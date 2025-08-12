Где будут работать будущие жители «Восточной дуги» Казани

Свыше 250 га в районе отводят под общественно-деловую и производственно-складскую застройку

«Реальное время» продолжает рассказывать о работе над проектом большого района неосвоенных земель в Казани — «Восточная дуга». Важный аспект развития любой территории — это места приложения труда. Такие объекты возводят одновременно с жильем для создания новых рабочих мест, чтобы район был самодостаточным, имел свои деловые и экономические центры и не увеличивал нагрузку на город.

Сеть промпарков у Салмачей, Куюков, вдоль Мамадышского и Вознесенского трактов

В микрорайонах новой застройки мегаполисов зачастую не хватает мест приложения труда (МПТ). Из-за дефицита инфраструктурных объектов — детсадов, школ, больниц, спортзалов, магазинов, офисов — люди не могут найти работу рядом с домом, они вынуждены ездить в центр города. В 2020 году в Москве ввели специальную программу, чтобы стимулировать застройщиков создавать МПТ в девелоперских проектах.

Для Казанской агломерации это тоже наболевший вопрос. Быстро растущий новый жилой фонд вокруг столицы без обеспечения рабочих мест создает нагрузку на транспортную инфраструктуру города и приводит к маятниковой миграции. Проблему не первый год решают в правительстве Татарстана, раис республики неоднократно отмечал, что наряду с жилыми новостройками нужно создавать необходимую инфраструктуру. Пренебрежение этими градостроительными принципами привело к реформе отрасли, когда часть полномочий близких к Казани муниципалитетов передали республике в лице Института пространственного планирования РТ.

Одним из способов решить проблему дефицита рабочих мест в агломерации может стать развитие сети технопарков с необходимой инфраструктурой. На этих площадках есть возможность разместить предприятия, которые сейчас выносят за пределы Казани в рамках реновации промзон.

В одном из крупных районов Казанской агломерации, «Восточной дуге», тоже создают общественно-деловые ядра. Разработку проекта комплексного развития территории ведет АSG как собственник больших земельных угодий в ее границах. В планах открыть более 20 индустриальных и производственно-логистических парков, часть которых уже построена, остальные — на очереди. Под них отводится 253,8 га вдоль Мамадышского и Вознесенского трактов, проезда 29 и на их пересечениях, а также вблизи Салмачей и Куюков — проблемных в части инфраструктуры населенных пунктов.

Над концепцией развития «Восточной дуги» и ее детальных проектов вместе с разработчиками генплана Казани работал крупнейший собственник этих земель — ГК ASG. Как здесь отмечают, вопрос планировки и развитие больших территорий ранее был прерогативой государства. Однако долгое время город был сосредоточен на решении уже сформировавшихся локальных проблем в черте сложившейся жилой застройки и не имел возможности планировать освоение новых земель. Поэтому группа выступила ленд-девелопером проекта, стараясь свести воедино интересы участников процесса.

— Если бы мы в свое время, преследуя спекулятивный интерес, просто распродали все участки, это привело бы к появлению большого количества разных собственников, и, очевидно, каждый при разработке проектов преследовал бы свои личные цели и трудно было бы избежать хаотичной застройки. Каждый бы на своем участке хотел видеть максимум квадратных метров, а на участке соседа — дорогу, школу и парк, — поясняют в компании.

С учетом мнения бизнеса, власти, градостроителей приняли решение сбалансированного развития территории. Главным принципом стало «умное» проектирование, чтобы основные потребности населения — работа, учеба, отдых — можно было закрыть внутри района. Это отвечает и критериям концепции «15-минутного города», которая предполагает, что необходимые услуги и объекты инфраструктуры будут доступны жителям в пределах 15 минут пешком или на велосипеде от места проживания.

Где создадут свыше 80 тысяч новых рабочих мест

Обширные территории района уже начали осваивать, создавая рабочие места. К примеру, часть трафика в Казань из восточной части агломерации — густонаселенных Пестречинского и Высокогорского районов — задерживает у себя производственно-логистический парк «Вертелевка». В дальнейшем эту функцию возьмут на себя и проектируемые индустриальный парк «Восток», производственно-деловое ядро «Вознесенский тракт», общественно-деловые ядра «Яблоневые сады» и «Северный парк».

