Гид по улице Мусы Джалиля: доходный дом Викулы, невероятный Кокорев и «чешуя» кинотеатра

Прогулка по Петропавловской улице. Часть 4-я

После прогулки по Баумана в Казани становится понятно, почему в 1924 году соседняя улица Мусы Джалиля называлась Банковской. Здесь располагались две финансовые организации, которые занимались выдачей кредитов и инвестициями. Но пока мы до них доберемся, изучим окрестности главной пешеходной артерии города.

Дом Жарова (Мусы Джалиля, 9/42)

Доходный дом построили по проекту Фомы Петонди в 1836—1838 годах в стиле позднего классицизма. В это же время казанский губернский архитектор занимался городской думой, усадьбой Евгения Боратынского, строил свой дом. Викула Ефимович Жаров выкупил это строение в 1835-м.

В двухэтажном здании с антресолями у купца первой гильдии внизу в анфиладах шла торговля — здесь продавали пряники, фрукты, мыло, а наверху были жилые комнаты. Уже в 1841-м здесь работала гостиница, в 1869-м она называлась «Одесса» — она же «Торговые номера» и «Биржевые номера», объектом владел купец Майков.

В конце XIX века надстроили третий этаж, собственно, здание постоянно меняло свой внешний вид: появлялись пристрои, флигели, арка. После революции пропал балкон на углу, потом, разумеется, лепнина. В советское время здесь располагались квартиры. Памятная доска на доме сообщает, что это «Дом Шарова».

Дом Жарова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Родина» (ул. Баумана, 44/8)

На этом месте в начале прошлого века находился дом купца Афанасьева. В 1902-м в здании открылся один из первых кинематографических театров, в итоге получивший название «Фантазия». После революции его стали называть «Грингри», затем — «Унионом», то есть «Союзом».

В 1938 году, после жалоб на ветхое состояние, им занялся архитектор Борисов, у кинотеатра появилась чешуя на фасаде и египетские полуколонны. Здесь было два зала, а также буфет и эстрада в фойе, где играли музыканты из оркестра Олега Лундстрема. «Шанхайцы» не сразу смогли найти себя в Казани, многие из них, в частности, музицировали перед кинопоказами. Позже эту традицию продолжил эстрадный оркестр управления кинофикации под руководством Виктора Деринга. Кстати, также перед кино показывали кинохронику, которая заменяла телевизор. В советское время это был второй после «Татарстана» кинотеатр Казани и там же, на Баумана. При «Родине» также был передвижной кинотеатр «Малютка», работавший с детскими садами.

В 2000-е годы предполагалось, что здесь разместится Дом кино. В итоге кинотеатр сначала снесли в 2005-м, а потом встроили в торгово-развлекательный комплекс, но сохранив «чешую» на фасаде.

«Чешуя» на месте. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Волжско-Камский банк (Мусы Джалиля, 7)

Это дом 1845 года купца Анатолия Николаевича Демидова, построенный по изначальному проекту Александра Песке. В 1872-м его выкупило у коммерции советника Василия Кокорева для своих нужд Казанское отделение Волжско-Камского земельного банка, а в 1901-м перестроило, добавив секцию в два этажа.

Кокорев — из старообрядческой семьи, которая владела солеваренным заводом в Солигаличе на севере Костромской губернии. Когда завод стал убыточным, он сначала уехал в Оренбургскую губернию, а потом стал приказчиком казанского винного откупщика Лихачева. Затем купил себе «откуп» (форма налогообложения в России до введения акцизного налога) в Орловской губернии, его стараниями эту систему модернизировали.

Кокорев. взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

В дальнейшем Кокорев переехал в Москву, где учредил «Закаспийское торговое товарищество», ставшее «Бакинским нефтяным обществом». Строил железные дороги, занимался пароходством, терпел убытки. Построил на Софийской набережной, 34 в Москве «Кокоревское подворье», а также инициировал создание конки, открыл первую Московскую публичную картинную галерею.

Кокорев был пайщиком Московского купеческого банка, а вот то, что его называют основателем Волжско-Камского коммерческого банка — ошибка. После смерти Кокорева называли «кандидат в министры финансов».

Так вот, банк после покупки обратился за реконструкцией к архитектору Генриху Рушу. К тому времени кредитная организация существовала уже два года. Правление располагалось в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, 38. Спустя 20 лет это был один из лидеров банковского сектора, который занимался кредитованием внутреннего товарооборота, а также выпуском и размещением облигационных займов железнодорожных компаний России. А к 1914 году у него работало 60 отделений.

Особняк Демидова . Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Кстати, банк патронировал «Бакинское нефтяное общество». При Советах, как и другие частные финансовые организации, был национализирован и присоединен к Государственному банку России. В советское время здесь работал ЗАГС, интерьеры которого сохранились в формате театрального «Особняка Демидова» — наиболее полно их можно было изучать во время иммерсивного спектакля «Анна Каренина».