«Было обращение Рустама Нургалиевича: через неделю-две будет представитель РЭЦ»

В Татарстане ждут назначения представителя РЭЦ в республике. Им может стать молодой чиновник из соседнего региона

Генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства РТ» Айдар Салихов. Фото: Артем Дергунов

В ближайшее время «Российский экспортный центр» объявит о назначении своего представителя в Татарстане, который будет отвечать за предоставление федеральных мер поддержки татарстанским экспортерам. Об этом стало известно во время форума «Бизнес Масштаб». «Окно» РЭЦ — единственный выход на живые федеральные деньги, так как с этого года нацпроект по предпринимательству в стране свернут, а значит, субсидирование в регионах прекращено. До этого МСБ ежегодно получал подпитку в 20 млрд рублей, а существующие меры республиканской поддержки недостаточны, уточнил «Реальному времени» председатель совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Фарид Сафин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Экспортные субсидии направят в Казань

Татарстан оставался одним из немногих регионов РФ, где малый и средний бизнес до сих пор не мог получать целевые субсидии на поддержку экспорта по причине отсутствия консультационного офиса АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Его функция заключается в проведении первичной экспертизы экспортных контрактов. Он принимает заявки экспортеров, готовит документацию на предоставление субсидий и подписывает «закрывающие» акты. Теоретически заявку можно подавать дистанционно из любого региона. Но на практике все оборачивается тем, что обрабатывать и сопровождать обращения предпринимателей некому. Поэтому с момента своего создания РЭЦ как агент по предоставлению субсидий активно выстраивал региональную сеть представительств.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

К началу 2025 года они появились в 16 субъектах РФ. Будущий офис РЭЦ в Казани станет семнадцатым по счету. Исправить упущение помог глава республики Рустам Минниханов. Еще год назад он на одной из коллегий возмутился, почему республика, один из лидеров по экспорту в стране, оказалась вне системы государственной поддержки экспорта. Позднее в адрес руководства РЭЦ было направлено официальное обращение.

— В ближайшее время на базе Фонда поддержки предпринимательства [откроется представительство] РЭЦ. Договор субаренды заключен, — сообщил генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства РТ» Айдар Салихов, выступая на форуме «Бизнес Масштаб» в Казани. — Он будет работать с предпринимателями Татарстана и еще одного субъекта РФ и помогать им получать финансовые и нефинансовые услуги РЭЦ.

«Там, где есть офис РЭЦ, бизнес может получить услуги»

Открытие представительства РЭЦ стало возможным по настоянию руководства республики, уточнил спикер. «Потому там, где есть представитель РЭЦ, бизнес может получить услуги, а там живые деньги. А у нас их не было», — признал Салихов. — Было обращение Рустама Нургалиевича, нас поддержали, буквально через неделю-две будет здесь представитель РЭЦ».

Кто возглавит РЭЦ в Татарстане, пока не раскрывается. Ожидается, что представителя назначат в ближайшие дни. В списке претендентов — молодой чиновник из соседнего региона. В пресс-службе РЭЦ не смогли оперативно ответить на этот вопрос.

Напомним, что экспорт Татарстана в 2024 году достиг $12 млрд. Рост составил 117,6% к уровню 2023 года. В этом году республика планирует увеличить экспорт халяльной продукции, доведя его до $17 миллионов.

«Российский экспортный центр» как агент правительства РФ по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта распределяет субсидии на компенсацию транспортных расходов при перевозке продукции. Это основная мера поддержки промышленного экспорта.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В этом году Минпромторг выделил 5,9 млрд рублей на эти цели. Кроме того, более 7,7 млрд рублей было направлено на льготное кредитование экспортеров сельскохозяйственной продукции. Поддержка организаций-поставщиков продукции АПК в дружественные страны осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Нацпроект по предпринимательству свернули

«Окно» РЭЦ — единственный выход на живые федеральные деньги, так как с этого года нацпроект по предпринимательству в стране свернут, а значит, субсидирование в регионах прекращено. До этого МСБ ежегодно получал подпитку в 20 млрд рублей, уточнил «Реальному времени» председатель совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Фарид Сафин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— К сожалению, с этого года федерального финансирования нет, федеральный проект закончился в прошлом году, — сообщил Айдар Салихов.

По его словам, расходы на субсидирование МСБ включены в республиканский бюджет: «Мы финансируемся только за счет денег республики и за счет капитала, который сформировался за эти годы у микрофинансовой организации».

Гендиректор Фонда поддержки предпринимательства уточнил, что выделяются микрозаймы от 300 до 5 млн рублей под 1% для участников СВО, а также предпринимателям из приоритетных отраслей промышленности, в том числе обрабатывающей, сфер связи, туризма, на научные исследования и разработки. Торговля, логистика получить не могут, уточнил он во время форума.

Бизнес не уходит

Ограничение субсидирования не повлияло на активность предпринимателей. «На сегодняшний день в целом у нас предпринимательское сообщество динамично развивается: насчитывается более 175 тыс. субъектов предпринимательской деятельности по республике, это радует. Татарстан гордится своими предпринимателями, и ваши креативность, упорство помогают нам развивать экономику и удовлетворять потребности граждан в товарах и услугах», — сообщила замминистра экономики республики Гульназ Исмагилова. Позднее она уточнила, что количество предпринимателей в республике выросло.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Форум «Бизнес Масштаб» проводится впервые Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан (АПМСБ РТ) при поддержке Министерства экономики РТ и Общественной палаты РТ.

«Чем меня привлек «Бизнес Масштаб»? Тем, что задача форума поставлена конкретно — услышать каждого, не упустить ни одно серьезное предложение, вовремя взять в работу, вовремя поправить то, что мешает работать. Вот это главные постулаты, и ради них сегодня такой сбор», — рассказала на пленарном заседании председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.