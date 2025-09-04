Превращение СКА в середняка, тренер-чемпион в ЦСКА и камбэк Хартли

Экспресс-гид по командам Западной конференции

В пятницу стартует новый чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Предстоящий сезон станет одним из самых длинных в истории российских турниров. Что надо знать о командах Западной конференции КХЛ перед стартом — в материале «Реального времени».

СКА: превращение топа в середняка



Топ-3 новичков: тренер (тр.) Ларионов, защитник (з.) Мерфи, нападающий (н.) Голдобин

Ключевые потери: тр. Ротенберг, з. Никишин, н. Кузнецов

Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

Кардинальные изменения произошли в СКА в это межсезонье. Самое громкое увольнение лета состоялось в питерском клубе — Роман Ротенберг лишился поста главного тренера команды. Армейцев возглавил Игорь Ларионов, который не смог добиться больших результатов с «Торпедо». Вместе с прежним тренером СКА покинули целый ряд лидеров, перечислять имена и их регалии не хватит времени. В графу ключевых потерь можно было вписать не троих, а целых шесть или семь фамилий.

Смена тренера пока не сильно помогла питерцам. Команда Ларионова не произвела яркого впечатления своей игрой на «предсезонке». На данном этапе сезона трансформация СКА больше похожа на путь из топа в середняки, а не наоборот. Но цель остается прежней — борьба за Кубок Гагарина.

«Локомотив»: возвращение Хартли

Топ-3 новичков: тр. Хартли, з. Мисюль, н. Лихачев

Ключевые потери: тр. Никитин, з. Симашев, н. Бут

Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

В Ярославле вновь избежали больших изменений в составе, заменив лишь игроков, отправившихся в Америку. Правда, пришлось расстаться с тренерским составом, который переманили в ЦСКА. На Игоря Никитина ярославцы обиделись настолько сильно, что даже не подарили чемпионские перстни и перенесли чемпионский парад на 70 дней. Зато смогли уговорить Боба Хартли вернуться на работу в КХЛ. Канадец когда-то выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» и сейчас постарается повторить то достижение.

От «Локомотива» ждут продолжения тотального доминирования на Западе. Другой результат, кроме победы в конференции и плей-офф, будет считаться шагом назад. Шансы продлить чемпионство еще на сезон достаточно большие.

ЦСКА: ставка на победного Никитина

Топ-3 новичков: тр. Никитин, вратарь (в.) Найт, н. Спронг

Ключевые потери: тр. Воробьев, в. Просветов, н. Исхаков

Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

ЦСКА с Никитиным с ходу принялся побеждать. В пяти предсезонных матчах команда одержала четыре победы, показав один из лучших результатов среди всех клубов лиги. В том числе армейцы выиграли Кубок мэра Москвы. Правда, Илья Воробьев начинал в ЦСКА точно так же — с победы на турнире столичной мэрии, а закончил провалом в плей-офф.

Команда Никитина выглядит самой готовой перед стартом сезона. У ЦСКА шикарная реализация большинства — чуть ли не половину голов забили в неравных составах. Отлично влились новички. На прошедшем турнире Николай Коваленко забросил три шайбы, Даниэль Спронг набрал 3 очка, а Дмитрий Бучельников с 7 (3+4) баллами стал лучшим бомбардиром всей «предсезонки» в КХЛ.

«Динамо» Мск: «предсезонка» не показатель или ждать неудачный сезон?

Топ-3 новичков: з. Классон, н. Броссо, н. Мамин

Ключевые потери: з. Менелл, н. Рашевский, н. Бурмистров

Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

Алексею Кудашову в прошлом сезоне удалось практически невероятное. Впервые за 12 последних лет «Динамо» пробилось дальше второго раунда Кубка Гагарина. Теперь предстоит сделать следующий шаг. Самым важным изменением у «бело-голубых» стало назначение Рафика Якубова на пост спортивного директора. Впрочем, существенных трансферов не случилось, клуб внес всего пару изменений в состав. Жаль было потерять Дмитрия Рашевского, игравшего в КХЛ ранее только за «Динамо». В остальном — без резких движений.

