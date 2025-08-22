Галина Ахмерова: «Изменения нужны, но важно внедрять их не ради отчетности»

Основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин» — о новых школьных реформах и их последствиях

Фото: предоставлено Г. Ахмеровой

Российская система образования переживает масштабное обновление. За последний год было анонсировано сразу несколько реформ — от изменений школьного расписания до глубокой трансформации вузов. Каждая инициатива направлена на улучшение, но за многими нововведениями скрыты непростые последствия. Подробнее об изменениях и рисках в образовательной системе, о которых важно знать уже сейчас, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова.



Единое расписание и меньше домашки: упрощение или формализация?

С сентября 2025 года вступит в силу целый пакет изменений, на которые стоит обратить внимание не только учителям, но и родителям. Многие реформы подаются как шаг к повышению качества, доступности и равенства образования. На бумаге все выглядит логично — единое расписание, нормирование домашних заданий, новые стандарты формы, регулирование платных мест в вузах.

Но как родитель я вижу и обратную сторону: за каждым новым приказом — адаптация детей, перестройка привычек, иногда стресс от перемен. Изменения нужны, но важно внедрять их не просто ради «отчетности», а с реальной заботой о тех, кто каждый день учится и учит.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министерство просвещения сообщило, что с нового учебного года, а именно с 1 сентября 2025 года, вводится единое планирование предметов и штатное расписание во всех школах, а также нормируются контрольные и проверочные работы. Кроме того, утверждены четкие рекомендации по времени, которое ученики должны тратить на выполнение домашнего задания. Как отмечают в Министерстве, такие изменения станут частью масштабной трансформации системы образования. Все эти меры закреплены в Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 09.10.2024 №704.

Единое расписание должно не только упростить планирование и позволить отслеживать реальную педагогическую нагрузку, но и, что особенно важно, может помочь детям легче адаптироваться при переезде в другой регион или город, минимизируя разрывы в программах. Сегодня в школах используется более 10 программ по математике, более 15 — по биологии и так далее, что делает «плавную адаптацию» почти невозможной.

Из личного опыта многодетного родителя могу сказать: поступление в школу каждого ребенка — это своего рода вызов. Программы сильно отличаются от школы к школе, и родителям приходится каждый раз заново вникать и адаптироваться. Да, модернизация учебных программ необходима, но ее стоит проводить централизованно и не менять подходы каждый год. Нормы по домашним заданиям, установленные приказом:

1 класс — до 1 часа;

2—3 классы — до 1,5 часа;

4—5 классы — до 2 часов;

6—8 классы — до 2,5 часа;

9—11 классы — до 3,5 часов.

В документе указано, что домашнее задание должно задаваться на текущем уроке и при использовании электронного дневника появляться там до конца учебного дня. Если задание требует подготовки (доклад, презентация), его нужно выдавать заранее. Контроль за объемом ложится на школу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Реформа также регулирует время на контрольные и проверочные работы (включая ВПР) — не более 10% от общего числа уроков.

Честно говоря, идея единого расписания и нормирования времени мне кажется логичной — это действительно поможет снять лишнюю нагрузку с детей и сгладить разрыв в качестве образования между регионами. Но есть опасения, что вместе с этим может исчезнуть свобода для учителей. Особенно в тех школах, где есть уникальные программы и своя особая атмосфера — ведь именно такие детали часто делают обучение живым и вдохновляющим.

Оценка за поведение: дисциплина или субъективизм?

С 1 сентября 2025 года начнут тестировать нововведение — теперь учеников будут оценивать не только по предметам, но и по поведению. Пока проект является пилотным и будет реализован в 84 школах в Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областях, а также в ЛНР, Чечне и Мордовии. Оценки за поведение будут выставляться с 1-го по 8-й класс и не затронут выпускные классы.

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в Организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся», — указано в проекте приказа Минпросвещения России «О внесении изменений в пункт 25» приказа от 22 марта 2021 г. № 115.

Если эксперимент покажет положительные результаты, новшество могут внедрить на уровне всей страны — для всех классов. Критерии оценки, как заявлено, разрабатывались с участием педагогов и родителей. Основная ответственность за выставление оценки — на классном руководителе, но мнение других учителей и администрации школы также будет учитываться.

