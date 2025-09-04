Новости спорта

Превращение СКА в середняка, тренер-чемпион в ЦСКА и камбэк Хартли

16:10, 04.09.2025

Экспресс-гид по командам Западной конференции

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

В пятницу стартует новый чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Предстоящий сезон станет одним из самых длинных в истории российских турниров. Что надо знать о командах Западной конференции КХЛ перед стартом — в материале «Реального времени».

СКА: превращение топа в середняка

Топ-3 новичков: тренер (тр.) Ларионов, защитник (з.) Мерфи, нападающий (н.) Голдобин
Ключевые потери: тр. Ротенберг, з. Никишин, н. Кузнецов
Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

Кардинальные изменения произошли в СКА в это межсезонье. Самое громкое увольнение лета состоялось в питерском клубе — Роман Ротенберг лишился поста главного тренера команды. Армейцев возглавил Игорь Ларионов, который не смог добиться больших результатов с «Торпедо». Вместе с прежним тренером СКА покинули целый ряд лидеров, перечислять имена и их регалии не хватит времени. В графу ключевых потерь можно было вписать не троих, а целых шесть или семь фамилий.

взято с сайта ak-bars.ru

Смена тренера пока не сильно помогла питерцам. Команда Ларионова не произвела яркого впечатления своей игрой на «предсезонке». На данном этапе сезона трансформация СКА больше похожа на путь из топа в середняки, а не наоборот. Но цель остается прежней — борьба за Кубок Гагарина.

«Локомотив»: возвращение Хартли

Топ-3 новичков: тр. Хартли, з. Мисюль, н. Лихачев
Ключевые потери: тр. Никитин, з. Симашев, н. Бут
Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

В Ярославле вновь избежали больших изменений в составе, заменив лишь игроков, отправившихся в Америку. Правда, пришлось расстаться с тренерским составом, который переманили в ЦСКА. На Игоря Никитина ярославцы обиделись настолько сильно, что даже не подарили чемпионские перстни и перенесли чемпионский парад на 70 дней. Зато смогли уговорить Боба Хартли вернуться на работу в КХЛ. Канадец когда-то выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» и сейчас постарается повторить то достижение.

взято с сайта ak-bars.ru

От «Локомотива» ждут продолжения тотального доминирования на Западе. Другой результат, кроме победы в конференции и плей-офф, будет считаться шагом назад. Шансы продлить чемпионство еще на сезон достаточно большие.

ЦСКА: ставка на победного Никитина

Топ-3 новичков: тр. Никитин, вратарь (в.) Найт, н. Спронг
Ключевые потери: тр. Воробьев, в. Просветов, н. Исхаков
Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

ЦСКА с Никитиным с ходу принялся побеждать. В пяти предсезонных матчах команда одержала четыре победы, показав один из лучших результатов среди всех клубов лиги. В том числе армейцы выиграли Кубок мэра Москвы. Правда, Илья Воробьев начинал в ЦСКА точно так же — с победы на турнире столичной мэрии, а закончил провалом в плей-офф.

взято с сайта ak-bars.ru

Команда Никитина выглядит самой готовой перед стартом сезона. У ЦСКА шикарная реализация большинства — чуть ли не половину голов забили в неравных составах. Отлично влились новички. На прошедшем турнире Николай Коваленко забросил три шайбы, Даниэль Спронг набрал 3 очка, а Дмитрий Бучельников с 7 (3+4) баллами стал лучшим бомбардиром всей «предсезонки» в КХЛ.

«Динамо» Мск: «предсезонка» не показатель или ждать неудачный сезон?

Топ-3 новичков: з. Классон, н. Броссо, н. Мамин
Ключевые потери: з. Менелл, н. Рашевский, н. Бурмистров
Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

Алексею Кудашову в прошлом сезоне удалось практически невероятное. Впервые за 12 последних лет «Динамо» пробилось дальше второго раунда Кубка Гагарина. Теперь предстоит сделать следующий шаг. Самым важным изменением у «бело-голубых» стало назначение Рафика Якубова на пост спортивного директора. Впрочем, существенных трансферов не случилось, клуб внес всего пару изменений в состав. Жаль было потерять Дмитрия Рашевского, игравшего в КХЛ ранее только за «Динамо». В остальном — без резких движений.

