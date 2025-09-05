Более 2,5 млрд рублей и почти 2 тыс. объектов культурного наследия в Татарстане

Как в республике продвигается реставрация знаковых памятников и что нужно для привлечения в сферу финансирования

Более 2,5 млрд рублей с начала 2025 года в Татарстане направили на сохранение объектов культурного наследия. На данный момент на стадии реставрации находятся 15 памятников — большинство из них в Казани. Еще пять уже открыли в этом году после обновления. В то же время активно реализуются программы по привлечению в сферу инвесторов — на эти цели уже направили более 55 млн рублей. О ходе реставрации знаковых объектов рассказал председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин, подробнее — в материале «Реального времени».

На сохранение ОКН направили 2,5 млрд рублей

С начала 2025 года Татарстан направил более 2,5 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия. Для сравнения, в 2024 году сумма составила 5,7 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Комитета республики по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

— Благодаря слаженной работе с федеральным центром и Министерством культуры России за восемь месяцев года удалось выделить эту сумму из регионального и федерального бюджетов, — отметил он.

Из общего объема финансирования 70 млн рублей направлены на разработку научно-проектной документации.

Добавили в реестр за первые 9 месяцев 2025 года 44 татарстанских объекта — самый старый из них датируется XIV веком:

«Черемшанская крепость», 1732—1736 гг., село Черемшан;

«Церковь Успенская», 1712 г., 1897—1898 гг., село Алат;

«Церковь Кирилло-Белозерская с колокольней», 1723 г., село Каймары;

«Церковь Смоленско-Богородицкая», 1735 г., деревня Соловцово;

«Церковь Вознесенская», 1784 г., село Мамонино;

«Комплекс эпиграфических надмогильных памятников», XIV век, мусульманское кладбище в Чистополе.

Всего в перечне 1 935 объектов культурного наследия Татарстана. Большинство из них — 1 123 — имеют региональное значение, 446 — федеральное значение, 366 — муниципальное.

Кроме того, на территории республики расположено 3 369 выявленных объектов культурного наследия. 580 из них — объекты архитектуры и градостроительства, мемориальные объекты, 2 789 — объекты археологии.

— В текущем году проводится государственная историко-культурная экспертиза в отношении 142 выявленных объектов культурного наследия, в том числе 20 объектов археологии, — сказал Гущин.

Всего за 9 месяцев в перечень выявленных ОКН попали 14 объектов.



Не хватает инвесторов

Остро стоит вопрос привлечения инвесторов в сферу охраны и реставрации объектов культурного наследия, продолжил Гущин. Для решения проблемы правительство разработало несколько стимулирующих программ.

— Одним из действенных механизмов является продажа объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии по льготной цене в 1 рубль. Это своего рода одна из форм государственно-частного партнерства. За 2023—2025 годы по льготной цене в Казани, Елабуге и Чистополе было реализовано 18 объектов, — доложил председатель комитета.

С 2024 года сведения о продаваемых объектах также размещены на платформе «Наследие.Дом.РФ». скриншот с сайта «Наследие.Дом.РФ»

С 2024 года сведения о продаваемых объектах также размещены на платформе «Наследие.Дом.РФ». В список включены 30 памятников Татарстана — большинство находится в Чистополе, Елабуге и Балтасях.

— В настоящее время совместно с главами муниципальных районов мы проводим инвентаризацию объектов в неудовлетворительном состоянии. По итогам проведенной работы каталог объектов будет расширен, — подчеркнул Гущин.

Кроме того, на данный момент действуют льготные кредиты на восстановление объектов культурного наследия. Ставка составляет 9%.

На реализацию мероприятий по госпрограмме Татарстан направил уже 55,1 млн рублей, добавил Гущин. Он отметил, что к концу года эта сумма увеличится.

В этом году после реставрации открыли пять объектов

Гущин также рассказал, какие работы и на каких объектах ведутся на данный момент. Так, например, недавно в Татарстане после реставрации открылись пять памятников.