В «предсезонке» команда удивила со знаком «минус». Окончательно добило разгромное поражение от «Шанхая» со счетом 1:6 на Кубке мэра Москвы. «Скрипело» в игре «бело-голубых» абсолютно все. Хочется верить, что это просто отрицательный эффект сложной физподготовки и к старту сезона команда наберет кондиции.

«Динамо» Минск: карт-бланш Квартальнову

Топ-3 новичков: в. Фукале, н. Смит, н. Дэл Колл

Ключевые потери: з. Гросс, н. Волков, н. Горбунов

Цели на сезон: дойти до полуфинала Кубка Гагарина

Минское «Динамо» впервые за очень долгое время входит в сезон с большим оптимизмом. Клуб знатно поработал на трансферном рынке и настроен показать лучший результат в истории выступления в КХЛ. Минчане за лето подписали вратаря Зака Фукале, защитников Тая Смита и Даррена Дица, а также форвардов Майкла Дэл Колла, Алекса Лиможа и Станислава Галиева. Свою силу «Динамо» показало уже на предсезонном Кубке мэра Москвы, заняв второе место. При этом команда стала самой результативной на турнире.

Олег Исаков / realnoevremya.ru

Перед Дмитрием Квартальновым стоит цель пройти дальше четвертьфинала Кубка Гагарина. В прошлом сезоне команде удалось дойти до второго раунда. На этот раз минчан расценивают в качестве одного из претендентов на лидерство в Западной конференции.

«Спартак»: с новым первым звеном

Топ-3 новичков: н. Тодд, н. Коростелев, н. Яровой

Ключевые потери: н. Голдобин, н. Локтионов, з. Чайковски

Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

«Спартак» этим летом расстался со своей звездой — Николаем Голдобиным. Расставание, конечно, было ожидаемым, напряжение между игроком и клубом нарастало еще по ходу прошлого сезона. В связи с обстоятельствами тренерскому штабу предстояло собрать новую ведущую тройку в атаке. На Кубке мэра Москвы результат получился не очень убедительным, но Адам Ружичка, кажется, застолбил место рядом с Иваном Морозовым и Павлом Порядиным. Если у них не получится, то есть другие новички. Например, Нэйтан Тодд и Никита Коростелев. Правда, у новобранцев несколько иной функционал, чем у Голдобина.

От «Спартака» продолжат ждать, что команда будет бороться за Кубок Гагарина. Потенциал для этого у коллектива есть. Но справится ли штаб Алексея Жамнова? На «предсезонке» москвичи выглядели так себе, однако команда прогрессировала от матча к матчу. До старта сезона «красно-белые» должны быть готовы на все сто процентов.

«Северсталь»: «контрактный» год Козырева

Топ-3 новичков: з. Грегуар, з. Камалов, н. Танков

Ключевые потери: в. Шугаев, з. Барберио, н. Котляревский

Цели на сезон: второй раунд плей-офф

Самая низкая команда по росту игроков в предстоящем сезоне КХЛ провела топовое межсезонье. «Северсталь» выиграла турнир имени Виктора Блинова в Омске, а за всю «предсезонку» не проиграла ни разу. Это особенно важно на фоне «контрактного» сезона тренера Андрея Козырева. Впрочем, «контрактным» был он и в прошлый раз, но именно сейчас есть шанс доказать, что специалист достоин работы в топ-клубе.

Для этого команде предстоит выйти во второй раунд Кубка Гагарина. «Северсталь» пятый год подряд неизменно выходит в плей-офф КХЛ. В этот раз конкуренция на Западе будет чуть жестче с учетом усреднившейся силы команд, борющихся за попадание в топ-8.