взято с сайта ak-bars.ru

В «предсезонке» команда удивила со знаком «минус». Окончательно добило разгромное поражение от «Шанхая» со счетом 1:6 на Кубке мэра Москвы. «Скрипело» в игре «бело-голубых» абсолютно все. Хочется верить, что это просто отрицательный эффект сложной физподготовки и к старту сезона команда наберет кондиции.

«Динамо» Минск: карт-бланш Квартальнову

Топ-3 новичков: в. Фукале, н. Смит, н. Дэл Колл
Ключевые потери: з. Гросс, н. Волков, н. Горбунов
Цели на сезон: дойти до полуфинала Кубка Гагарина

Минское «Динамо» впервые за очень долгое время входит в сезон с большим оптимизмом. Клуб знатно поработал на трансферном рынке и настроен показать лучший результат в истории выступления в КХЛ. Минчане за лето подписали вратаря Зака Фукале, защитников Тая Смита и Даррена Дица, а также форвардов Майкла Дэл Колла, Алекса Лиможа и Станислава Галиева. Свою силу «Динамо» показало уже на предсезонном Кубке мэра Москвы, заняв второе место. При этом команда стала самой результативной на турнире.

Олег Исаков / realnoevremya.ru

Перед Дмитрием Квартальновым стоит цель пройти дальше четвертьфинала Кубка Гагарина. В прошлом сезоне команде удалось дойти до второго раунда. На этот раз минчан расценивают в качестве одного из претендентов на лидерство в Западной конференции.

«Спартак»: с новым первым звеном

Топ-3 новичков: н. Тодд, н. Коростелев, н. Яровой
Ключевые потери: н. Голдобин, н. Локтионов, з. Чайковски
Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

«Спартак» этим летом расстался со своей звездой — Николаем Голдобиным. Расставание, конечно, было ожидаемым, напряжение между игроком и клубом нарастало еще по ходу прошлого сезона. В связи с обстоятельствами тренерскому штабу предстояло собрать новую ведущую тройку в атаке. На Кубке мэра Москвы результат получился не очень убедительным, но Адам Ружичка, кажется, застолбил место рядом с Иваном Морозовым и Павлом Порядиным. Если у них не получится, то есть другие новички. Например, Нэйтан Тодд и Никита Коростелев. Правда, у новобранцев несколько иной функционал, чем у Голдобина.

взято с сайта ak-bars.ru

От «Спартака» продолжат ждать, что команда будет бороться за Кубок Гагарина. Потенциал для этого у коллектива есть. Но справится ли штаб Алексея Жамнова? На «предсезонке» москвичи выглядели так себе, однако команда прогрессировала от матча к матчу. До старта сезона «красно-белые» должны быть готовы на все сто процентов.

«Северсталь»: «контрактный» год Козырева

Топ-3 новичков: з. Грегуар, з. Камалов, н. Танков
Ключевые потери: в. Шугаев, з. Барберио, н. Котляревский
Цели на сезон: второй раунд плей-офф

Самая низкая команда по росту игроков в предстоящем сезоне КХЛ провела топовое межсезонье. «Северсталь» выиграла турнир имени Виктора Блинова в Омске, а за всю «предсезонку» не проиграла ни разу. Это особенно важно на фоне «контрактного» сезона тренера Андрея Козырева. Впрочем, «контрактным» был он и в прошлый раз, но именно сейчас есть шанс доказать, что специалист достоин работы в топ-клубе.

взято с сайта ak-bars.ru

Для этого команде предстоит выйти во второй раунд Кубка Гагарина. «Северсталь» пятый год подряд неизменно выходит в плей-офф КХЛ. В этот раз конкуренция на Западе будет чуть жестче с учетом усреднившейся силы команд, борющихся за попадание в топ-8.

