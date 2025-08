На гастрокарте Казани появится новый фуд-корт в ТРК «Франт», а «Кольцо» ушло на ремонт

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», уверены — в спальных районах этот формат будет востребован

Фото: Мария Зверева

Сразу несколько торговых центров Казани объявили о реновации помещений. Так, ТЦ «Кольцо» закрыл на ремонт третий этаж, на котором ранее располагалась зона общепита. Еще один торговый центр, «Франт» в микрорайоне Азино, судя по планам, готов отказаться от традиционного формата и прийти к классическому фуд-корту. Об истории формата в казанских моллах и его перспективах — в материале «Реального времени».

Фуд-корты в Казани были, есть и, судя по всему, будут

Появление фуд-кортов для Казани, которая в 2021 году официально закрепила за собой звание «Гастрономической столицы России», — не новшество. Пожалуй, флагманом в вопросе их появления можно назвать ТЦ «Кольцо», построенный в 2000 годы и принадлежащий АО «Эдельвейс Корпорейшен». В те же годы на третьем этаже появилось кафе со шведским столом «Обжорный ряд», а затем к нему присоединились другие заведения. По сей день там можно было найти азиатскую и европейскую кухни, мороженое и фастфуд и даже тех, кто мимикрировал под федеральную сеть «Крошка картошка», предлагавших картофель с различными начинками. Стоит отметить, что был на фуд-корте и классический ресторан — «Сахара», запомнившийся многим экзотическим хостес.

Реальное время / realnoevremya.ru

С переменными вводными этаж проработал почти четверть века. Однако в конце июля 2025 года стало известно о том, что этаж, являвшийся точкой притяжения студентов, так самозабвенно следовавших лозунгу «встретимся в «Кольце», — закрылся на ремонт. Все площади, на которых ранее размещался общепит, затянули тентами, и теперь там остался работать только развлекательный центр для детей. Свою работу продолжают несколько ресторанчиков на этажах, а также зона для приема пищи супермаркета EuroSpar, расположенного на цокольном этаже. Последний открылся в 2022 году на месте последнего гипермаркета «Эдельвейс», который, к слову, также принадлежал братьям Хайруллиным.

Однако самым крупным обновлением можно считать перезагрузку в ТРЦ «Мега». В 2018 году на месте катка и новогодней елки появился двухэтажный фуд-корт. Как рассказывала управляющая ТЦ Лиана Сиразетдинова, на верхнем этаже расположились четыре кафе («Шоколадница», Starbucks, Mama Deli и Zest), плюс шесть ресторанов, в числе которых «Гусь», представляющий национальную кухню. Чек там повыше, однако присутствует «другое впечатление», и люди приходят туда, если у них есть потребность в более изысканной кухне и время в запасе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Нижняя часть фуд-корта заполнена фастфудом: там можно встретить известные всем бренды «Бургер Кинг», «Макдоналдс» и KFC (сейчас «Вкусно и точка» и Rostic's), Subway, а также ряд менее популярных (по крайней мере в Казани) сетей. Эта часть «Бульвара» рассчитана на быстрый перекус, а чек там, естественно, скромнее.

Осенью 2019 года на улице Профсоюзной открылось заведение «Фабрика». Его создателем выступил соучредитель бара More Дамир Газизов. Изначально там были представлены несколько корнеров, предлагавших блюда кухонь народов мира — китайской, вьетнамской, еврейской и татарской. Однако спустя полгода заведение закрылось. Теперь на его месте работает монобар в азиатской тематике Zero (входит в группу компаний Make More Group — бары More, «Сказки о Солнце», кафе «Утро», — прим. ред.)

Тогда же ГТРК «Корстон» сообщил о том, что на первом этаже появится фуд-холл. На сегодняшний день из общего количества корнеров свободны большинство (13). Оставшиеся восемь заняты заведениями русской, вьетнамской, грузинской, узбекской и татарской кухнями.



Одним из последних на рынок вышел фуд-молл в «АртЦентре» на улице Ершова. Пространство представляет из себя около 3 000 квадратных метров, на которых расположились порядка 20 корнеров, а также посадочная зона на 450 мест.

При этом в мае 2025 года объявил о своем открытии и обновленный Московский рынок на Шамиля Усманова. Реконструкцию проводил международный холдинг Ginza Project. В здании лабаза на втором этаже появился фуд-корт с татарской, китайской, японской, азиатской, итальянской и другими кухнями народов мира.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В конце июля 2025 года торгово-развлекательный центр «Франт» заявил о проведении реконструкции третьего этажа. Там планируется создание нового гастрономического пространства. Проект предусматривает объединение форматов фуд-корта и отдельных ресторанов. Общая площадь, на которой появится новое гастропространство, не сообщается. В презентации проекта (есть в распоряжении «Реального времени») не указана ни площадь перестраиваемых помещений, ни требования к будущим игрокам.

Редакция «Реального времени» обратилась в администрацию торгового центра, однако там нас заверили, что единственный уполномоченный общаться по вопросам появления фуд-корта в отпуске и вернется не раньше чем через неделю. Редакция готова опубликовать комментарий при получении.

Фуд-корты в спальных районах имеют право на жизнь



— Для торговых центров фуд-корт — это логичное решение, поскольку он служит дополнительным стимулом для привлечения посетителей. В основном нужно все сразу: и пицца, паста, и караоке, и суши — все в одном месте, потому что нужно понизить порог входа, увеличить эту воронку, чтобы максимально большое количество людей к тебе приходило. Важно, чтобы в торговом центре было достаточно потока людей, способных обеспечить загрузку всех точек питания, — заявил в разговоре с журналистом издания сооснователь Mаke More Group (бары More, Zero, кафе «Утро», ресторан «Сказки о Солнце») Валерий Плихта.

При этом эксперт обращает внимание на необходимость правильного управления проектом. По его словам, успех фуд-корта зависит не только от местоположения, но и от грамотного подбора операторов, правильной организации пространства и качества управления.

— Сегодня в Казани есть три фуд-холла с площадями и предложением, которые сопоставимы с гастро-зоной МЕГИ. Их работа никак не влияет на посещаемость «Вкусного Бульвара» в нашем торговом центре. Появление еще одной аналогичной точки на карте города — даже в непосредственной близости от «Меги» — вряд ли окажет воздействие на поток гостей. Однако у «Франта» есть своя лояльная аудитория и густая жилая застройка в пешей доступности. — заявили в пресс-службе ТРЦ «Мега».



По мнению специалиста в сфере развития фуд-пространств, пожелавшего остаться анонимным, успех фуд-холла в спальном районе определяется несколькими важнейшими факторами.

— Основной контингент посетителей, вероятно, это люди со средним и ниже среднего уровнем дохода, что накладывает определенные требования на формирование концепции пространства. Поэтому особое значение придается правильному подбору арендаторов. В таких районах предпочтительны заведения с демократичными ценами и понятной концепцией. Премиальные форматы в таких локациях могут оказаться нерентабельными. Ключевым же аспектом успешного проекта является создание максимально комфортной среды для посетителей. Это включает в себя продуманную навигацию, понятную структуру пространства и доступность всех сервисов. Вместе с тем досуговая составляющая играет не менее важную роль в успехе проекта. Пространство должно предлагать посетителям не только возможности для приема пищи, но и варианты проведения досуга. Для семей с детьми особенно важны развлекательные форматы и специальные активности, — уверен собеседник.

Дмитрий Зайцев