ОТКРЫТЫЕ ОБЪЕКТЫ

Объект Год постройки Местонахождение Новое назначение / Факт Мечеть 1791 г. Кукморский р-н, с. Маскара Культовое, музейное пространство Памятник павшим воинам 1823 г. Казань Храм-памятник Дом купца Емельянова с воротами 1850 г. Елабуга, ул. Спасская, 11а Детский центр «Эврика» Дом купеческий кон. XIX — нач. XX вв. Чистополь, ул. Ленина, 55 Центр психолого-педагогической помощи «Статус

Еще 10 объектов в Казани только находятся на стадии реставрации.

КАЗАНЬ

Объект Год постройки Финансирование Новое назначение Текущий статус Здание Восточного клуба кон. XIX в. 727,7 млн Театр юного зрителя Идут фасадные, кровельные и внутренние работы Усадьба Боратынского 1836 г. 70,3 млн Музей Восстановлен сруб флигеля, идут отделочные работы Дворец пионеров 1956—1961 гг. 368,6 млн Детский центр искусств Усиление конструкций, ремонт кровли и фасадов Дом Я.Ф. Шамова 1899 г. 89,1 млн Офис молодежной организации «Сэлэт» Демонтаж старых конструкций, замена кровли и окон Дом А.Н. Толстого 1845—1846 гг. 126,3 млн Институт развития образования Реставрация фасадов, замена кровли и окон Дом П.П. Деевой — П.А. Манасеина нач. XIX в. 326,5 млн (на 2 объекта) Министерство образования РТ Реставрация близка к завершению Дом с лавками П.Г. Каменева 1774 г., 1843 г. - Министерство образования РТ Реставрация фасадов завершена, идут финальные работы Дом Каюма Насыри 1902 г. 40,3 млн Музей Начало работ: демонтаж, изготовление материалов Казанская учительская семинария 1873 г. 40,5 млн Колледж технологии и дизайна Начало работ: укрепление конструкций, замена кровли Объекты Богородицкого монастыря XVIII—XIX вв. - -

Пять объектов на данный момент реставрируются в районах Татарстана.

РАЙОНЫ ТАТАРСТАНА

Объект Год Местонахождение Финансирование Новое назначение Заводская контора товарищества «П.К. Ушков и К» 1870 г. Менделеевск - Музей Здание Ремесленного училища - Новый Кокшан 43,7 млн Музей Здание конторы фабрики братьев Комаровых 1870-е гг. Кукмор 57 млн Краеведческий музей Дом Жукова К.И. 1910 г. Мамадыш - Дворец единоборств Здание гостиницы Муртазы-бая 1911 г. Карадуван - Краеведческий музей

Два объекта деревянного зодчества обновляются за счет благотворительных средств.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО)

Объект Год постройки Местонахождение Финансирование Новое назначение Мечеть нач. XX в. Айбаш 92 млн Реставрация интерьеров (60% готовности) Троицкая церковь 1887—1889 гг. Верхний Багряж 100,1 млн Работы завершены на 80%

Кроме того, ведутся и частные проекты.



ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Объект Год постройки Местонахождение Будущая функция Статус Здание гостиницы Дворянского собрания 1826 г. Казань - Идут противоаварийные и фасадные работы Дом Пискунова 1841 г. Казань - Завершены противоаварийные работы Здание фабрики «Братья Крестовниковы» сер. XIX — нач. XX вв. Казань - Начался основной этап реставрации Комплекс пивзавода Петцольда 1905 г. Казань Лофт-квартал «Красный Восток» Идут противоаварийные работы Дом Щетинкина 1841—1844 гг. Казань

На этапе разработки проектной документации находятся четыре объекта.



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (2025 год)

Объект Год постройки Местонахождение Мечеть 1895 г. Пестречинский р-н, с. Шали Церковь Троицы Живоначальной 1883 г. Алексеевский р-н, д. Приозерная Мечеть 1902 г. Мензелинский р-н, с. Дусай-Кичу Церковь Покровская 1875—1884 гг. Пестречинский р-н, с. Янцевары