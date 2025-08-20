«Москву и Татарстан в пример не приводить»: республика хочет увеличить ВРП до 10 трлн рублей

Эксперты гадают, в чем секреты «татарстанского чуда», а власти мечтают о росте ВРП почти вдвое

Референт Управления президента России по общественным проектам Владимир Костеев.. Фото: Артем Дергунов

«У Татарстана репутация региона, где почти все сделано по уму», — констатировал на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Сегодня представители власти и бизнеса пытались разобраться, в чем секрет высоких экономических и социальных показателей республики. Например, как считает гендиректор ГК «Технократия» Булат Ганиев, Татарстан «попадает в айтишный майндсет» и манит представителей технологического предпринимательства. Правда, качественных площадей для всех желающих не хватает. Подробнее — в материале «Реального времени».

— Каждый раз, приезжая в республику, интересно пытаться ее секрет подсмотреть, — признался перед заседанием политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. — У Татарстана есть репутация региона, где многое или почти все сделано по уму. При этом интересно, что периодически такие федеральные фавориты в списках меняются. Пять — десять лет назад говорили про Калужскую, Белгородскую, Кемеровскую области. Сегодня эти регионы почти исчезли из числа образцовых, а Татарстан как был все время в числе для кого-то образцовых, для кого-то витринных, так и остается.

По итогам 2024 года валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана превысил 5 трлн рублей, напомнил зампред Госсовета республики Марат Ахметов. За последние 10 лет показатель вырос в три раза. «Значит, все отрасли у нас являются драйвером развития экономики», — считает он.

— Я, безусловно, мечтаю о том, чтобы вот эти 5,2 трлн постепенно развить до 10 трлн рублей. С одной стороны, кому-то может показаться, что это такая голая цифра. Но с другой, это примерно 1 трлн рублей собственных доходов бюджета республики. Это огромный потенциал для дальнейшего решения громадных социальных, инфраструктурных и других задач, — поделился Марат Ахметов.

По итогам 2024 года валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана превысил 5 трлн рублей, напомнил зампред Госсовета республики Марат Ахметов.

Как подчеркнула депутат Госдумы Татьяна Ларионова, Татарстан задает тренды в поддержке семей и детей.

— Мы первыми стали осуществлять программные цели для решения многих проблем. В свое время мы поставили вопрос, что нам нужны современные школы, которые действительно дают будущих специалистов для нашей страны, республики. Капитальный ремонт школ — это программа, которую мы начали реализовывать, и восемь позиций системно закрывались в каждой школе. Когда Россия пошла по этому пути и капитальный ремонт стал федеральной программой, мы пошли дальше. Мы первыми в стране задумались о том, что на горячее питание, конечно, переводить школы нужно <...>, но для этого надо, чтобы пищеблоки были хорошими, — говорит она.

Так в республике появилась программа капремонта пищеблоков. Впоследствии стали развиваться также программа реновации загородных детских лагерей. «И таких проектов у нас в республике очень много, будь то дворы, будь то территория общественная, будь то вопросы, связанные со здравоохранением, ремонтом, строительством детских поликлиник в первую очередь, перинатальных центров», — заключила Ларионова.



Как подчеркнула депутат Госдумы Татьяна Ларионова, Татарстан задает тренды в поддержке семей и детей. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Без этих трех компонентов вы хоть обстройтесь Иннополисов»

— Когда перед какой-то аудиторией выступаешь и пытаешься рассказывать о практиках, говорят: «Так, подождите, пожалуйста, Москву, Тюмень и Татарстан в пример не приводить». Казалось бы, такие разные регионы. Почему так? На мой взгляд, в чем сейчас основной фактор конкуренции, помимо, понятно, природных и географических условий, это не монетарный фактор, — рассказал референт Управления президента России по общественным проектам Владимир Костеев.

По его словам, Татарстан является примером их эффективного использования. Например, республика работает на бренд, пиар собственных достижений и продвижение образа инвестиционного региона.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Социальный капитал [тоже] работает. Это землячество, связи. С одной стороны, наша этика говорит: «Нет, стоп, это не совсем хорошо». С другой стороны, мы видим, как это работает, как люди. Эти сети социальные — тоже фактор развития, если их правильно использовать, — считает спикер.

По мнению политолога, первого зампреда комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александра Асафова, успех региона определяют три основных фактора. Это политическая воля, ответственность и амбиции. «Без этих трех компонентов вы хоть обстройтесь Иннополисов, проектируйте какие угодно смелые идеи. Без возможности реализации политической воли, взятия ответственности и ощущения амбиций [их реализация] невозможна», — подчеркнул он.



«В Татарстане открытая культурная среда, очень попадающая в айтишный майндсет»

Несмотря на «молодость» IT сектора в Татарстане, он уже показывает хорошие результаты, отметил модератор заседания, гендиректор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов. Как считает гендиректор ГК «Технократия» Булат Ганиев, развитие в Татарстане технологического предпринимательства показывает хорошие результаты благодаря тому, что власти систематически на протяжении многих лет вкладывалась в соответствующую инфраструктуру. Это и Иннополис, и IT парки, и даже дорожная сеть — «все, что создает качество жизни». Играет роль и культурный контекст.

— Мне кажется, что в целом в Татарстане очень открытая культурная среда, попадающая в айтишный, глобалистский майндсет (образ мышления, — прим. ред.). Мы открыты новому, мы часто являемся какими-то зонами, где есть экспериментальные песочницы для новых технологий, — говорит Ганиев.

Как считает гендиректор ГК «Технократия» Булат Ганиев, развитие в Татарстане технологического предпринимательства показывает хорошие результаты благодаря тому, что власти систематически на протяжении многих лет вкладывались в соответствующую инфраструктуру. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На решение кадрового вопроса благотворно влияет большое количество технологических вузов, действующих в регионе.

— Эти факторы создают синергетический эффект. Поэтому с точки зрения технологического предпринимательства республика, очевидно, по формальным и неформальным признакам один из лидеров в этом сегменте экономики. Многие сюда хотят переехать жить, многие хотят открывать здесь офисы. Проблема скорее в том, что не хватает качественных площадей, чтобы вместить сюда то количество больших компаний, которые бы хотели приехать. Задел огромный, — заверил эксперт.

