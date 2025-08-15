Отставка Станковича, разгром «Динамо» Карпина и проверка для Рахимова

Что ждать от матчей 5-го тура РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

В эти выходные в Российской премьер-лиге (РПЛ) стартует 5-й тур чемпионата. Какие интриги ожидаются в главных матчах — читайте в материале «Реального времени».

«Рубин» — «Ростов»: два разгрома — показатель или нет?

«Рубин» после двух крупных гостевых поражений подряд возвращается в Казань. В домашнем матче казанцам предстоит сыграть с «Ростовом», одержавшим первую победу в сезоне лишь в предыдущем туре. Рашид Рахимов не стал делать большой трагедии из разгромов от ЦСКА (1:5) и «Зенита» (0:3). По версии тренера, случившееся, наоборот, должно помочь команде прийти в себя. Например, чтобы избежать недооценки соперника, заведомо более слабого.

К таковым можно отнести «Ростов». После потери ключевых для команды Максима Осипенко и Николая Комличенко ростовчане никак не могут найти свою игру. Лишь одна победа в четырех матчах чемпионата и двух кубковых играх отчетливо показывает масштаб проблем. Еще одна сложность — переезды. В Казань «Ростов» отправится, практически не отдохнув после матча в Кубке России с «Пари НН». Игра с нижегородцами состоялась в четверг, а уже в воскресенье предстоит встреча с «Рубином».

Принципиальность противостояния команд, кажется, осталась в прошлом. Сейчас соперники борются за середину таблицы. Но игра ожидается интересная. И «Рубину», и «Ростову» есть что доказывать.

«Спартак» — «Зенит»: скандалы, отставки и битва «середняков»

В преддверии главной битвы российского футбола всегда случаются скандалы. Не обошлось без этого и сейчас. За день до матча стало известно, что якобы простые работники «Зенита» вынуждены платить по 8 тысяч рублей в месяц за еду на работе, при этом футболисты и тренеры, получающие гораздо большую зарплату, обедают бесплатно. К тому же в СМИ появилась информация о возможной просьбе спонсоров питерского клуба к «Матч ТВ», чтобы те не показывали предматчевое шоу со стадиона «Спартака».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все это — неотъемлемые составляющие практически любого противостояния «красно-белых» с «сине-бело-голубыми». Отвлекаться на них не стоит. К тому же и «Спартак», и «Зенит» испытывают серьезные трудности с игрой на старте сезона. Москвичи даже могут отправить в отставку главного тренера Деяна Станковича. Есть большая вероятность, что в случае поражения в принципиальном сражении с питерцами сербский специалист лишится работы.

У Семака позиции в «Зените» несколько сильнее. Однако вряд ли в руководстве клуба довольны нынешним восьмым местом команды в турнирной таблице после четырех туров. В год своего столетия (второго подряд) в Питере не могут позволить себе идти вне лидерских позиций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Динамо» — ЦСКА: ждать ли разгрома Карпина?

«Динамо» на старте чемпионата серьезно забуксовало. С назначением Валерия Карпина и при значительных вливаниях в трансферы «бело-голубых» начали воспринимать одними из фаворитов сезона. Пять набранных очков в четырех турах явно не тот результат, которого ждали болельщики и эксперты.

У ЦСКА тоже сменился тренерский штаб. Более того, армейцы назначили тренером специалиста, никогда не работавшего в России. Швейцарец Фабио Челестини впервые возглавил клуб в РПЛ, но стартовал гораздо лучше Карпина в «Динамо». Его ЦСКА — чуть ли не лучшая команда на старте чемпионата. Разгромная победа над крепким «Рубином» только подтвердила подобную оценку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на обстоятельства, у «Динамо» наверняка найдется чем ответить молодой и задорной команде Челестини. Хотя по своей стилистике «бело-голубые» схожи с «Рубином» и могут нарваться на аналогичный разгром.

«Балтика» — «Локомотив»: легкой прогулки не будет

Нынешнее пятое место «Балтики» в РПЛ — сенсация. Команда только-только вернулась из Первой лиги, а выступает в чемпионате настолько уверенно. Безусловно, не обошлось без удобного календаря. Балтийцам повезло, что забуксовали на старте московские «Динамо» и «Спартак», с которыми подопечные Андрея Талалаева набрали четыре очка. Столько же набралось с игр против «Оренбурга» и «Крыльев Советов» — равных по составу соперников.

«Локомотив» станет первой большой проверкой для «Балтики». Хотя репетицию команды уже успели провести несколько дней назад, сыграв в Кубке России. «Железнодорожники» тогда победили со счетом 2:0, но у тренерского штаба Талалаева возникли вопросы к судейству. Да и играли полурезервными составами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом легкой прогулки для «Локомотива» не ожидается. Команда Михаила Галактионова остается единственной в лиге, выступающей без поражений. В активе москвичей четыре победы в четырех турах РПЛ. Так «Локомотив» в последний раз стартовал лишь в сезон, когда стал в итоге чемпионом страны.

Календарь 5-го тура РПЛ:

16 августа

15.00 — «Балтика» — «Локомотив»

17.30 — «Спартак» — «Зенит»

20.30 — «Ахмат» — «Крылья Советов»

17 августа

13.30 — «Акрон» — «Оренбург»

15.45 — «Рубин» — «Ростов»

18.00 — «Динамо» — ЦСКА

20.30 — «Краснодар» — «Сочи»

18 августа

20.00 — «Пари НН» — «Динамо» Мх