«Шанхайские драконы»: в ожидании чуда от Галлана

Топ-3 новичков: в. Рибар, н. Куинни, н. Спунер
Ключевые потери: в. Смит, н. Граовац, н. Ип
Цели на сезон: второй раунд плей-офф

В китайском клубе за лето сменилось руководство, название и практически полностью состав игроков. В обновленном экс-«Куньлуне» строят амбициозные планы, рассчитывая пройти во второй раунд плей-офф в своем первом же сезоне после перестройки. Помочь в этом должен известный тренер из НХЛ Жерар Галлан. Специалист, который совсем недавно выводил «Вегас» в финал Кубка Стэнли, будет пытаться повторить достижение с китайцами.

При этом команда проведет следующий сезон в Санкт-Петербурге, на самой большой хоккейной арене в стране. «Шанхаю» необходимо в короткие сроки доказать свою состоятельность, чтобы через пару лет триумфально постараться вернуться в Китай. По всей видимости, на данном этапе особой заинтересованности там нет, раз приходится ютиться в Питере.

«Торпедо»: команда в зоне турбулентности

Топ-3 новичков: в. Костин, з. Науменков, н. Соколов
Ключевые потери: тр. Ларионов, з. Войнов, н. Свечников
Цели на сезон: выход в плей-офф

Пока Игорь Ларионов «мучается» с постановкой игры СКА, его прежний клуб находится в зоне турбулентности. После отставки «профессора» в нижегородскую команду назначили выходца из ВХЛ Алексея Исакова. Опыта работы в КХЛ у него нет, поэтому невзрачное выступление «Торпедо» на «предсезонке» вызывает тревогу. Нижегородцы потерпели четыре поражения подряд и заняли твердое последнее место в общей таблице среди всех клубов лиги в межсезонье.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шансы на попадание в плей-офф у «Торпедо» оцениваются как крайне низкие. Хотя новички в команде достаточно сильные и опытные, чтобы исправить ситуацию. Некоторые эксперты считают, что Исаков в числе главных кандидатов на то, чтобы стать первым уволенным тренером по ходу нового сезона.

«Сочи»: команда в зоне турбулентности

Топ-3 новичков: тр. Крикунов, в. Хомченко, н. Боден
Ключевые потери: в. Шикин, з. Грэм, н. Хохлачев
Цели на сезон: выход в плей-офф

Для Владимира Крикунова предстоящий сезон станет 40-м в тренерской карьере. Впереди его ждет непростая работа с главным аутсайдером чемпионата, обреченным идти в подвале турнирной таблицы. Состав оставляет желать лучшего, и шансы на попадание в плей-офф оцениваются как минимальные.

Из приобретений выделяются вратарь Павел Хомченко из ЦСКА, форвард Жан-Кристоф Боден из Финляндии и нападающий Павел Кудрявцев, показавший свой лучший результат в карьере перед переходом в «Сочи».

«Лада»: на Западе будет не легче

Топ-3 новичков: н. Лоуренс, н. Дюфур, н. Хохлачев
Ключевые потери: з. Ибрагимов, н. Фисенко, н. Попугаев
Цели на сезон: выход в плей-офф

«Лада» этим летом была переведена в Западную конференцию после расформирования «Витязя». Тольяттинцы получили нового спонсора, который вложился в трансформацию состава. Новым главным тренером назначили Бориса Миронова, а в команду подписали нескольких интересных легионеров. В том числе экс-напарника Коннора Бедарда по молодежной сборной Канады форварда Уильяма Дюфура и канадца Джоша Лоуренса. Эти двое успешно играли в паре по молодежи, поэтому от них будет требоваться повторение того же в «Ладе».

взято с сайта ak-bars.ru

В целом команда Миронова должна побороться за попадание в топ-8. Однако слабых сторон у тольяттинцев пока остается много. «Лада» за одно межсезонье поменялась слишком сильно, чтобы ждать сиюминутного результата.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей

