Собаки атакуют: в Татарстане фиксируется в среднем 17 нападений бездомных псов в день

17 нападений бездомных псов в день, открываем Татарстан и Сэлэт-2025 — события недели от программы «7 дней»

Фото: Реальное время

Татарстан в топ-5 российского антирейтинга по числу нападений бродячих псов на людей. 17 случаев обращений с укусами в день. Как быть с проблемой и какие есть решения? Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

6 400 нападений в год

В России растет число нападений бродячих собак на людей. Безусловный лидер антирейтинга — Краснодарский край: порядка 14 тысяч официально зарегистрированных нападений в 2024 году. По 8 тысяч собачьих атак в Свердловской и Волгоградской областях. Татарстан в этом списке на четвертой позиции: 6 400 укусов по итогам 2024 года. Это по 17 случаев в день. Причем речь только об официальных цифрах.

«Подчеркну, это то, что попало в официальную статистику Роспотребнадзора, смело умножайте на три, а то и больше, чтобы получить реальную картину», — отмечает ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов. И добавляет: «Это прямой результат действия принятой несколько лет назад системы «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в прежнее место обитания», принятой под давлением зоозащитников».

Проблема агрессивного поведения бездомных псов звучит уже далеко не первый год. Ее обсуждали не раз и на самых разных уровнях. В итоге и приняли ту самую схему, что удовлетворила, казалось бы, всех: поймать, стерилизовать, провести вакцинацию и отпустить там же, откуда изъяли зверя. Но, как оказалось, стерилизация вовсе не снимает ключевой проблемы: агрессивного поведения собак. В итоге в схеме гуманного обращения с животными самым слабым и беззащитным существом оказался человек: нападение стаи на школьников в Зеленодольске, в Набережных Челнах, ребенок чудом избежал беды. Схожая картина в Васильево, Альметьевске, Нижнекамске, Лаишево. Трагедия в Самосырово, где псы живьем разорвали женщину.

Вопрос о том, как защитить людей, вновь поднимается депутатами. Если коротко, решение одно: отлов и усыпление. И, разумеется, сразу поднялась волна тех, кто готов спекулировать на этой теме. Не создавать приюты или забирать собак с улиц и заботиться о них самостоятельно, а именно — звонить во все колокола, ничего не делая.

Действующее законодательство не предусматривает материальной государственной поддержки питомников в муниципалитетах. Василий Иванов / realnoevremya.ru

Немного статистики: по документам число бездомных собак с момента начала отлова и стерилизации снижается. Но по факту в последние три года количество жалоб на нападения беспризорных «хвостиков» выросло в пять раз! Для сравнения: в 2022 году по России 78 возбужденных уголовных дел, а в 2024-м — уже 408. Растет количество жалоб и в Татарстане. В антирейтинге лидеры — Зеленодольский, Чистопольский и Альметьевский районы.

Во многих городах страны проблема бездомных собак столь велика, что люди боятся выпускать на улицы детей. Действующее законодательство не позволяет усыпить даже бешеного пса. Но при этом ни о какой материальной государственной поддержке питомников в муниципалитете в нем речи тоже нет. Усыплять нельзя, селить негде и не на что. Круг замкнулся.

По словам директора приюта для животных «Зооцентр» Рустема Нуруллина, есть звери, которые проявляют действительно очень большую агрессию: «Эти животные должны усыпляться, потому что на их содержание выделяется очень большое количество денег. Когда их возвращаешь в свою среду обитания, они начинают снова проявлять агрессию, потому что они защищают свою территорию», — говорит он.

Вернувшись в привычную среду, некоторые псы начинают вновь агрессивно защищать территорию, которую считают своей. Реальное время / realnoevremya.ru

Впрочем, действующее законодательство не защищает не только от бездомных псов, но и от тех, у которых есть хозяева. Ответственность хозяев за поведение их питомцев не предусмотрена. С 1 июля ситуация медленно, но начинает меняться: вступил в силу закон, предусматривающий штрафы за отсутствие регистрации домашних питомцев и нарушение правил их содержания. Пока особых результатов не заметно, но прорабатываются следующие шаги: на уровне правительства решается вопрос ужесточения санкций для нерадивых хозяев — собак, за которыми люди не готовы или не способны уследить самостоятельно, будут забирать и отдавать в приюты. Регулирование запланировано по май 2026 года.

«Все домашние животные должны быть зарегистрированы, иметь медицинские свидетельства о проведенных прививках. Владельцы, выбрасывающие домашних питомцев на улицу, должны понимать и на собственном кармане чувствовать, что они нарушили закон. Муниципалитеты должны иметь право регулировать численность бродячих животных и более оперативно реагировать на жалобы граждан. Пора вернуть улицы наших городов и сел, парки и скверы нашим детям, оградить их от бродячих зверей», — подчеркивает Ильшат Аминов.