Однако согласно проведенным опросам, большинство российских учителей (63,3%) выразили опасения, что субъективная оценка за поведение в школе, при определенных условиях, может использоваться как инструмент давления на «неудобных» учеников или их родителей.

Как мне кажется, идея формирования культуры поведения — здравая. Но без четких и прозрачных критериев она легко может обернуться в инструмент давления. Я понимаю опасения учителей: в таком формате возможны и конфликты, и несправедливые оценки. Поэтому здесь важно одно — полная открытость и понятные правила для всех: учеников, родителей и педагогов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Форма по стандарту: в школах вводят ГОСТ

Согласно Приказу Росстандарта от 27 мая 2025 г. № 483-ст, с 3 сентября 2025 года в России впервые вступит в силу ГОСТ на школьную форму (ГОСТ Р-71582-2024 «Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования») — документ рекомендательного характера. Он касается повседневной и торжественной одежды школьников и описывает технические и эстетические требования к тканям, фурнитуре и стилю. Главная цель нововведения — практичность, безопасность и доступность школьной формы.

Несмотря на горячие обсуждения в соцсетях, речь не идет о возвращении единой формы в стиле СССР — ГОСТ не обязывает всех учеников носить унифицированную одежду. Это добровольный стандарт, ориентир для родителей, школ и производителей, а не директива «сверху». Появление такого документа — ожидаемый шаг, особенно на фоне усилий по формированию «единого культурного пространства» в образовании.

Как отмечают эксперты, ГОСТ может навести порядок на рынке школьной одежды, но вопрос равного доступа к качественной форме остается актуальным — особенно в условиях роста цен. Лично я вижу в этом плюс — у родителей появляется больше уверенности в том, что купленная форма будет удобной и безопасной для детей. Но, честно говоря, пока не будет механизмов поддержки семей с разным уровнем дохода, этот шаг может лишь подчеркнуть разрыв между возможностями.

Платных мест в вузах станет меньше: курс на качество

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу Федеральный закон от 23.05.2025 №114-ФЗ, ограничивающий количество коммерческих мест в вузах. Теперь их число на ряде направлений будет определять не университет, а правительство — на основе данных Минобрнауки, Минтруда и Минэкономразвития. Под ограничение попадут специальности, «не востребованные экономикой». Главная цель — устранить дисбаланс между выпуском специалистов и реальными потребностями экономики.

В первую очередь это затронет «перепроизводимые» направления, такие как экономика, юриспруденция и управление. Объем платных мест будет напрямую зависеть от востребованности профессий, среднего балла ЕГЭ поступающих и уровня зарплат выпускников. При этом по ряду направлений, наоборот, планируется расширять бюджетный прием — в приоритете инженерные, медицинские и педагогические специальности, а также IT-направления.

Лично я считаю, что идея «очистить» систему от дипломов ради галочки действительно назрела — мы слишком долго наблюдали, как одни направления переполнены, а в других ощущается кадровый голод. Но меня тревожит, что при росте конкуренции за бюджетные места возрастет и социальное неравенство: сильные абитуриенты из обеспеченных семей смогут при необходимости пойти на платное, а талантливые ребята из менее обеспеченных — рискуют остаться за бортом. Здесь крайне важно не просто регулировать цифры, но и параллельно выстраивать систему стипендий, льгот и целевого набора, чтобы реформа не ударила по доступности образования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обновления в системе образования обещают больше порядка, прозрачности и соответствия требованиям времени. Однако успех реформ будет зависеть не только от качества новых правил, но и от того, как они будут реализованы на практике — с учетом интересов учеников, педагогов и родителей.

Эти изменения могут стать шагом вперед, если за ними последует реальная поддержка школ, учителей и студентов, а не только новые инструкции и формулировки в документах. В итоге главное — не количество принятых реформ, а то, почувствуют ли выпускники через 5–10 лет, что школа и университет действительно подготовили их к жизни, а не просто к сдаче экзаменов.

