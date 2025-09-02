«Взяли как никогда большой объем»: в Казани достраивают котельную, в Нижнекамске — сети

Котельную Военного городка — 33 достроят к осени, а в Нижнекамске поменяли 47 км дырявых труб

Гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев . Фото: взято с сайта tatarstan.ru

«Впервые в этом году заменим 6,4% коммунальных сетей Нижнекамска, чьи трубы легко проткнуть обычной лопатой. Поэтому взяли как никогда большой объем — сразу 47 км», — докладывал гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев о темпах обновления сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в проблемном Нижнекамске. В этом году власти выделили на ремонт дополнительно 11,6 млрд рублей в рамках двух программ модернизации коммунальной инфраструктуры, но не все смогли в них попасть. «6,4% — очень красивая цифра наших коллег. Чтобы нам выйти на такие темпы, нужно запрыгнуть на подножку региональной программы», — посетовал главный инженер «Казэнерго» Юрий Никоноров. Распределитель «бюджета» Минстрой Татарстана объяснил, что приоритет при распределении получают объекты госкомпаний. Подробнее — в материале «Реального времени».

Не только дыры залатать

В этом году подготовка к отопительному сезону в Татарстане проходила с заметными государственными вливаниями. Сверх обычного коммунальщики получили внушительные «подъемные» в 11,6 —11,7 млрд рублей, которые были направлены на строительство и ремонт котельных, водонапорных башен и коммунальных сетей республики. В общей сложности в их бюджете оказалось почти 30 млрд рублей. О том, какие коммунальные объекты стали приоритетными в этом году, рассказали на брифинге «О ходе подготовки к отопительному периоду 2025—2026 годов и о реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в Республике Татарстан».

— Подготовка к отопительному периоду 2025—2026 годов в Татарстане неразрывно связана с масштабной программой модернизации коммунальной инфраструктуры, — заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин.

Он напомнил, что в дополнение к федеральным средствам в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» республика добавила из казны собственные ресурсы в размере 3,2 млрд рублей. По распоряжению Рустама Минниханова стартовала республиканская программа модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры стоимостью 8,5 млрд рублей.



В результате коммунальщики и энергетики впервые получили возможность расширить масштабы ремонтных работ, а не только «латать дыры». Правда, окончательная верстка программы проходила по согласованию с Минстроем Татарстана, и не все коммунальщики разделяли его подходы при выборе приоритетов.

Не обидел никого: все 45 районов вошли в программу

В этом году в рамках республиканской программы завершится модернизация 136 объектов инженерной инфраструктуры, находящихся во всех 45 муниципалитетах республики, сообщил Дамир Шайдуллин.

— Самые крупные — это строительства блочной котельной в поселке Джалиль Сармановского района, реконструкция сетей в Нижнекамске, реконструкция центральной котельной Азнакаево и строительство блочно-модульной котельной на территории 33-го Военного городка в Казани, — перечислил Дамир Шайдуллин. Кроме того, достраивается водопровод от Казани до Куюков Пестречинского района, чтобы улучшить водоснабжение Куюков.

В настоящее время работы выполнены на 75%, но до наступления отопительного сезона СМР будут завершены, пообещал он.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» пройдет ремонт 36 объектов в шести муниципальных образованиях, где планируется заменить 99 км инженерных сетей, добавил докладчик. Главная задача республиканской программы — выйти на ежегодный темп ремонта сетей в 2,5%, сообщил Дамир Шайдуллин.

Как «Татэнерго» спасло Нижнекамск от холода

«Татэнерго» стало одним из тех, кто получил из республиканской программы значительные средства на ремонт коммунальных сетей в Нижнекамске. По словам гендиректора Раузила Хазиева, в этом году компании выделили 1,4 млрд рублей на модернизацию системы теплоснабжения и водоснабжения города нефтехимиков, доставшейся после банкротства прежнего владельца, «Водопроводно-канализационное хозяйства». Всего на подготовку города к отопительному сезону энергетики направили 2,3 млрд рублей (включая вышеупомянутый республиканский транш в 1,4 млрд рублей, — прим. ред.), а также кредит на 812 млн рублей.

— Взяли как никогда большой объем — сразу 47 км, — сообщил Раузил Хазиев. — 40 км — проложено. До 15 сентября сдадим [весь объем], — пообещал он. — Одновременно с этим введут 21 ЦТП для подогрева воды для МКД. Впервые в этом году заменим 6,4 % коммунальных сетей Нижнекамска, чьи трубы легко проткнуть обычной лопатой, — похвалился глава «Татэнерго».

Для сравнения, в прошлом году энергетики успели заменить в Нижнекамске всего 17 км сетей и отремонтировать 15 ИТП. Тогда в помощь им глава республики выделил 650 млн рублей, уточнил Раузил Хазиев.

— Тепловые сети — головная боль всей России. В Татарстане [в замене нуждается] 1,2 тысячи км тепловых сетей, из которых 742 км в Челнах, столько же в Нижнекамске, — привел данные глава «Татэнерго»

Впрочем, значительные средства «Татэнерго» направило на ремонт генерирующих мощностей. Среди них — четыре энергетических котла и четыре турбины. «Всего 14 крупных объектов, задержек не будет, выполним в срок», — заверил Хазиев.

«Казэнерго» просит включить в республиканскую программу

— 6,4% — очень красивая цифра у наших коллег. Чтобы нам выйти на такие темпы, нужно запрыгнуть на подножку региональной программы, — посетовал на брифинге главный инженер «Казэнерго» Юрий Никоноров.

По его словам, износ сетей «Казэнерго» составляет 56—57%, но в республиканскую программу их не включили. По этой причине темпы замены сетей в Казани отстают от республиканского уровня. В этом году «Казэнерго» смогло обновить лишь 1,6% против 2,8% в прошлом году, пожаловался он. Снижение динамики связано с сильным подорожанием материалов и работ.

Распределитель «бюджета» Минстрой РТ объяснил, что приоритет при распределении получают объекты госкомпаний. «Объекты «Татэнерго» и «Казэнерго» в любом случае рассматриваем. Целевой показатель, которого мы должны достичь по замене инженерных сетей до 2030 года, — это 2,5% ежегодно менять. Только за счет средств федерального бюджета эту задачу не решить, нужно привлечь средства инвесторов. Цель такая», — ответил Дамир Шайдуллин.

Тут же внесли ясность в судьбу 53 хрущевок, которым запретили использовать газовые колонки из-за опасного состояния дымоходов. Оказалось, что к каждому дому будет применяться индивидуальное техническое решение, за которое предстоит проголосовать жильцам.

— Если по техническому решению у «Казэнерго» либо «Татэнерго», в зависимости от того, где дом находится, есть возможность обеспечить центральное горячее водоснабжение — будет ГВС. Если есть возможность поставить автоматизированный тепловой пункт — будет АТП, — сообщил глава ГЖИ Александр Тыгин.

И предупредил, что у этих решений разная стоимость горячей воды, поэтому решение будет приниматься только собственниками. «До начала отопительного сезона будем стараться эти работы завершить», — сообщил Дамир Шайдуллин.