«Сэлэт» создал гармоничную языковую среду

«Я часто задаюсь вопросом, почему обучаясь 11 лет в школе, к примеру, английскому языку, многие так и не смогли овладеть этим языком в совершенстве. Вы скажите, методы некачественные, начнете пенять на учителей, на школы, на учебники. Но проблема зачастую кроется не только в качестве образования, но и в отсутствии одного из главных факторов в изучении любого языка — языковой среды. Как же тогда быть с родными языками — как не потерять и сохранить главный код своего народа, его уникальный, многозвучный родной язык?» — вопрошает с экрана Ильшат Аминов.

Действительно, как? Если в семье уже и родители не говорят на родном языке, а в системе образования все меньше остается островков — школ и детских садов — с полным языковым погружением. Остается только прилагать усилия для того, чтобы создавать дополнительные пространства, дающие такую возможность.

Более трех десятков лет в Татарстане действует молодежное общественное движение «Сэлэт». Реальное время / realnoevremya.ru

Уже более трех десятков лет в Татарстане действует молодежное общественное движение «Сэлэт». Начиналось оно с небольшого детского палаточного лагеря, а сегодня выросло в целую образовательно-воспитательную систему с множеством проектов, направленных на сохранение культурного и языкового многообразия родной земли.

Тогда, чуть больше 30 лет назад, несколько молодых, увлеченных, идейных педагогов Казанского государственного университета, всерьез озабоченных вопросами национального образования, впервые решили создать татарский палаточный лагерь для одаренных детей. В 1994 году в первую смену, организованную на базе Арского педагогического училища, со всей республики съехались 67 детей. С каждым годом движение «Сэлэт» набирало масштабы и обороты. Появились собственный сленг, песни, гимны, флаги, атрибуты и свои методы работы.

С каждым годом «Сэлэт» обрастает новыми проектами, новыми площадками, новыми формами деятельности, реализующими самые невероятные идеи по созданию гармоничной языковой среды, а главное — делающими татарский язык привлекательным и востребованным в молодежной среде.

Говорят, что тот, кто хотя бы раз побывал в «Сэлэт», на всю жизнь заряжается его неповторимой аурой. Реальное время / realnoevremya.ru

За 30 с лишним лет «Сэлэт» вырос в огромный мир, ежегодно объединяющий в воспитательном процессе свыше 20 тысяч детей со всего Татарстана, России и мира. Говорят, что тот, кто хотя бы раз побывал в лагере, на всю жизнь заряжается его неповторимой аурой.

Это отмечает и раис республики Рустам Минниханов. Сам «Сэлэт» при поддержке руководства Татарстана с 2014 года стал базой для проведения языковых форумов с речевой практикой по татарскому языку «Болгар — туган тел». В этом году в палаточном лагере с полным языковым погружением побывали около 400 человек со всей России.

2025-й — рекордный для внутреннего туризма

Внутренний туризм в России набирает популярность и размах. Этот сезон обещает стать рекордным: по прогнозам Минэкономразвития страны, ожидается, что наши соотечественники совершат свыше 48 млн поездок по стране, что на 4 млн больше, чем годом ранее. Активно растет популярность речных круизов. Спрос за год вырос на 20%!

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, Казань — один из лидеров среди некурортных городов страны по привлекательности для туристов. В этом ряду столица Татарстана соседствует с Москвой, Санкт-Петербургом и Калининградом.

2025 год обещает побить рекорды прошлых лет по популярности внутренних туристических маршрутов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Появляются новые туристические тренды, не связанные только с Казанью. И это не только уже хорошо известные Свияжск или Болгар. К примеру, гости республики могу оказаться на настоящей свадьбе в Тюлячах, прогуляться по Юрьевской пещере, посетить заброшенные гипсовые штольни в Камском Устье или оказаться на стеклянном пляже в Васильево. К слову, в рамках федеральной программы по развитию всего год назад на пути к Юрьевским пещерам и заброшенным гипсовым штольням в Камском Устье построили визит-центр. Комплекс стал частью татарстанского проекта «Волжская тропа», что раскинулась на 350 км — от границ с Чувашской Республикой и до Ульяновской области. Сегодня это возможность удовлетворить любой вкус: парковка, кафе, места для отдыха и даже конференц-зал, квадроциклы в аренду и пр. И у каждого есть выбор: пройти по маршруту самостоятельно или в компании с опытным гидом. Во втором случае можно рассчитывать не только на подстраховку в пути, но еще и на множество увлекательных историй.

Рост спроса на речные круизы за год составил 20%. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что такое стеклянный пляж в Васильево? Все просто! С 1901 по 2019 годы здесь работал стекольный завод. Выпускалось множество тары под самые разные задачи. А куда девать битое стекло? Получилось так, что оно оказалось на берегу, и теперь во время заката на территории около трех километров пляжа каждый может стать свидетелем незабываемого зрелища. Купаться, правда, здесь пока не рекомендуется. Но ключевое слово «пока». При определенных инвестициях необычное место вполне способно превратиться в настоящую жемчужину на берегу Волги. И таких мест и возможностей превратить их в центры туристического притяжения в Татарстане много.



Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 14 июля в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о том, с какими результатами республика встречает 10-летие реализации программы обустройства общественных пространств, как проходит кампания по выборам раиса Татарстана и о том, как не раствориться во времени, растеряв корни своей родословной.