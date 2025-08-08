Район складов и заводов: в Казани продолжают застраивать территорию вокруг Кабана

По соседству с «Теплоконтролем» появятся сразу шесть новых жилых кварталов

Фото: Елизавета Пуншева

В столице Татарстана продолжают облагораживать промышленные территории, в частности, Приволжского района. Сюда уже зашли некоторые застройщики, а сейчас очередь дошла до участка в границах улиц Технической, Кулагина, Актайской и Мостовой. Здесь планируется возвести шесть жилых кварталов и соответствующую инфраструктуру со школами и другими учреждениями. Как «Реальному времени» заявил эксперт, проект станет очень востребованным. Подробнее — в материале издания.

Два ЖК на 2,3 тыс. человек

В Приволжском районе Казани появятся еще несколько жилых кварталов с многоквартирными домами, школами и другими инфраструктурными элементами. Они разместятся на территории в границах улиц Технической, Кулагина, Актайской, Мостовой и Воскресенской. Соответствующее постановление об утверждении проекта планировки опубликовано на сайте мэрии города.

Согласно документации, обновление коснется шести кварталов. В их составе планируется построить новые многоквартирные дома, открыть школы и поликлиники. Что касается имеющихся объектов недвижимости, часть из них пойдет под снос.

Общая площадь территории составляет 447,1 тыс. квадратных метров. 42,4% участка планируется выделить под многофункциональные зоны развития. Многоэтажная жилая застройка займет лишь 8,1% земель, ИЖС — 2,3%, объекты производственного и коммунального назначения — 28,45%, образовательные организации — 7,7%. Остальная территория уйдет под объекты торговли, зеленые и водные зоны, транспортную и инженерную инфраструктуру.

В Приволжском районе Казани появится еще одна многофункциональная зона. скриншот проекта планировки, взято с сайта kzn.ru

В рамках первого этапа развития территории планируется возвести два ЖК на 2,3 тыс. жильцов. Там построят многоквартирные дома на общей площади в 36,2 тыс. квадратных метров (поровну в каждом из комплексов). Высота зданий не превысит 25 этажей. Также планируется открыть по одному дошкольному образовательному учреждению на 88 и 100 мест. Закончить работы необходимо до III квартала 2030 года.

Кроме того, первый этап подразумевает строительство школы на месте третьего ЖК — новые дома здесь будут возводить уже позднее. Ее необходимо возвести к IV кварталу 2031 года.

Этот проект не стал первым в промзоне — власти Казани активно застраивают побережье Кабана и Приволжский район. На данный момент, например, ведутся проектные работы по планировке соседнего участка — между улицами Кулагина и Авангардной. Совсем рядом строятся жилые комплексы Q, «Алтын Яр» и «Стрела».

Апгрейд промышленного района

На данный момент территория выглядит удручающе — большую ее часть заполонили бесконечные склады и промышленные блоки. Высоток нет, жилые дома не превышают пяти этажей.

Так сейчас выглядит участок по улице В. Кулагина. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Так сейчас выглядит участок по улице В. Кулагина. На нем появится первый ЖК. Здесь нет жилых домов — лишь промзона.

А в этих зарослях со стороны ул. Технической построят ЖК-2. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

А в этих зарослях со стороны ул. Технической построят ЖК-2, который также входит в первый этап проекта. Пока здесь нет никаких других построек, лишь лесополоса и транспортные остановки.

Так, например, выглядит один из участков на Кулагина. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Большую часть периметра территории занимают склады и различные автосервисы. Так, например, выглядит один из участков на Кулагина.

В промрайоне нашлось место и жилым домам — хрущевкам. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

В промрайоне нашлось место и жилым домам — хрущевкам. Правда, они занимают очень малую часть территории.

На перекрестке улиц Кулагина и Технической расположились Казанский завод генераторных установок и торговый комплекс. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

На перекрестке улиц Кулагина и Технической расположились Казанский завод генераторных установок и торговый комплекс.

На фото — здание Электротехнического завода. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Вдоль улицы Технической жилых домов не видно. На фото — здание Электротехнического завода.

Пешеходные переходы обустроены не везде. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Пешеходные переходы обустроены не везде.

Иногда попадаются заброшенные здания. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Иногда попадаются заброшенные здания.

С другой стороны территория ограничена улицей Воскресенской. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

С другой стороны территория ограничена улицей Воскресенской. Здесь начинаются участки ИЖС.

«Район перспективный»

Как «Реальному времени» рассказала директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, территория имеет хорошую перспективу. По ее мнению, спрос на жилье здесь будет достаточно высоким:

— Район перспективный. Будет ли пользоваться спросом? Будет. Что касается стоимости, нужно посмотреть, сколько сейчас стоят «Алтын Яр» и квартал Q. Новые ЖК будут стоить в этих пределах.

Гизатова считает, что жилье будет относиться к комфорт-классу, как и все, что сейчас строится.

— Внутри Казани не так много жилых комплексов, и каждый ценится. Поэтому этот район станет востребованным. Если посмотреть, где сейчас покупают жилье, то можно понять, что эта территория очень конкурентоспособна. Я не могу сказать, что мне самой сильно нравится этот район, но свою аудиторию и инвесторов он точно найдет, — сказала эксперт.

Директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается былой криминальной славы района, Гизатова уверена — она застройщикам не помешает:

— В промзону вошел «Унистрой», и постепенно вокруг Кабана появляются все новые ЖК. Территорию стараются оживить. Былая слава не помешает, потому что это было давно.

