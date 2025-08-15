Aston Martin, Bently и Rolls-Royce: что выбирали обеспеченные татарстанцы?

Рынок премиальных автомобилей в Татарстане сократился более, чем в два раза

В России в июле 2025 года неожиданно выросли продажи люкcовых автомобилей. Самым популярным брендом среди россиян оказался Rolls-Royce. В Татарстане в прошлом месяце был продан только один автомобиль класса люкс — это Bentley Bentayga, а в целом за семь месяцев 2025 года рынок люкса в республике сократился на 50% — до трех автомобилей. Рынок премиального сегмента в регионе рухнул на 55% — до 1,1 тысячи авто, причем популярным в нашей стране китайским брендам жители республики предпочли BMW.

В Татарстане упали продажи люкса

Продажи новых люксовых машин в России в июле выросли на 59% — по итогам второго месяца лета в стране продали 73 новые машины сегмента «люкс», следует из данных «Автостата».

Самым популярным люксовым автомобильным брендом среди россиян оказался Rolls-Royce, всего по результатам июля в России было продано 27 машин этой марки. На втором месте оказался бренд Bently с 22 проданными автомобилями. Далее следуют марки Lamborghini (12), Ferrari (8) и Aston Martin (4).

При этом аналитики указали на то, что в прошлом месяце в России не продали ни одного автомобиля Maserati.

В июле 2025 года в Татарстане был продан всего один новый люксовый автомобиль — Bentley Bentayga. Годом ранее тоже был реализован один новый люксовый автомобиль — Rolls-Royce Cullinan, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе агентства.

В целом за семь месяцев 2025 года продажи люкса в Татарстане сократились на 50%. Всего, по данным «Автостата», за этот период было продано три люксовых автомобиля — Aston Martin, Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

За 7 месяцев прошлого года татарстанцы приобрели шесть люксовых авто — два Lamborghini Urus и по одному Lamborghini Huracan, Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga и Bentley Continental GT.

Продажи новых люксовых автомобилей в Татарстане

Марка 7 мес. 2025 7 мес. 2024 ASTON MARTIN 1 _ BENTLEY 1 2 LAMBORGHINI _ 3 ROLLS-ROYCE 1 1 Всего в регионе 3 6 Модель 7 мес. 2025 7 мес. 2024 ASTON MARTIN DBX 1 _ BENTLEY BENTAYGA 1 1 BENTLEY CONTINENTAL GT _ 1 LAMBORGHINI HURACAN _ 1 LAMBORGHINI URUS _ 2 ROLLS-ROYCE CULLINAN 1 1 Всего в регионе 3 6

Доля премиальных машин в России снизилась до 8,9%

По данным агентства, в первом полугодии 2025 года в стране было продано 47 тысяч новых автомобилей премиальных брендов, это на 41% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом весь отечественный автомобильный рынок в первом полугодии 2025 года уменьшился только на 26%. Это привело к тому, что сегмент премиальных автомобилей сократил свою долю с 11,1% в первом полугодии 2024 года до 8,9% в первом полугодии 2025 года.



— На премиальный сегмент влияют несколько факторов, в первую очередь сложная ситуация в экономике, валютные колебания и рост стоимости заемных средств, — перечислил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Также на него влияют конкуренция в сегменте, удовлетворение спроса в предыдущие периоды и ситуация с доходами потребителей.

«Возможно, что продажи автомобилей этого сегмента могут увеличиться в середине осени и ближе к концу года, что связано с тем, что автопроизводители будут продавать продукцию предыдущего модельного года. Кроме того, потребители, опасаясь дальнейшего роста цен, могут увеличить покупки таких автомобилей. Все это позволит увеличить продажи автомобилей премиального класса, но по итогам года в стране их может быть продано на 17—22% меньше, чем в 2024 году», — резюмировал эксперт.

Доля премиума в Татарстане сократилась до 4%

«Если считать только легковые модели верхних сегментов (Е и F+S), то доля премиум-класса весьма небольшая — 0,9% по июлю (1 039 единиц, что на 19,5% больше, чем в июле 2024-го) и 4 789 единиц за семь месяцев, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорит эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов. — Однако с учетом премиальных моделей сегмента SUV доля сегмента premium достигает примерно 8% от рынка».

В Татарстане за 7 месяцев 2025 года было реализовано примерно 1,1 тысячи автомобилей премиальных брендов (включая электромобили и гибриды) — это всего 4% от рынка, или вдвое меньше доли премиума на российском рынке и на 55% меньше, чем годом ранее в регионе. За семь месяцев 2024 года было продано 2,5 тысячи премиум-автомобилей.

В топ-5 премиальных брендов в России за семь месяцев 2025 года вошли Exeed, Tank, BMW, Lixiang и Mercedes-Benz.

Топ премиум-брендов на рынке России за 7 месяцев 2025 года

Марка Количество Динамика к прошлому году Доля на рынке 1 EXEED 11,2 тысячи -58% 1,8% 2 TANK 9,7 тысячи -39% 1,5% 3 BMW 6,7 тысячи +3% свыше 10% 4 Lixiang 6,1 тысячи 55% менее 10% 5 Mercedes-Benz 3,9 тысячи +2% 6%

В Татарстане на первом месте топа по итогам семи месяцев 2025 года оказалась марка BMW, она опередила по продажам Tank и Exeed.

Топ премиум-брендов на рынке Татарстана

Марка Количество Динамика к прошлому году 1 BMW 254 +31% 2 TANK 249 -53% 3 EXEED 221 -76% 4 Lixiang 139 -68% 5 Mercedes-Benz 103 -7%

«Татарстанцы предпочитают премиальные европейские бренды, тогда как мода на премиальных и бюджетных «китайцев» стремительно проходит», — подчеркивает Александр Климнов.

— Премиальный сегмент (включая SUV) пострадал значительно сильнее, чем авторынок в целом. Его доля с прошлого года снизилась более чем на четверть. Это объясняется значительным снижением параллельного импорта на фоне роста утильсбора, которое больше всего ударило по автомобилям с мощными двигателями, а к таковым относится абсолютное большинство премиальных моделей, — объясняет ситуацию на рынке Климнов.

Кроме того, ключевая ставка продолжает оставаться высокой, а это отражается на выдаче автокредитов. Не способствует росту спроса на дорогие модели и общая экономическая ситуация, хотя значительная часть премиальных продаж приходится на юрлица, но, похоже, и они затянули пояса.

