Задержки не помешали: в Казань прибыли конкурсанты «Новой волны»

Им предстоят дни активных репетиций

Фото: Динар Фатыхов

Почти за 2 недели до начала самого фестиваля в Казань прилетели молодые конкурсанты «Новой волны». После двухчасовой задержки автобуса из Москвы они все же добрались до отеля. Впереди — дни подготовки, освоения местной сцены. В финале — 13 исполнителей из 6 стран, но победит только один. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Я с детства мечтал об этом!»

В Казань прилетели участники Международного конкурса «Новая волна». 13 музыкантов из 6 стран мира поборются за победу уже 21 августа.

В столице Татарстана гостей приняли с почестями, встретили чак-чаком и национальными песнями и танцами. Несмотря на долгую поездку, настроение у музыкантов было приподнятое.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я с детства мечтал петь на российской сцене! С пяти лет занимаюсь музыкой, у меня высшее музыкальное образование. Я долго к этому шел, и путь был, конечно же, как у всех, нелегким, но нужно преодолевать всякие трудности и идти вперед, — рассказал один из финалистов конкурса Теймур Ганифаев.

Теймур приехал в Казань из Баку. По его словам, опыт участия в конкурсах у него уже есть, но это не отменяет волнения. Основной жанр исполняемой им музыки — поп-рок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другой участник, Yernazar, представляет Казахстан. Музыкант работает с разными жанрами. И, как он сам заявил журналистам, на конкурсе хочет представить все свои навыки:

— Это же сказка! Еще с детства я смотрел телевизор и мог только мечтать о таком!

Репетиции на сцене начнутся 18 августа

Изнуряющий переезд не повод для отдыха — уже сегодня у конкурсантов начинаются активные репетиции, рассказала менеджер исполнителей Мария Блехман. А уже 18-го числа музыканты опробуют конкурсную сцену.

— Казань — красивый город, мы хотим исследовать что-то новое постоянно, поэтому «Новая волна» — новая Казань! — ответила она на вопрос о том, почему в этом году конкурс проводят в столице Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Конкурс состоит из двух этапов — отборочного и финала. На первом участники должны были исполнить авторские песни и хиты своей страны.

Всего было подано более 6 000 заявок. В полуфинале выступили 54 исполнителя из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Нигерии и России. Участники полуфинала — музыканты от 16 до 35 лет.

«Новая волна» впервые проходит в Казани

Конкурс в этом году впервые проходит в Казани. Он состоится с 21 по 26 августа.

Изначально мероприятие должно было пройти возле семейного центра «Казан», однако в конце июля стало известно об изменения площадки. В итоге фестиваль состоится на площади возле «Ак Барс Арены».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Примечательно, что 24 августа «Рубин» принимает московский «Спартак» на том же стадионе, где пройдет «Новая волна». В пресс-службе клуба «Реальному времени» говорили, что матч переносить не будут.

Напомним, что в казанском этапе «Новой волны» планируется участие более 30 известных артистов российской эстрады. Среди заявленных звезд — Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Сергей Лазарев и многие другие.

«Новая волна» была основана композиторами Раймондом Паулсом и Игорем Крутым и с 2002 по 2014 год проводилась в Юрмале. С 2015 по 2019 год конкурс принимал Сочи, а в 2021 и 2024 годах он проходил на федеральной территории «Сириус».

