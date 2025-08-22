Галина Ахмерова: «Изменения нужны, но важно внедрять их не ради отчетности»
Основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин» — о новых школьных реформах и их последствиях
Российская система образования переживает масштабное обновление. За последний год было анонсировано сразу несколько реформ — от изменений школьного расписания до глубокой трансформации вузов. Каждая инициатива направлена на улучшение, но за многими нововведениями скрыты непростые последствия. Подробнее об изменениях и рисках в образовательной системе, о которых важно знать уже сейчас, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова.
Единое расписание и меньше домашки: упрощение или формализация?
С сентября 2025 года вступит в силу целый пакет изменений, на которые стоит обратить внимание не только учителям, но и родителям. Многие реформы подаются как шаг к повышению качества, доступности и равенства образования. На бумаге все выглядит логично — единое расписание, нормирование домашних заданий, новые стандарты формы, регулирование платных мест в вузах.
Но как родитель я вижу и обратную сторону: за каждым новым приказом — адаптация детей, перестройка привычек, иногда стресс от перемен. Изменения нужны, но важно внедрять их не просто ради «отчетности», а с реальной заботой о тех, кто каждый день учится и учит.
Министерство просвещения сообщило, что с нового учебного года, а именно с 1 сентября 2025 года, вводится единое планирование предметов и штатное расписание во всех школах, а также нормируются контрольные и проверочные работы. Кроме того, утверждены четкие рекомендации по времени, которое ученики должны тратить на выполнение домашнего задания. Как отмечают в Министерстве, такие изменения станут частью масштабной трансформации системы образования. Все эти меры закреплены в Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 09.10.2024 №704.
Единое расписание должно не только упростить планирование и позволить отслеживать реальную педагогическую нагрузку, но и, что особенно важно, может помочь детям легче адаптироваться при переезде в другой регион или город, минимизируя разрывы в программах. Сегодня в школах используется более 10 программ по математике, более 15 — по биологии и так далее, что делает «плавную адаптацию» почти невозможной.
Из личного опыта многодетного родителя могу сказать: поступление в школу каждого ребенка — это своего рода вызов. Программы сильно отличаются от школы к школе, и родителям приходится каждый раз заново вникать и адаптироваться. Да, модернизация учебных программ необходима, но ее стоит проводить централизованно и не менять подходы каждый год. Нормы по домашним заданиям, установленные приказом:
- 1 класс — до 1 часа;
- 2—3 классы — до 1,5 часа;
- 4—5 классы — до 2 часов;
- 6—8 классы — до 2,5 часа;
- 9—11 классы — до 3,5 часов.
В документе указано, что домашнее задание должно задаваться на текущем уроке и при использовании электронного дневника появляться там до конца учебного дня. Если задание требует подготовки (доклад, презентация), его нужно выдавать заранее. Контроль за объемом ложится на школу.
Реформа также регулирует время на контрольные и проверочные работы (включая ВПР) — не более 10% от общего числа уроков.
Честно говоря, идея единого расписания и нормирования времени мне кажется логичной — это действительно поможет снять лишнюю нагрузку с детей и сгладить разрыв в качестве образования между регионами. Но есть опасения, что вместе с этим может исчезнуть свобода для учителей. Особенно в тех школах, где есть уникальные программы и своя особая атмосфера — ведь именно такие детали часто делают обучение живым и вдохновляющим.
Оценка за поведение: дисциплина или субъективизм?
С 1 сентября 2025 года начнут тестировать нововведение — теперь учеников будут оценивать не только по предметам, но и по поведению. Пока проект является пилотным и будет реализован в 84 школах в Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областях, а также в ЛНР, Чечне и Мордовии. Оценки за поведение будут выставляться с 1-го по 8-й класс и не затронут выпускные классы.
«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в Организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся», — указано в проекте приказа Минпросвещения России «О внесении изменений в пункт 25» приказа от 22 марта 2021 г. № 115.
Если эксперимент покажет положительные результаты, новшество могут внедрить на уровне всей страны — для всех классов. Критерии оценки, как заявлено, разрабатывались с участием педагогов и родителей. Основная ответственность за выставление оценки — на классном руководителе, но мнение других учителей и администрации школы также будет учитываться.
