Глава татарстанского ЗАГСа, учитель математики и девятиклассница: кому доверят будущее детской татарской песни

В Казани поздравили победителей конкурса детской песни «Балачак җыры» — в финал вышли пять произведений из 80

Фото: Артем Дергунов

Ежегодно телеканал «Шаян ТВ» проводит конкурс детской татарской песни «Балачак җыры». В этом году на него было подано порядка 80 заявок. После нескольких этапов отбора жюри выбрало пять лучших произведений. Среди их создателей — и глава Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Эльвира Ахметова, и 15-летняя школьница Наиля Славина, и учительница математики Алина Сиразова. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Моя работа — официальная, а эта сторона деятельности дает вдохновение»

В Татарстане прошел шестой сезон конкурса «Балачак җыры» для композиторов и поэтов, создающих для детей песни на татарском языке. Его проводит телеканал «Шаян ТВ» при поддержке Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

В этом году на конкурс было подано порядка 80 заявок из разных регионов России. В финал прошли пять лучших песен. Слова для одной из них — «Рәхмәт сиңа, мәктәбем» («Спасибо тебе, моя школа») — написала начальник Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Эльвира Ахметова. Автором музыки стал композитор и исполнитель Дилюс Шайхеразиев.

— Я пишу стихи, наверное, с пятого класса, — рассказала поэтесса в разговоре с корреспондентом «Реального времени». — Творчество мне очень помогает. Моя работа — официальная, государственная, связана с деловыми переговорами, взаимодействием с коллективом, документами. А вот эта сторона деятельности дает мне вдохновение и энергию, которые я вновь направляю в работу.

Слова песни «Рэхмэт сина, мэктэбем» («Спасибо тебе, моя школа») написала начальник Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Эльвира Ахметова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ее мама происходит из рода известного татарского драматурга Тази Гиззата, так что Эльвира Ахметова уверена: любовь к творчеству у нее в крови. Тексты для песен она пишет уже около 10 лет. За это время была создана не одна сотня произведений для певцов татарской эстрады. А вот для детей Эльвира Ахметова начала писать три года назад. Первой ласточкой стал гимн для лицея №11. Воспоминаниям о школе посвящена и песня, которая вышла в финал «Балачак җыры».



Как пишут музыку учительница математики и девятиклассница

Призовой фонд конкурса в этом году составил 500 тыс. рублей. Всем победителям выплатили по 50 тыс. рублей. Есть и исключение — учительница математики Алина Сиразова, представившая песню «Әнием» («Мамочка»), получила вдвое больше. Приз ей вручили и как поэту, и как композитору. При этом победительница призналась: музыку писала впервые.

— Очень сложная, оказывается, профессия у композитора. Я работала над музыкой где-то полгода. А вот стихотворение могу написать за два месяца. Бывают дни, когда легко пишется, — сообщила она «Реальному времени».

Алине Сиразовой приз ей вручили и как поэту, и как композитору. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Несмотря на сложности, останавливаться Алина Сиразова не планирует: «В дальнейшем думаю продолжить, в год хотя хотя бы одну [песню выпускать]», — надеется она.

В числе победителей на сцену вышла и 15-летняя Наиля Славина. Девятиклассница написала мелодию для песни «Атлар» («Лошади»). Созданием музыки она занимается с 13 лет — ходит на индивидуальные уроки к профессиональному композитору. Параллельно учится сразу в двух музыкальных школах — занимается игрой на фортепиано и народным вокалом. Текст песни написала Зулейха Камалова.



В числе победителей на сцену вышла и 15-летняя Наиля Славина. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Авторам нужно ввести себя в состояние души детей»

Также в финал прошли песни «Яңа елда» («В Новый год», слова — Гульназ-Дениз Гарипова, музыка — Ляйсан Арсентьева) и «Әби-бабаема» («Дедушке и бабушке», слова — Гульзиля Фахретдинова, музыка — Тахир Яруллин).

— Это труд, творческий поиск. Я очень благодарен телекомпании ТНВ и каналу «Шаян ТВ». Массово используются 30 песен победителей [прошлых сезонов]. А участников больше! [Поступило] более 80 заявок. Это огромный труд творческих людей, которые занимаются текстами, музыкой. При этом авторам нужно ввести себя в состояние души детей, учитывая именно их духовные потребности и перспективы развития. Проект востребованный, живой и в последующем обязательно должен быть продолжен! — заявил глава Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Марат Ахметов.

«Это огромный труд творческих людей, которые занимаются текстами, музыкой», — говорит о конкурсе Марат Ахметов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Самое большое счастье — видеть, как взрослеют дети, старт которым дал «Шаян ТВ», признался генеральный директор АО «ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов:

— Наши дети взрослеют, поступают в университеты, идут на журфак, в институт культуры. Когда мы начинали, я думал, что так и будет. Очень счастлив, что это произошло. Мы пишем для детей песни, проводим конкурсы, даем новые возможности найти себя, заняться творчеством, — подчеркнул он.

1 / 26 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов