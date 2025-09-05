Более 2,5 млрд рублей и почти 2 тыс. объектов культурного наследия в Татарстане
Как в республике продвигается реставрация знаковых памятников и что нужно для привлечения в сферу финансирования
Более 2,5 млрд рублей с начала 2025 года в Татарстане направили на сохранение объектов культурного наследия. На данный момент на стадии реставрации находятся 15 памятников — большинство из них в Казани. Еще пять уже открыли в этом году после обновления. В то же время активно реализуются программы по привлечению в сферу инвесторов — на эти цели уже направили более 55 млн рублей. О ходе реставрации знаковых объектов рассказал председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин, подробнее — в материале «Реального времени».
На сохранение ОКН направили 2,5 млрд рублей
С начала 2025 года Татарстан направил более 2,5 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия. Для сравнения, в 2024 году сумма составила 5,7 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Комитета республики по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
— Благодаря слаженной работе с федеральным центром и Министерством культуры России за восемь месяцев года удалось выделить эту сумму из регионального и федерального бюджетов, — отметил он.
Из общего объема финансирования 70 млн рублей направлены на разработку научно-проектной документации.
Добавили в реестр за первые 9 месяцев 2025 года 44 татарстанских объекта — самый старый из них датируется XIV веком:
- «Черемшанская крепость», 1732—1736 гг., село Черемшан;
- «Церковь Успенская», 1712 г., 1897—1898 гг., село Алат;
- «Церковь Кирилло-Белозерская с колокольней», 1723 г., село Каймары;
- «Церковь Смоленско-Богородицкая», 1735 г., деревня Соловцово;
- «Церковь Вознесенская», 1784 г., село Мамонино;
- «Комплекс эпиграфических надмогильных памятников», XIV век, мусульманское кладбище в Чистополе.
Всего в перечне 1 935 объектов культурного наследия Татарстана. Большинство из них — 1 123 — имеют региональное значение, 446 — федеральное значение, 366 — муниципальное.
Кроме того, на территории республики расположено 3 369 выявленных объектов культурного наследия. 580 из них — объекты архитектуры и градостроительства, мемориальные объекты, 2 789 — объекты археологии.
— В текущем году проводится государственная историко-культурная экспертиза в отношении 142 выявленных объектов культурного наследия, в том числе 20 объектов археологии, — сказал Гущин.
Всего за 9 месяцев в перечень выявленных ОКН попали 14 объектов.
Не хватает инвесторов
Остро стоит вопрос привлечения инвесторов в сферу охраны и реставрации объектов культурного наследия, продолжил Гущин. Для решения проблемы правительство разработало несколько стимулирующих программ.
— Одним из действенных механизмов является продажа объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии по льготной цене в 1 рубль. Это своего рода одна из форм государственно-частного партнерства. За 2023—2025 годы по льготной цене в Казани, Елабуге и Чистополе было реализовано 18 объектов, — доложил председатель комитета.
С 2024 года сведения о продаваемых объектах также размещены на платформе «Наследие.Дом.РФ». В список включены 30 памятников Татарстана — большинство находится в Чистополе, Елабуге и Балтасях.
— В настоящее время совместно с главами муниципальных районов мы проводим инвентаризацию объектов в неудовлетворительном состоянии. По итогам проведенной работы каталог объектов будет расширен, — подчеркнул Гущин.
Кроме того, на данный момент действуют льготные кредиты на восстановление объектов культурного наследия. Ставка составляет 9%.
На реализацию мероприятий по госпрограмме Татарстан направил уже 55,1 млн рублей, добавил Гущин. Он отметил, что к концу года эта сумма увеличится.
В этом году после реставрации открыли пять объектов
Гущин также рассказал, какие работы и на каких объектах ведутся на данный момент. Так, например, недавно в Татарстане после реставрации открылись пять памятников.
ОТКРЫТЫЕ ОБЪЕКТЫ
|Объект
|Год постройки
|Местонахождение
|Новое назначение / Факт
|Мечеть
|1791 г.
|Кукморский р-н, с. Маскара
|Культовое, музейное пространство
|Памятник павшим воинам
|1823 г.
|Казань
|Храм-памятник
|Дом купца Емельянова с воротами
|1850 г.
|Елабуга, ул. Спасская, 11а
|Детский центр «Эврика»
|Дом купеческий
|кон. XIX — нач. XX вв.
|Чистополь, ул. Ленина, 55
|Центр психолого-педагогической помощи «Статус
Еще 10 объектов в Казани только находятся на стадии реставрации.
