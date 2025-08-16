Скандал с утерей сграффито на корпусе КНИТУ в Казани дошел до суда

Восстановление прежнего панно обошлось бы в 33 млн рублей, но в вузе намерены обойтись граффити за полмиллиона

Сграффито можно нарисовать. В технике граффити. Фото: Радиф Кашапов

История с утерей сграффито «Химия» в ходе ремонта одного из корпусов КНИТУ в Казани получила продолжение. Представителей университета вызвали в суд в связи с невыполнением предписания исполкома города относительно соблюдения технического решения фасадов здания. На заседании ответчик указал, что вуз собирается восстановить знаковое панно Рустема Кильдибекова и Василя Маликова, но уже в технике граффити, то есть нарисовать его краской. А само сграффито, по его словам, уничтожено.

«Его облик сохранен на цифровые носители»

Благодаря коллективному обращению художников, искусствоведов и активистов резонансное дело об утере панно в КНИТУ дошло до суда. Тогда общественники обращались к руководству республики, указав, что в мае 2024-го сграффито «Химия» на фасаде корпуса вуза закрыли теплоизоляционными плитами, ввинтив шурупы, а верхнюю его часть вовсе сбили. Панно и само здание не входят ни в какие охранные реестры.

В ответ ректор КНИТУ Юрий Казаков в своем телеграм-канале написал, что проект реновации актового зала согласован с городскими властями и предусматривает полное восстановление сграффито: «Его облик сохранен на цифровые носители и будет восстановлен на прежнем месте после завершения монтажа теплоизоляционного покрытия. На новую поверхность будут точно перенесены не только контуры фигур: будет также восстановлена и оригинальная цветовая гамма, утраченная еще в начале девяностых. При этом оригинальное изображение останется под теплоизоляционным и декоративным покрытием и будет защищено от воздействия агрессивных природных факторов».

Представитель Управления административно-технической инспекции Казани указал, что университет не исполнил выданное прошлым летом предписание в срок, когда было выявлено, что работы на объекте выполнены с нарушением согласованного паспорта. А именно — панно, исполненное в технике «сграффити» (сначала прозвучал такой термин), не было восстановлено, а было зашито строительными материалами, зацементировано и, соответственно, уничтожено.

Позднее представитель УАТИ указал, что имел в виду «сграффито». Судья поинтересовалось, в чем его отличие от граффити. Сграффито называют технику изображения и разновидность декорирования, суть которых сводится к нанесению на основу, например, кирпичную стену или поверхность керамического изделия, двух и более различных по цвету слоев кроющего материала (цемента, штукатурки, ангоба) с последующим частичным процарапыванием по заданному рисунку.

Это корпус актового зала. предоставлено Вячеславом Кириллиным

Несколько букв, но есть нюанс

По звучанию «граффити» и «сграффито» очень похожи, видимо, поэтому даже в высоких кабинетах эти понятия, как выяснилось, путают. Таких разночтений КНИТУ выявил несколько. Начиная еще с того, что в одном из документов указывался не КНИТУ-КХТИ, а некий «КНИТУ им. А.Н. Туполева». Главная же претензия вуза такова: УАиГ требовало сграффито сохранить и восстановить.

— Но ни в одном из документов, утвержденном Управлением архитектуры и градостроительства нет слова «сграффито» и «сохранить»! — отметил представитель вуза.

По логике университета, панно теперь следует восстановить — но в технологии граффити, то есть нарисовать на теплоизолированной стене тот же рисунок. Разница в этих понятиях есть и с точки зрения бюджета. Восстановление панно в технике граффити обойдется в полмиллиона рублей, а в виде сграффито — в 33 миллиона.

Были и другие предписания к КНИТУ. Второе звучало так: «Восстановить сграффито/граффити (панно)». На него университет подал жалобу, инспекция его отменила. Через несколько дней пришло новое предписание: «восстановить в технике сграффито».

Вот так, если что, выглядит граффити. предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Что значит «восстановить»?

УАТИ также направило жалобу в УАиГ, которое изложило свое определение панно, куда входит и сграффито, и граффити. В проектной документации, по словам ответчика, прописано слово «граффити».

Ситуация с утерей панно обсуждалась в Доме правительства РТ. После обсуждения объема средств, необходимых для реконструкции художественного произведения, было заявлено, что в бюджете республики таких денег нет.

— То есть вернуть его невозможно? — уточнил судья.

— Оно утрачено, — ответил представитель университета.

Таким образом, в КНИТУ подтвердили, что сграффито «Химия» уничтожено и восстановлению не подлежит. Выходит, это противоречит словам ректора о том, что оригинальное панно находится под теплоизоляционным и декоративным покрытием.

Несколько минут стороны посвятили также разъяснениям смысла слова «восстановить». Следующее слушание состоится 27 августа в судебном участке №2 по Вахитовскому судебному району. Штраф для таких административных правонарушений — 10—20 тысяч рублей.