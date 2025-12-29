Спецподачу автобусов запустят в Казани в рождественскую ночь

Речь идет о маршрутах №10, 23, 30, 60, 89

Фото: Максим Платонов

В рождественскую ночь в Казани организуют спецподачу общественного транспорта. Об этом рассказали на аппаратном совещании в мэрии Казани.

7 января с 02.00 будет организована спецподача шести автобусов для посетителей Собора Казанской иконы Божьей матери. Речь идет о маршрутах №10, 23, 30, 60, 89.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, в новогоднюю ночь общественный транспорт в Казани будет работать до 02:00. Вагоны метро будут курсировать до полуночи.



Галия Гарифуллина