КАЗАНЬ
|Объект
|Год постройки
|Финансирование
|Новое назначение
|Текущий статус
|Здание Восточного клуба
|кон. XIX в.
|727,7 млн
|Театр юного зрителя
|Идут фасадные, кровельные и внутренние работы
|Усадьба Боратынского
|1836 г.
|70,3 млн
|Музей
|Восстановлен сруб флигеля, идут отделочные работы
|Дворец пионеров
|1956—1961 гг.
|368,6 млн
|Детский центр искусств
|Усиление конструкций, ремонт кровли и фасадов
|Дом Я.Ф. Шамова
|1899 г.
|89,1 млн
|Офис молодежной организации «Сэлэт»
|Демонтаж старых конструкций, замена кровли и окон
|Дом А.Н. Толстого
|1845—1846 гг.
|126,3 млн
|Институт развития образования
|Реставрация фасадов, замена кровли и окон
|Дом П.П. Деевой — П.А. Манасеина
|нач. XIX в.
|326,5 млн (на 2 объекта)
|Министерство образования РТ
|Реставрация близка к завершению
|Дом с лавками П.Г. Каменева
|1774 г., 1843 г.
|-
|Министерство образования РТ
|Реставрация фасадов завершена, идут финальные работы
|Дом Каюма Насыри
|1902 г.
|40,3 млн
|Музей
|Начало работ: демонтаж, изготовление материалов
|Казанская учительская семинария
|1873 г.
|40,5 млн
|Колледж технологии и дизайна
|Начало работ: укрепление конструкций, замена кровли
|Объекты Богородицкого монастыря
|XVIII—XIX вв.
|-
|-
Пять объектов на данный момент реставрируются в районах Татарстана.
РАЙОНЫ ТАТАРСТАНА
|Объект
|Год
|Местонахождение
|Финансирование
|Новое назначение
|Заводская контора товарищества «П.К. Ушков и К»
|1870 г.
|Менделеевск
|-
|Музей
|Здание Ремесленного училища
|-
|Новый Кокшан
|43,7 млн
|Музей
|Здание конторы фабрики братьев Комаровых
|1870-е гг.
|Кукмор
|57 млн
|Краеведческий музей
|Дом Жукова К.И.
|1910 г.
|Мамадыш
|-
|Дворец единоборств
|Здание гостиницы Муртазы-бая
|1911 г.
|Карадуван
|-
|Краеведческий музей
Два объекта деревянного зодчества обновляются за счет благотворительных средств.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО)
|Объект
|Год постройки
|Местонахождение
|Финансирование
|Новое назначение
|Мечеть
|нач. XX в.
|Айбаш
|92 млн
|Реставрация интерьеров (60% готовности)
|Троицкая церковь
|1887—1889 гг.
|Верхний Багряж
|100,1 млн
|Работы завершены на 80%
Кроме того, ведутся и частные проекты.
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Объект
|Год постройки
|Местонахождение
|Будущая функция
|Статус
|Здание гостиницы Дворянского собрания
|1826 г.
|Казань
|-
|Идут противоаварийные и фасадные работы
|Дом Пискунова
|1841 г.
|Казань
|-
|Завершены противоаварийные работы
|Здание фабрики «Братья Крестовниковы»
|сер. XIX — нач. XX вв.
|Казань
|-
|Начался основной этап реставрации
|Комплекс пивзавода Петцольда
|1905 г.
|Казань
|Лофт-квартал «Красный Восток»
|Идут противоаварийные работы
|Дом Щетинкина
|1841—1844 гг.
|Казань
На этапе разработки проектной документации находятся четыре объекта.
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (2025 год)
|Объект
|Год постройки
|Местонахождение
|Мечеть
|1895 г.
|Пестречинский р-н, с. Шали
|Церковь Троицы Живоначальной
|1883 г.
|Алексеевский р-н, д. Приозерная
|Мечеть
|1902 г.
|Мензелинский р-н, с. Дусай-Кичу
|Церковь Покровская
|1875—1884 гг.
|Пестречинский р-н, с. Янцевары