Еще часть жителей района смогут трудоустроиться в объектах придорожного сервиса вдоль трассы М-7 — это гостиницы, общепит, супермаркеты, станции техобслуживания, сети АЗС. Всего в перспективе район «Восточной дуги» получит порядка 81,1 тысячи новых рабочих мест. В жилых кварталах, которые здесь построят, часть площадей займут коммерческие объекты: магазины шаговой доступности, кафе, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты и другие заведения сферы обслуживания населения, где можно найти работу рядом с домом.

В районе планируют построить 57 детсадов и 28 школ, а также десятки других объектов: поликлиники, больницы, спорткомплексы, культурные и досуговые центры, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Это может избавить еще несколько тысяч казанцев от необходимости работать в центре города, а саму столицу — от маятниковой миграции.

В общей сложности под общественно-деловую застройку района отводится 47 га земли, а под производственно-складскую — еще 229 га. В компании уверены: когда эти проекты будут реализованы, в восточной части Казани станет меньше пробок по утрам, снизится нагрузка на центр города, где сосредоточена большая часть офисов и производств. Сейчас в столицу с прилегающих к «Восточной дуге» территорий ежедневно въезжает около 35 тысяч человек.

Какие проекты начнут осваивать в ближайшие 5 лет

На сегодня в районе утверждены шесть крупных проектов планировок территорий: «Новое Вознесение, Южный парк», «Новое Вознесение — 2», «Самосырово», «Тихая гавань», «Вертелевка», «Северный парк». Создавать общественно-деловые ядра здесь начали еще до возведения жилья, инвесторы выбирают локации под строительство торговых комплексов, производственных площадок или административных зданий.

Первый проект «Новое Вознесение, Южный парк» охватывает территорию одной из высоких точек Казани у Вознесенского тракта. На севере она примыкает к лесному массиву, на юге — к поселкам Новая Вишневка и Привольный. Здесь на площади в 50 га с лишним формируется производственно-деловое ядро с бизнес-центрами, торгово-развлекательными комплексами, отелями и предприятиями малого и среднего бизнеса. Расчетная численность занятых — 7,9 тысячи человек.

Территория проекта «Новое Вознесение — 2» расположена в восточной части Казани вдоль Вознесенского тракта. На западе от нее уже есть жилая застройка, на востоке — луга и лесные просторы. Этот проект относят к 1-й очереди развития «Восточной дуги» с активной фазой освоения в 2025—2030 годах. Здесь также создадут общественно-деловое ядро с ТЦ, административными зданиями, объектами обслуживания, сервиса и другими видами бизнеса с числом занятых 2,02 тысячи человек.

ППТ «Самосырово» тоже относится к восточной части города, примыкает на севере к Мамадышскому тракту, на юге ― к проектируемой территории «Тихая гавань». Проектом предусмотрены выезды на Вознесенский тракт. И эту территорию планируется освоить в ближайшие годы. Расчетная перспективная численность занятых здесь составит 2,52 тысячи человек.

ППТ «Тихая гавань» — территория между двумя транспортными артериями, Мамадышским и Вознесенским трактами. Окружена сложившейся многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой, а также зеленой зоной. Сроки освоения — 2025—2030 годы. Перспективное число занятых — 2,86 тысячи человек.

ППТ «Вертелевка» — часть Советского района Казани. На юге граничит с Мамадышским трактом, на севере — с природными территориями. Здесь предусмотрено создание производственно-логистического парка, проект уже начали реализовывать. Более 50 резидентов купили участки под развитие бизнеса, создали несколько тысяч новых рабочих мест. В целом перспективная численность занятых территории — 4,48 тысячи человек.

ППТ «Северный парк» — тоже в Советском районе города. На севере и западе граничит с природными территориями, с других сторон окружен частным жилым сектором. Расчетная перспективная численность занятых — 2,96 тысячи человек.

