Спецподачу автобусов запустят в Казани в рождественскую ночь
Речь идет о маршрутах №10, 23, 30, 60, 89
В рождественскую ночь в Казани организуют спецподачу общественного транспорта. Об этом рассказали на аппаратном совещании в мэрии Казани.
7 января с 02.00 будет организована спецподача шести автобусов для посетителей Собора Казанской иконы Божьей матери. Речь идет о маршрутах №10, 23, 30, 60, 89.
Напомним, в новогоднюю ночь общественный транспорт в Казани будет работать до 02:00. Вагоны метро будут курсировать до полуночи.
