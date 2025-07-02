Чтобы не плодить бездомных: Минприроды усилит контроль над разведением собак и кошек

Фото: Мария Зверева

В Минприроды России спустя четыре года снова заговорили о контроле над разведением и продажей домашних животных — преимущественно собак и кошек. Как на это отреагировали питомники и ответственные за развитие дог-френдли среды в Татарстане — в материале «Реального времени».

Породистое животное нельзя будет отдать хозяину без родословной книги

Минприроды хочет создать единый общероссийский союз объединений заводчиков для каждого вида животного. Организации займутся подготовкой критериев для определенных пород, ведением родословных книг и контролем за работой клубов и питомников. Предлагается запретить продажу чистопородных животных без родословного свидетельства.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас на рынке предложение превышает спрос, а разведение без учета их происхождения и породных характеристик влечет безответственное обращение с животными. Все это ведет к переполненности приютов или росту количества уличных собак.

— На данный момент лицензирования деятельности заводчиков и питомников не предусмотрено, значит, обязательных требований на уровне федерального законодательства для них нет. Единственным ориентиром является Положение о племенной работе, разработанное Российской кинологической федерацией в соответствии с Международными правилами племенной работы FCI. Однако РКФ — это не орган власти, а общественное объединение, — сообщила «Реальному времени» куратор проекта о развитии культуры ответственного отношения к животным «Дог-френдли Татарстан» Дарья Раёк.

В будущих объединениях будут обучать «специалистов в области разведения» и проводить их аттестацию. Животное нельзя будет передать хозяину без родословного свидетельства.

— Странно, что деятельность экскурсоводов у нас лицензируется, а деятельность людей, которые ответственны на здоровье и психику животных, которых «производит» их питомник, — нет, — заявила Раёк.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Люди «способствуют жестокой эксплуатации животных»

По ее словам, люди могут столкнуться с недобросовестными заводчиками в целях экономии. Это поддерживает спрос и «способствует жестокой эксплуатации животных с целью получения выгоды».

Руководитель казанского питомника Calix auris Владлена Семенова заявила в разговоре с «Реальным временем», что для вязки собак надо пройти ряд процедур для подтверждения ее способности к разведению.

— Собака должна получить экспертные оценки. У девочки могут быть коротковаты лапы, непородное выражение морды, уши великоваты, не соответствует окрас. А для хозяина она — самая лучшая! И он, пропуская все ритуалы, разводит. Ему лень идти в клуб и тратить деньги. Если собака не прошла весь ритуал с экспертами, с выставками, а щенки не будут иметь метрики, то они — беспородные дворняги, — отметила Семенова.

Руководитель проекта «Дог-френдли» также посетовала, что хозяева пренебрегают подготовкой к заведению чистопородного животного.

— Многие говорят «Я для себя, зачем я буду платить?» и идут к «черным заводчикам», которые под видом щенков без документов, поэтому дешевле, приобретают метисов или генетически нездоровых животных. Но претензии нести некуда, — сказала она.

Раёк надеется, что обращение внимания на эту область хотя бы сделает невыгодным и даже наказуемым «домашнее» разведение.

Как не наткнуться на мошенников?

По словам экспертов, для заведения чистокровной собаки надо обратиться в клубы, поговорить с экспертами о заводчиках или подождать помет известной собаки.

— Бывают разные собаки у того же заводчика: одни — крутые, другие — попроще. Если вам интересно завести щенка для выставок и карьеры, имеет смысл подождать детей от чемпионов. Если хочется просто любимца, но породного, то берем что есть. Но обязательно надо знакомиться с клубом, с заводчиками, с собаками, — подчеркнула Семенова.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В проекте «Дог-френдли» рекомендуют пообщаться с одним или несколькими кинологами. Часто на этом этапе человек может передумать или изменить взгляд на выбор породы.

— За качественным представителем своей породы, возможно, придется ехать в другой город — это нормально. Обратите внимание на то, как заводчик общается: отговаривает вас (да-да), предлагает приехать познакомиться, посмотреть на родителей щенка/котенка, заключить договор на покупку, не отдает питомца раньше, чем чипирует и поставит все прививки, — это зеленые флаги. Если вам предлагают питомца «без документов», сбивают цену, стараются продать как можно скорее, говоря, что полуторамесячный щенок быстрее привыкнет, перед вами «разведенец», — обратила внимание Раёк.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Часто из желания сэкономить и минимизировать затраты на содержание щенков недобросовестные заводчики кормят собак дешевым некачественным кормом, не делают им прививки, не обрабатывают от паразитов. Обычно они вяжут собак каждую течку, чтобы получить как можно больше щенков, закрывая глаза на состояние здоровья животных и предельный возраст. Без внимания остается также наличие качеств, подходящих для племенной деятельности собак, и наличие документов, подтверждающих их.