«Шанхайские драконы»: в ожидании чуда от Галлана

Топ-3 новичков: в. Рибар, н. Куинни, н. Спунер

Ключевые потери: в. Смит, н. Граовац, н. Ип

Цели на сезон: второй раунд плей-офф

В китайском клубе за лето сменилось руководство, название и практически полностью состав игроков. В обновленном экс-«Куньлуне» строят амбициозные планы, рассчитывая пройти во второй раунд плей-офф в своем первом же сезоне после перестройки. Помочь в этом должен известный тренер из НХЛ Жерар Галлан. Специалист, который совсем недавно выводил «Вегас» в финал Кубка Стэнли, будет пытаться повторить достижение с китайцами.

При этом команда проведет следующий сезон в Санкт-Петербурге, на самой большой хоккейной арене в стране. «Шанхаю» необходимо в короткие сроки доказать свою состоятельность, чтобы через пару лет триумфально постараться вернуться в Китай. По всей видимости, на данном этапе особой заинтересованности там нет, раз приходится ютиться в Питере.

«Торпедо»: команда в зоне турбулентности

Топ-3 новичков: в. Костин, з. Науменков, н. Соколов

Ключевые потери: тр. Ларионов, з. Войнов, н. Свечников

Цели на сезон: выход в плей-офф

Пока Игорь Ларионов «мучается» с постановкой игры СКА, его прежний клуб находится в зоне турбулентности. После отставки «профессора» в нижегородскую команду назначили выходца из ВХЛ Алексея Исакова. Опыта работы в КХЛ у него нет, поэтому невзрачное выступление «Торпедо» на «предсезонке» вызывает тревогу. Нижегородцы потерпели четыре поражения подряд и заняли твердое последнее место в общей таблице среди всех клубов лиги в межсезонье.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шансы на попадание в плей-офф у «Торпедо» оцениваются как крайне низкие. Хотя новички в команде достаточно сильные и опытные, чтобы исправить ситуацию. Некоторые эксперты считают, что Исаков в числе главных кандидатов на то, чтобы стать первым уволенным тренером по ходу нового сезона.

«Сочи»: команда в зоне турбулентности

Топ-3 новичков: тр. Крикунов, в. Хомченко, н. Боден

Ключевые потери: в. Шикин, з. Грэм, н. Хохлачев

Цели на сезон: выход в плей-офф

Для Владимира Крикунова предстоящий сезон станет 40-м в тренерской карьере. Впереди его ждет непростая работа с главным аутсайдером чемпионата, обреченным идти в подвале турнирной таблицы. Состав оставляет желать лучшего, и шансы на попадание в плей-офф оцениваются как минимальные.

Из приобретений выделяются вратарь Павел Хомченко из ЦСКА, форвард Жан-Кристоф Боден из Финляндии и нападающий Павел Кудрявцев, показавший свой лучший результат в карьере перед переходом в «Сочи».

«Лада»: на Западе будет не легче

Топ-3 новичков: н. Лоуренс, н. Дюфур, н. Хохлачев

Ключевые потери: з. Ибрагимов, н. Фисенко, н. Попугаев

Цели на сезон: выход в плей-офф

«Лада» этим летом была переведена в Западную конференцию после расформирования «Витязя». Тольяттинцы получили нового спонсора, который вложился в трансформацию состава. Новым главным тренером назначили Бориса Миронова, а в команду подписали нескольких интересных легионеров. В том числе экс-напарника Коннора Бедарда по молодежной сборной Канады форварда Уильяма Дюфура и канадца Джоша Лоуренса. Эти двое успешно играли в паре по молодежи, поэтому от них будет требоваться повторение того же в «Ладе».

В целом команда Миронова должна побороться за попадание в топ-8. Однако слабых сторон у тольяттинцев пока остается много. «Лада» за одно межсезонье поменялась слишком сильно, чтобы ждать сиюминутного результата.