За пять месяцев 2025 года Казань посетило более 2,3 млн туристов

Аналогичные показатели за этот период фиксировали в прошлом году

Фото: Артем Дергунов

Туристический трафик за первое полугодие 2025 года составил более 2,3 млн человек. Об этом сообщила директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова на «деловом понедельнике» в мэрии.

В прошлом году за аналогичный период столицу Татарстана также посетило свыше 2,3 млн человек.

Загрузка отелей в мае 2025 года по сравнению с прошлым годом несколько уменьшилась и составила 50% (по сравнению с 56% в 2024 году).

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 регионов по объему турпотока.

Дарья Сайфиева