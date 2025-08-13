Глава татарстанского ЗАГСа, учитель математики и девятиклассница: кому доверят будущее детской татарской песни
В Казани поздравили победителей конкурса детской песни «Балачак җыры» — в финал вышли пять произведений из 80
Ежегодно телеканал «Шаян ТВ» проводит конкурс детской татарской песни «Балачак җыры». В этом году на него было подано порядка 80 заявок. После нескольких этапов отбора жюри выбрало пять лучших произведений. Среди их создателей — и глава Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Эльвира Ахметова, и 15-летняя школьница Наиля Славина, и учительница математики Алина Сиразова. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Моя работа — официальная, а эта сторона деятельности дает вдохновение»
В Татарстане прошел шестой сезон конкурса «Балачак җыры» для композиторов и поэтов, создающих для детей песни на татарском языке. Его проводит телеканал «Шаян ТВ» при поддержке Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского и родных языков представителей народов, проживающих в республике.
В этом году на конкурс было подано порядка 80 заявок из разных регионов России. В финал прошли пять лучших песен. Слова для одной из них — «Рәхмәт сиңа, мәктәбем» («Спасибо тебе, моя школа») — написала начальник Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Эльвира Ахметова. Автором музыки стал композитор и исполнитель Дилюс Шайхеразиев.
— Я пишу стихи, наверное, с пятого класса, — рассказала поэтесса в разговоре с корреспондентом «Реального времени». — Творчество мне очень помогает. Моя работа — официальная, государственная, связана с деловыми переговорами, взаимодействием с коллективом, документами. А вот эта сторона деятельности дает мне вдохновение и энергию, которые я вновь направляю в работу.
Ее мама происходит из рода известного татарского драматурга Тази Гиззата, так что Эльвира Ахметова уверена: любовь к творчеству у нее в крови. Тексты для песен она пишет уже около 10 лет. За это время была создана не одна сотня произведений для певцов татарской эстрады. А вот для детей Эльвира Ахметова начала писать три года назад. Первой ласточкой стал гимн для лицея №11. Воспоминаниям о школе посвящена и песня, которая вышла в финал «Балачак җыры».
Как пишут музыку учительница математики и девятиклассница
Призовой фонд конкурса в этом году составил 500 тыс. рублей. Всем победителям выплатили по 50 тыс. рублей. Есть и исключение — учительница математики Алина Сиразова, представившая песню «Әнием» («Мамочка»), получила вдвое больше. Приз ей вручили и как поэту, и как композитору. При этом победительница призналась: музыку писала впервые.
— Очень сложная, оказывается, профессия у композитора. Я работала над музыкой где-то полгода. А вот стихотворение могу написать за два месяца. Бывают дни, когда легко пишется, — сообщила она «Реальному времени».
Несмотря на сложности, останавливаться Алина Сиразова не планирует: «В дальнейшем думаю продолжить, в год хотя хотя бы одну [песню выпускать]», — надеется она.
В числе победителей на сцену вышла и 15-летняя Наиля Славина. Девятиклассница написала мелодию для песни «Атлар» («Лошади»). Созданием музыки она занимается с 13 лет — ходит на индивидуальные уроки к профессиональному композитору. Параллельно учится сразу в двух музыкальных школах — занимается игрой на фортепиано и народным вокалом. Текст песни написала Зулейха Камалова.
«Авторам нужно ввести себя в состояние души детей»
Также в финал прошли песни «Яңа елда» («В Новый год», слова — Гульназ-Дениз Гарипова, музыка — Ляйсан Арсентьева) и «Әби-бабаема» («Дедушке и бабушке», слова — Гульзиля Фахретдинова, музыка — Тахир Яруллин).
— Это труд, творческий поиск. Я очень благодарен телекомпании ТНВ и каналу «Шаян ТВ». Массово используются 30 песен победителей [прошлых сезонов]. А участников больше! [Поступило] более 80 заявок. Это огромный труд творческих людей, которые занимаются текстами, музыкой. При этом авторам нужно ввести себя в состояние души детей, учитывая именно их духовные потребности и перспективы развития. Проект востребованный, живой и в последующем обязательно должен быть продолжен! — заявил глава Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Марат Ахметов.
Самое большое счастье — видеть, как взрослеют дети, старт которым дал «Шаян ТВ», признался генеральный директор АО «ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов:
— Наши дети взрослеют, поступают в университеты, идут на журфак, в институт культуры. Когда мы начинали, я думал, что так и будет. Очень счастлив, что это произошло. Мы пишем для детей песни, проводим конкурсы, даем новые возможности найти себя, заняться творчеством, — подчеркнул он.
