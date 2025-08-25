Пророку Мухаммаду — 1500 лет

В этом году Мавлид в Казани пройдет в открытом формате городского праздника с розыгрышем путевок в хадж

Мавлид празднуется весь лунный месяц. В Татарстане это начали делать в селе Маскара Кукморского района. Фото: предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

К мусульманским городским праздникам, посвященным Рамадану и Курбан-байраму, постепенно прибавляется третий. С 2024 года Мавлид, празднование дня рождения пророка Мухаммада, перешло в Казани в открытый формат — теперь его отмечают не только внутри мечетей, но и в Старо-Татарской слободе. Фишка праздника — розыгрыш путевок в хадж. Начнется он 29 августа в три часа дня у памятника Марджани. Подробнее — в материале «Реального времени».

Что было полторы тысячи лет назад по хиджре

Встреча с журналистами несколько задержалась: организаторы встречались с управлением государственного протокола раиса Татарстана. Рустам Минниханов станет почетным гостем мероприятия, впрочем, как указали в Духовном управлении мусульман республики, он будет не единственным из важных гостей.

Объясняя смысл Мавлида, первый заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов описал времена джахилии, предшествовавшей приходу пророка Мухаммада:

— В какой мир пришел посланник Божий? В верующее, праведное общество? Конечно, нет. В Коране Всевышний описывает это время, нам в назидание, он говорит, что люди создавали не приносящие ни вреда, ни пользы фигуры, которым поклонялись, превратив это в повседневную традицию. Были племена, которые делали фигуры из еды, а после молитвы их ели. Были племена, которые били их плеткой.

Подробно Хасанов вспомнил предание, как к пророку пришел недавно принявший ислам человек и рассказал, что, будучи пьяным, забрал дочь у матери и заживо закопал в яме.

— Чтобы этих людей вывести к свету, 1 500 лет назад на Аравийском полуострове, в небольшом городе Мекке, в племени Курайш, родился — в качестве подарка этому миру — пророк Мухаммад.

Мавлид в череде фестивалей

Празднование Мавлида не распространено повсеместно, но среди татар это является традицией, которая не прерывалась и в советское время. Проводится он 12-го числа месяца Раби аль-авваль по хиджре. В Казани обычно вечер Мавлид ан-Наби проходил в Галеевской мечети. К примеру, в 2023-м на встрече во главе с муфтием Камилем хазратом Самигуллиным звучала касыда (стихотворение) «Мавлид» от Марселя Вагизова и Марата Галимова, а также нашиды и мунаджаты в исполнении потомка пророка Мухаммада Саиддаута Суенова.

В прошлом году Мавлид также праздновался в Старо-Татарской слободе, на площадке напротив мечети Марджани, впервые в открытом формате.

В этом году идею решили развить — в честь 1500-летия пророка по хиджре. Так что праздник примет более широкий масштаб. Сцену смонтируют на набережной Марджани рядом с памятником богослову. Интересно, что на этой неделе на Кабане проходит много национальных праздников. Завтра здесь стартует фестиваль «Печән базары», вместе с которым 27 августа пройдет и фестиваль «Единство в многообразии». Так что пришедшие на Мавлид смогут посетить еще и ярмарку, и лекции, и мастер-классы.

Ранее главным местом празднования Мавлида была Галеевская мечеть. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На Мавлиде готовится религиозно-просветительская программа, с театрализованными представлениями, проповедями, викторинами. И творческими номерами — в рамках религиозных канонов, за чем тщательно наблюдает сам муфтий:

— Слова, которые озвучиваются артистами, будут выверены, — сказал руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов.

Как указал Арсланов, режиссером программы стал актер Тинчуринского театра Ильфак Хафизов. Важную роль в организации играет исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при раисе РТ Нурия Хашимова.

Две путевки в хадж, одна — в умру

Кроме того, посетители получат 5 000 билетов (по одному на человека) — в середине праздника пройдет розыгрыш двух путевок в хадж по программе «Комфорт» и одной путевки в умру по программе «Стандарт» в 2026 году.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Впрочем, даже если и выиграешь, не факт, что поедешь: паломничество сможет совершить только мусульманин. При невозможности поехать он сможет передать это право ближайшему родственнику. Путевки разыгрывали и в прошлом году в Болгаре. Поскольку тогда был Год семьи, можно было получить сертификат на двоих. В этот раз, пояснили организаторы, одному из супругов, если он захочет поехать, придется раскошелиться.

Хедлайнером фестиваля станет группа исполнителей нашидов «Нашидуль ислам», которые споют нашиды на арабском и русском языках. При этом главным языком Мавлида будет татарский.

Будут ли продолжать отмечать в новом формате Мавлид и в следующие годы? По словам Арсланова, идей на собраниях у них звучало много:

— Самое простое, что можно сказать: Мавлид в ближайшие три года попадает на летние месяцы, на празднование республики, поэтому мы строим стратегические планы на 3—5 лет.

При этом Мавлид по традиции будут отмечать весь месяц Раби аль-авваль — в виде тематических вечеров и собраний, во всех мечетях Татарстана с минаретом — таких, сообщил Арсланов, в республике 1 608.

— Небольшие, может, с детьми, может, со спортивными состязаниями, с пением касыды, — указал он на форматы.

Один из таких праздников уже прошел 24 августа в исторической мечети в селе Маскара Кукморского района. В этот же день была организована межрегиональная научно-практическая конференция «IX Маскаринские чтения» при участии более 300 человек. 4 сентября Мавлид проведут в Болгаре в Белой мечети.