Однако согласно проведенным опросам, большинство российских учителей (63,3%) выразили опасения, что субъективная оценка за поведение в школе, при определенных условиях, может использоваться как инструмент давления на «неудобных» учеников или их родителей.
Как мне кажется, идея формирования культуры поведения — здравая. Но без четких и прозрачных критериев она легко может обернуться в инструмент давления. Я понимаю опасения учителей: в таком формате возможны и конфликты, и несправедливые оценки. Поэтому здесь важно одно — полная открытость и понятные правила для всех: учеников, родителей и педагогов.
Форма по стандарту: в школах вводят ГОСТ
Согласно Приказу Росстандарта от 27 мая 2025 г. № 483-ст, с 3 сентября 2025 года в России впервые вступит в силу ГОСТ на школьную форму (ГОСТ Р-71582-2024 «Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования») — документ рекомендательного характера. Он касается повседневной и торжественной одежды школьников и описывает технические и эстетические требования к тканям, фурнитуре и стилю. Главная цель нововведения — практичность, безопасность и доступность школьной формы.
Несмотря на горячие обсуждения в соцсетях, речь не идет о возвращении единой формы в стиле СССР — ГОСТ не обязывает всех учеников носить унифицированную одежду. Это добровольный стандарт, ориентир для родителей, школ и производителей, а не директива «сверху». Появление такого документа — ожидаемый шаг, особенно на фоне усилий по формированию «единого культурного пространства» в образовании.
Как отмечают эксперты, ГОСТ может навести порядок на рынке школьной одежды, но вопрос равного доступа к качественной форме остается актуальным — особенно в условиях роста цен. Лично я вижу в этом плюс — у родителей появляется больше уверенности в том, что купленная форма будет удобной и безопасной для детей. Но, честно говоря, пока не будет механизмов поддержки семей с разным уровнем дохода, этот шаг может лишь подчеркнуть разрыв между возможностями.
Платных мест в вузах станет меньше: курс на качество
С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу Федеральный закон от 23.05.2025 №114-ФЗ, ограничивающий количество коммерческих мест в вузах. Теперь их число на ряде направлений будет определять не университет, а правительство — на основе данных Минобрнауки, Минтруда и Минэкономразвития. Под ограничение попадут специальности, «не востребованные экономикой». Главная цель — устранить дисбаланс между выпуском специалистов и реальными потребностями экономики.
В первую очередь это затронет «перепроизводимые» направления, такие как экономика, юриспруденция и управление. Объем платных мест будет напрямую зависеть от востребованности профессий, среднего балла ЕГЭ поступающих и уровня зарплат выпускников. При этом по ряду направлений, наоборот, планируется расширять бюджетный прием — в приоритете инженерные, медицинские и педагогические специальности, а также IT-направления.
Лично я считаю, что идея «очистить» систему от дипломов ради галочки действительно назрела — мы слишком долго наблюдали, как одни направления переполнены, а в других ощущается кадровый голод. Но меня тревожит, что при росте конкуренции за бюджетные места возрастет и социальное неравенство: сильные абитуриенты из обеспеченных семей смогут при необходимости пойти на платное, а талантливые ребята из менее обеспеченных — рискуют остаться за бортом. Здесь крайне важно не просто регулировать цифры, но и параллельно выстраивать систему стипендий, льгот и целевого набора, чтобы реформа не ударила по доступности образования.
Обновления в системе образования обещают больше порядка, прозрачности и соответствия требованиям времени. Однако успех реформ будет зависеть не только от качества новых правил, но и от того, как они будут реализованы на практике — с учетом интересов учеников, педагогов и родителей.
Эти изменения могут стать шагом вперед, если за ними последует реальная поддержка школ, учителей и студентов, а не только новые инструкции и формулировки в документах. В итоге главное — не количество принятых реформ, а то, почувствуют ли выпускники через 5–10 лет, что школа и университет действительно подготовили их к жизни, а не просто к сдаче экзаменов.
