1887—1889 гг.Верхний Багряж100,1 млнРаботы завершены на 80%

Кроме того, ведутся и частные проекты.

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Объект

Год постройкиМестонахождение Будущая функцияСтатус
Здание гостиницы Дворянского собрания1826 г.Казань-Идут противоаварийные и фасадные работы
Дом Пискунова1841 г.Казань-Завершены противоаварийные работы
Здание фабрики «Братья Крестовниковы»сер. XIX — нач. XX вв.Казань-Начался основной этап реставрации
Комплекс пивзавода Петцольда1905 г.КазаньЛофт-квартал «Красный Восток»Идут противоаварийные работы
Дом Щетинкина1841—1844 гг.Казань

На этапе разработки проектной документации находятся четыре объекта.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (2025 год)

Объект Год постройкиМестонахождение
Мечеть1895 г.Пестречинский р-н, с. Шали
Церковь Троицы Живоначальной1883 г.Алексеевский р-н, д. Приозерная
Мечеть1902 г.Мензелинский р-н, с. Дусай-Кичу
Церковь Покровская1875—1884 гг.Пестречинский р-н, с. Янцевары
Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

НедвижимостьОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Новости недвижимости

07:33 МСК Все новости
Новости раздела